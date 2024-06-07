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Кирмичи - Психосоматика

Кирмичи Артём - Психосоматика - Как распознать и обезвредить хронический стресс
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Psychology Psychotherapy, **Practical Psychology
Если вы держите в руках эту книгу, то, возможно, вы уже слышали слово «психосоматика». Может быть, оно встречалось в разговорах, в средствах массовой информации, в комментариях специалистов. А быть может, вы подозреваете, что психосоматическими могут быть проблемы со здоровьем у вас или ваших близких. Если это так, то вы уже знаете, что психосоматика как-то связана с влиянием стресса на здоровье и на качество жизни человека.
Эта книга — попытка обобщить опыт и знания психолога и гипнотерапевта. Она основана на ежедневной практической работе с клиентами, с их многочисленными проблемами и запросами. Я надеюсь, что книга поможет вам оценить и проанализировать собственный опыт, получить новые знания и переосмыслить некоторые аспекты. Основная ее цель — более здоровая счастливая жизнь для вас и ваших детей!

Кирмичи Артём - Психосоматика - Как распознать и обезвредить хронический стресс

Москва : Эксмо, 2023, 192 с.
Серия "Психосоматика. Книги о том, как наши эмоции влияют на здоровье"
ISBN97 8-5-04-177768-5

Кирмичи Артём - Психосоматика - Как распознать и обезвредить хронический стресс - Оглавление

Пролог
  • Глава 1. Психосоматика — что это такое?
  • Глава 2. Стресс и гормональная система человека
  • Глава 3. Эпигенетика, понятие о генетически обусловленном пороге адаптации
  • Глава 4. Эмоциональный психологический стресс. Формирование невроза
  • Глава 5. Возникновение эмоции и чувства и их субъективная оценка
  • Глава 6. Цикличность негативных событий и реакции на них. Длительный стресс
  • Глава 7. Измененное состояние сознания как фактор закрепления негативной реакции в жизненной картине человека
  • Глава 8. Психосоматические реакции организма на длительный, многолетний стресс
  • Глава 9. Основные психосоматические заболевания и их развитие
  • Глава 10. Общая схема устранения хронического психологического стресса
  • Глава 11. Гипнотическое моделирование начального события специалистом
  • Глава 12. Утилизация негативного чувства, лежащего в основе психосоматической реакции
  • Глава 13. Семантическое, мануальное и иное комплексное воздействие с целью формирования нового вывода
  • Глава 14. Формирование новой реакции на прежние стрессовые факторы в соответствии с теорией Павлова
  • Глава 15. Новое убеждение как фактор коррекции психосоматических симптомов
  • Глава 16. Формирование новых поведенческих привычек
Заключение
Список использованной литературы
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Views 328
Rating 4.8 / 5
Added 07.06.2024
Author brat Andron
Rate this publication:
4.8/5 (3)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 5 months ago
Благодарю.

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