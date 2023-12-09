Символистские художники и писатели всегда совершают следующую ошибку: они ищут, как превратить всю сферу реальности в средство для передачи неуловимых «соответствий», сочетания аналогий. При этом они не отдают себе отчета в том, что символическое противоположно экзистенциальному и утилитарному, ибо законы символизма «работают» только внутри своей особой области.

Данная особенность удачно соотносится с тезисом Пифагора, что «все располагается по порядку», подобно клеткам. Однако утверждение греческого философа не исключает наличия жизненной субстанции, не поддающейся точному измерению, ибо жизнь неизмеримо богаче и разнообразнее любой теории.

Рассуждая подобным образом, можно прийти к выводу, что символизм допустимо активно и обязательно применить к какой-либо стороне реальности, но не ко всему бытию как таковому. Здоровый скептицизм, зачастую не имеющий под собой никаких оснований, мешает принять символическую трактовку явления.

Защищая эту область человеческой мысли, Карл Густав Юнг, которому столь многим обязана современная символология, пишет: «Для современного состояния науки аналогии, даже когда они выражают самые неожиданные символические значения, являются не чем иным, как самоочевидным абсурдом. Этот суровый вывод ни в коей мере, однако, не влияет на тот факт, что подобные утверждения существуют и играют важную роль в течение столетий. Объяснять такие факты должны психологи, ибо иначе они остаются в распоряжении неучей, которые неправильно интерпретируют их как абсурдные и туманные».

Во всех своих работах Юнг замечает, что сегодня вся энергия и интересы европейского человека связаны с наукой и технологиями, как когда-то древний человек подчинял свою жизнь мифологическим верованиям. И не только энергия и интересы человека далекого прошлого, но также и его умение обобщать свои наблюдения привели к созданию невероятно плодотворной, содержательной философии (индийской, китайской и исламской (наверное, на первое место поставим все же древнегреческую философию. — Ред.), а также каббалы и напряженным исследованиям в области алхимии.

Хуан Кирло - Словарь символов. 1000 статей о важнейших понятиях религии, литературы, архитектуры, истории

Москва, Центрполиграф 2010 г. — 525 с.

ISBN 978-5-9524-4636-6

Хуан Кирло - Словарь символов. 1000 статей о важнейших понятиях религии, литературы, архитектуры, истории – Содержание

Вступление