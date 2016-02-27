Кирилл Александрийский - Сочинения - О медном змие

Кирилл Александрийский (376-444) - Отец Церкви, христианский египетский экзегет и полемист, возглавивший оппозицию несторианству. В 431 год организовал III Вселенский собор, на котором было осуждено учение Нестория и утверждено почитание Девы Марии Богородицей.

Кирилл Александрийский - автор большого количества трудов, посвященных библейской экзегезе, апологетике и догматике. Он написал многочисленные полемические сочинения против Нестория, в которых утверждалось нераздельное соединение природ в Христе.

Кириллу Александрийскому принадлежат также толкования на ряд ветхозаветных книг.

Кирилл Александрийский - Сочинения

М.: Директ-Медиа, 2014. -1261 стр.

ISBN 978-5-4458-9742-2

Кирилл Александрийский - Сочинения - Содержание

Глафиры, или искусные объяснения избранных мест из Пятикнижия Моисея

Глафиры, или искусные объяснения избранных мест из Книги Второзакония

О телице, жилы которой перерезаны в долине

О пленной женщине, у которой обстрижены волосы и обрезаны ногти

О том, кто ведет войну против врагов

О камнях, помазанных известью

Об избрании Иисуса

Глафиры, или искусные объяснения избранных мест из Книги Исход

Глафиры, или искусные объяснения избранных мест из Книги Левит

О том, что страдание Христово спасительно

О том, что, став участниками в таинственном благословении, мы сделаемся совершенно святыми и богоугодными

Об очищении проказы

Об иудейской синагоге, — как случилось, что она пала вследствие непокорности

О том, чтобы Аарон не всегда входил во Святая Святых

Глафиры, или искусные объяснения избранных мест из Книги Чисел

О Христе и синагоге иудейской

О соглядавших землю обетования

О том, что Христос соделался для нас хлебом жизни

О рыжей юнице (телице), сожигаемой вне стана

О медном змие

Толкование на Евангелие от Иоанна

Кирилла, архиепископа александрийского, защищение двенадцати глав против восточных епископов [1]

Двенадцать глав против тех, которые дерзают защищать мнения Нестория как правые

Беседа на притчу о винограднике

Беседа при вступленіи во святую Четыредесятницу

Беседа противъ Несторія произнесенная после того, какъ семь епископовъ присоединились къ Святой Маріи [12]

Беседа, произнесенная в Ефесе во время Священного собрания, по низложении Нестория

Беседа, произнесенная в Ефесе, в день святого Евангелиста Иоанна

Беседа, произнесенная в Ефесе

Беседа, сказанная въ Ефесе, предъ темъ, какъ онъ взятъ былъ комитомъ и заключенъ подъ стражу

Защитительная речь к императору Феодосию

Изъяснение двенадцати глав, изложенное в Ефесе, когда Святой Собор потребовал яснейшего изложения их

Каноническое послание к Домну, патриарху Антиохийскому

Кирилла, Архиепископа Александрийского, на Святой Символ

Наставленіе [15], данное святейшимъ епископомъ Кирилломъ Посидонію, котораго онъ послалъ въ Римъ по делу о Несторіи

О воплощении Бога Слова

[Беседа, произнесенная 25 декабря въ великой александрійской церкви] о Павле, говорившемъ прежде, и о воплощеніи Господа

О поклонении и служении в Духе и истине

Отрывки толкования на Иеремию, Варуха, Иезекииля и Даниила

Первое посланіе, писанное изъ Родоса, прежде собора

Второе посланіе [писаное изъ Ефеса, прежде собора]

Письмо Іоанну, епископу Антіохійскому противъ феодорита [1] [20]

Посланіе къ Акакію епископу Веррійскому о Несторіе

Посланіе къ клиру и народу константинопольскому

Посланіе къ константинопольскому клиру, смущенному разномысліемъ въ церкви

Посланіе къ монахамъ константинопольскимъ

Посланіе къ Несторію, когда узналъ о неправильномъ образе его мыслей

Послание к Несторию

Послание к Несторию об отлучении

Посланіе къ одному изъ ревностныхъ защитниковъ Несторія

Слово противъ техъ, которые не хотятъ исповедывать Св. Деву Богородицею [25]

Разговоръ съ Несторіемъ о томъ, что Св. Дева Богородица, а не Христородица [26]

Посланіе къ обвинявшимъ его въ своихъ письмахъ за то, что онъ, узнавъ о распространеніи нечестиваго ученія Несторіева, не умолчалъ о немъ

Посланіе къ Ювеналію, епископу Іересалимскому

Послание в Келестину, епископу Римскому

Послание к Евоптию против опровержения двенадцати глав, составленного Феодоритом

Послание к Иоанну, епископу Антиохийскому, и к Собору, собравшемуся в Антиохии

Послание к Иоанну, епископу Антиохийскому, отправленное с Павлом, епископом Эмесским

Поучение, произнесенное к народу 23 апреля [433 г.]

Правила иже во святых отца нашего Кирилла, архиепископа Александрийскаго

Слово о исходе души и страшномъ суде

Толкование на пророка Авдия

Толкование на пророка Иону

Кирилл Александрийский - Сочинения - О медном змие

Бог не сотворил смерти и не радуется погибели живущих, согласно написанному (Прем. 1, 13). Ибо Он создал все для бытия, и все в мире спасительно (ст. 14). Когда же начаток рода, то есть Адам вознедуговал преслушанием и нерадев о Божественной заповеди, оскорбил Зиждителя Бога, а потому подпал тлению: то проклято было естество человеческое и род наш подвергся осуждению. Мы же несчастные, хотя и созданные в нетлении, наконец, подобно теням или траве полевой, на короткое время и едва лишь вышедши на свет, неожиданно падаем, как бы на матерь нашу, на землю. Отсюда святые превосходно взывали, оплакивая состояние наше. Так, например, ясно можно слышать блаженного Давида, вопиющего: человек суете уподобися (Пс. 143, 4); а с другой стороны Исайю:

Всякая плоть–трава, и вся красота ее — как цвет полевой (Ис. 40, 6). Ибо мы дошли, как я сказал, до такого бедствия и несчастия, что даже и весьма мудрые духоносцы не могли бы сказать, с чем по справедливости можно было бы сравнить наше состояние. Однако впавших в такое состояние не презрел Творец; напротив Он удостоил их и попечения и внимания Своего и явил во Христе свободными от смерти и тления. Как, или каким способом? Наперед всякому известно, хотя бы Никто о том и не говорил. И, кроме того, в самих ветхозаветных Писаниях всякий может видеть силу этого таинства. Написано же так в книге Чисел:

От горы Ор отправились они путем Чермного моря, чтобы миновать землю Едома. И стал малодушествовать народ на пути, и говорил народ против Бога и против Моисея: зачем вывели вы нас из Египта, чтоб умереть [нам] в пустыне, ибо [здесь] нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивела эта негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из [сынов] Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал: согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя; помолись Господу, чтоб Он удалил от нас змеев. И помолился Моисей о народе. И сказал Господь Моисею: сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив(Чис. 21, 4–9).

Израильтяне рабствовали в Египте и отягченные невыносимым игом рабства были избавлены Богом, сотворившим там многие досточудные знамения: вода превращаема была в кровь; жабы и скнипы, песий мухи и град как бы войну вели против земли Египетской. Наказываемы были египтяне также и мраком, и смерть первородных тяжко поражала желавших продолжить насилие над израильтянами, которых дивно спасал Бог. Затем, шествуя среди моря, как по суху, они видели египтян несчастно погибшими. Хлеб получали они с неба, так как Бог ниспосылал им манну. Потом, как бы в камне предначертанный, Христос умилосердился над ними, неожиданно напоив их жаждавших водными струями; потому что Божество всесильно и независтно дарует потребное для жизни приверженным к Нему.

Но вкусившие столь изрядных благ бесчестят себя на малых страданиях, поелику и не памятуют о том, что им сделано было от Бога, и оказываются не твердыми в вере в Него, дерзкими, легко возмущающимися и готовыми к малодушию, неразумно пренебрегают познанием о том, чем почтены от Бога. Ибо они называли ничтожным хлеб, ниспосланный с неба и жаловались на недостаток воды, хотя и знали, что ничего нет неисполнимого для Божественного и неизреченного естества, Которое и утесистый камень делало для них источником речных струй. Производя же беспричинный ропот на Бога, они наказываемы были укушениями змеи. Затем, пришедши к воспоминанию о прегрешении своем, стали, наконец, проливать слезы, исповедывать свою вину и умоляли посредника своего, разумею Моисея, о том, чтобы он соделал Бога милосердым и снисходительным к ним. Моисей, припадая к Богу, умолял Его о сем и, повинуясь мановениям свыше, сделал медного змия, поставил его на высоте и повелел пораженным укушениями змиев пристально смотреть на него. Делая это, они исцелялись.