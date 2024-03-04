Благосклонный мастер и любитель должен отметить то, что сам по себе этот трактат достаточно прост, сплошь теория и практика природы, по ходу содержит указания и доказательства, как основных, так и истинных причин и смысла. И также, каким образом и почему и отчего то или иное возникло и существует, каковы причины. Ибо мастер, не знающий пути Природы, также не знает, как работает Природа, он также не сможет ее понять, и вынужден слепо следовать представленным процессам и, работая, таким образом, ошибаться многократно, не понимая так ни законов, ни сути природы. Именно по этой причине многие тысячи следовали по пути их обременяющей порчи, а также многие в отчаянии бесконечно блуждали.

Но благодаря этому трактату они должны обрести понимание чудесного и простого порядка природы вещей, что представляет собой путеводную нить, не уводящую в сторону от истинного пути всех творений, как и понимания процесса разрушения природных вещей. Подобно также учат детей: А, В, С, спрашивающих, почему это или то, каким образом, и как, в конце концов, это случилось. Тут я не останавливаюсь подолгу на подробном описании природных вещей, ибо подобное немало и даже с избытком представлено и разукрашено в огромных фолиантах различных авторов. И так я вкратце говорю об этом, по ходу упоминая о несущественных вещах, а то на это не хватит и бумаги, в надежде не огорчить читателя. Также вы заметите, что здесь не найти приукрашиваний, красноречивости и напыщенности стиля, так как сам я воспламеняюсь простотой простоты, и опять лее простотой самой Природы.

Мастеру также не требуется для рассмотрения сего приукрашенных слов, что не хватало бы ему бы для конструкции чудесной гармонии. Но это лучше для его кошелька и здоровья и повернет его к благу, дабы своими головой и руками сотворить теорию наряду с практикой, действенной, очевидной и ощутимой. Иначе же, там, где все пребывает лишь в теории и в умозаключениях, то такого мастера можно назвать лишь диспутантом, но не практиком. Теперь тот, кто занимается исследованием сущности природных вещей, их рождением, жизнью и смертью, может и должен внимательно рассмотреть первоосновы Природы, от начала и до конца, то есть, как и что Природа содержит здесь в тех же четырех элементах и в чем различие вещей. И частности всякой вещи, как: метеоры, в чем Универсальность, о животных, травах и рудах, рождающихся и снова разрушающихся, как сама Природа их растворяет, коагулирует, снова растворяет и регенерирует. Затем, как Природа все делает и благодаря чему все проявляет, а также посредством чего она снова разрушает все вещи.

Итак, каждая вещь сама в себе содержит как собственную коагуляцию, так и растворение, содержит в себе свою жизнь и смерть, рождаясь и под- держиваясь при помощи одного, через что также снова разрушается, или уничтожается. Исходя из различия операций и действия операций, получается различное действие и эффект.

Антон Йоханн Кирхвегер - Золотая цепь Гомера, или Описание Начала Природы и природных вещей

Пер. с нем. — К: [ИП Береза С.И.], 2009· - 240 с. — (A terra ad solem).

ISBN 978-966-195-001-5

Антон Йоханн Кирхвегер - Золотая цепь Гомера – Содержание

Предисловие издателя

Объяснение фигуры Abyssi Duplicatæ, или о двойной — летучей и фиксированной Бездне

Объяснение Aureæ Catanæ Homeri, или Золотой цепи Гомера

Предисловие

Первая книга или первая часть. De Generatione Rerum. О происхождении и рождении вещей в Природе

I глава. Что есть Природа

II глава. Из чего и откуда все возникло

III глава. Как все возникло

IV глава. Каким образом возникло и родилось это Универсальное Семя

V глава. О том, как разделенная и разрушенная Хаосная Вода регенерировала и стала Универсальным главным Семенем всех вещей, обычно называемом Anima или Spiritus mundi

VI глава. О Небе и его излиянии

VII глава. О Воздухе и его излиянии

VIII глава. О Воде и ее излиянии

IX глава. О Земле и ее излиянии

X глава. Об истинном Универсальном Семени или регенерированном Хаосе, или Духе, или Animæ Mundi, известного как Мировой Дух

XI глава. Объяснение пробы о том, что Селитра и Соль пребывают в Воздухе и во всех вещах мира

XII глава. О том, что Селитра и Соль находятся во всех водах и землях

XIII глава. О том, что Селитра и Соль находятся в животных, и как отсюда получить этих обоих, а также снова растворить

XIV глава. О том, что Селитра и Соль находятся также в растительности, и что она происходит из этих двоих, в которых снова и растворяется

XV глава. О том, что Селитра и Соль находятся в тех же минералах, и что таковые создаются из этих двоих и снова растворяются этими двумя

XVI глава. О главном пункте, вратах и ключе Природы, как инициаторе всех рождений и разрушений природных вещей, Putrefactio

XVII глава. Чем собственно является Putrefaction

XVIII глава. Что возникает и происходит через гниение

XIX глава. Как из Летучести становится Уксус, из Уксуса возникает Алькали, и наоборот, как из Алькали Уксус, и из него Летучесть

XX глава. Чем являются универсальная и частная Летучесть, Уксус и Алькали

XXI глава. Что представляет собой рождение животного, и из каких принципов состоит и во что растворяется

XXII глава. Что представляет рождение Растительного, из каких принципов состоит и во что растворяется

XXIII глава. Что сообщает о рождении минералов и из каких принципов они состоят

Вторая книга или вторая часть. De Corruptione Rerum & Anatomia Earum. О разрушении и разложении природных вещей

Вступление

I глава. Каким образом Природа редуцирует в первичное вещество измененные хаосные принципы, как здесь Селитра и Соль, то есть, как она таковые снова приводит в пар

II глава. Каким образом Природа разрушает животное

III глава. Каким образом Природа разрушает растительность

IV глава. Каким способом Природа разрушает, коррумпирует и изменяет минералы

V глава. Об анатомии или сепарации и конъюнкции, и регенерации Хаосной Воды в Квинт Эссенцию

VI глава. Что, наконец, заключаем из предыдущей, пространной главы

VII глава. Анатомия Животного

VIII глава. Анатомия Растительности

IX глава. Анатомия Минералов

X глава. Древо Подслащения и Арканум минералов

XI глава и дополнениеОб Алькагесте или Alka est

Третья книга или третья часть..Aureae Catenae Homeri. О трансмутации металлов

Благосклонному читателю

Предисловие автора

I глава. Как должен приготавливаться истинный окрашивающий Камень из каждой руды, содержащей лишь один фиксированный гран

II глава. Как привести все летучие руды к созреванию и совершенству, что также ведет к великому начинанию

III глава. Как нужно привести к созреванию и совершенству все летучие руды, что также ведет к великому начинанию

IV глава. Как один металл превращается в другой

V глава. Как должен вывариваться каждый металл в ® или э, так как все они в своем внутреннем содержат ® и Э

VI глава. Как можно сотворить чудо с жирным и сальным солярным Молоком, которое содержится во всех желтых Землях

VII глава. Как из всех Витриольных кремней, аурипигмента природной киновари, кровавика, фиброгипса, пиролюзита, *? глета, серной цинковой обманки, кобальта, а также из некоторых видов кремня, можно приготовить ■л. Metallorum для трасмутации металлов

VIII глава. Как посредством универсального Семени довести к созреванию и сделать лучшими все несозревшие благородные камни, что представляет собой великую тайну

Приложение. Выдержки из некоторых редких ^шнускриптов

ГЕРМЕС ТРИСМЕГИСТ. Искусство и советы, как можно судить и успешно действовать при лечении пациентов по влиянию семи планет, что изначально написано на египетском языке

Символы и знаки, встречающиеся в трактате

Послесловие