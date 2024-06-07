Если вы держите в руках эту книгу, то, возможно, вы уже слышали слово «психосоматика». Может быть, оно встречалось в разговорах, в средствах массовой информации, в комментариях специалистов. А быть может, вы подозреваете, что психосоматическими могут быть проблемы со здоровьем у вас или ваших близких. Если это так, то вы уже знаете, что психосоматика как-то связана с влиянием стресса на здоровье и на качество жизни человека.

Эта книга — попытка обобщить опыт и знания психолога и гипнотерапевта. Она основана на ежедневной практической работе с клиентами, с их многочисленными проблемами и запросами. Я надеюсь, что книга поможет вам оценить и проанализировать собственный опыт, получить новые знания и переосмыслить некоторые аспекты. Основная ее цель — более здоровая счастливая жизнь для вас и ваших детей!

Кирмичи Артём - Психосоматика - Как распознать и обезвредить хронический стресс

Москва : Эксмо, 2023, 192 с.

Серия "Психосоматика. Книги о том, как наши эмоции влияют на здоровье"

ISBN97 8-5-04-177768-5

Кирмичи Артём - Психосоматика - Как распознать и обезвредить хронический стресс - Оглавление

Пролог

Глава 1. Психосоматика — что это такое?

Глава 2. Стресс и гормональная система человека

Глава 3. Эпигенетика, понятие о генетически обусловленном пороге адаптации

Глава 4. Эмоциональный психологический стресс. Формирование невроза

Глава 5. Возникновение эмоции и чувства и их субъективная оценка

Глава 6. Цикличность негативных событий и реакции на них. Длительный стресс

Глава 7. Измененное состояние сознания как фактор закрепления негативной реакции в жизненной картине человека

Глава 8. Психосоматические реакции организма на длительный, многолетний стресс

Глава 9. Основные психосоматические заболевания и их развитие

Глава 10. Общая схема устранения хронического психологического стресса

Глава 11. Гипнотическое моделирование начального события специалистом

Глава 12. Утилизация негативного чувства, лежащего в основе психосоматической реакции

Глава 13. Семантическое, мануальное и иное комплексное воздействие с целью формирования нового вывода

Глава 14. Формирование новой реакции на прежние стрессовые факторы в соответствии с теорией Павлова

Глава 15. Новое убеждение как фактор коррекции психосоматических симптомов

Глава 16. Формирование новых поведенческих привычек

Заключение

Список использованной литературы

Алфавитный указатель