Августин Блаженный, задаваясь вопросом о смысле Священной Истории, писал в знаменитом трактате «О граде Божием»: «Итак, два града созданы двумя родами любви: земной — любовью к себе, дошедшею до презрения к Богу; небесный — любовью к Богу, дошедшей до презрения к себе. Первый полагает славу свою в самом себе, второй — в Господе. Ибо тот ищет славы от людей, а для этого величайшая слава — Бог, свидетель совести. Тот в славе своей возносит главу, а этот говорит Богу своему: Ты, Господи... слава моя, и возносяй главу Мою (Пс. 3, 4). Тем правит похоть господствования, в этом служат друг другу по любви. Тот любит в своих лучших людях свою же силу, а этот говорит: Возлюблю Тя, Господи, крепосте моя! (Пс. 17, 2)». В извечном противостоянии двух градов видел блаженный Августин таинственную основу и смысл всемирной истории — историю борьбы божественного и мирского.

Один из двух дошедших до нас автографов «Жития» протопопа Аввакума, находящийся в составе так называемого Пустозерского сборника И. Н. Заволоко и являющийся четвертой и последней авторской редакцией этого бессмертного произведения, содержит в своей вступительной части любопытный отрывок — это так называемая геометрическая притча аввы Дорофея из его 6-го поучения «О еже не судити искренему» («О том, чтобы не судить ближнего»):

«Положи ми круг быти на земли, якоже начертание некое обло, от прехождения остина, глаголетжеся свойственне остен, еже посре́днее круга, даже до остна. Положите убо ум ваш во глаголемое: сей круг разумейте ми быти мир, самое же, еже посреде круга, — Бога; стезя же, яже от круга идущая и до среды путия, сиречь жития человеческая, поелику убо входят святии к среде, желающе приближитися Богу, по равеньству входа близ бывают и Бога, и друг другу, и елико приближаются Богу, приближаются и друг другу; и елико приближаются друг другу, приближаются к Богови. Такожде разумейте и отлучение: егда бо оставят себе от Бога и возвратятся на внешняя, яве есть, яко елико исходят и удаляют себе от Бога, толико удаляются друг от друга, и елико удаляются друг от друга, толико удаляются и от Бога. Се таково есть естество любве: поелику убо есмы вне и не любим Бога, потолику имамы отстояние кождо ко искреннему. Аще ли же возлюбим Бога, елико приближаемся к Богу любовию, яже к Нему, толико соединеваемся любовию к ближнему, и елико соединеваемся искреннему, толико соединеваемся Богу. Бог да сподобит нас послушати полезная нам и творити я, а не гневатися друг на друга, ниже яритися».

Кирилл Яковлевич Кожурин - Казнь протопопа Аввакума - Историческое расследование

2-е изд., эл.- Санкт-Петербург : Евразия, 2025. — 254 с. (Parvus libellus).

ISBN 978-5-8071-0731-2

Кирилл Яковлевич Кожурин - Казнь протопопа Аввакума - Содержание