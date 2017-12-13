Исследование религии только как сознания показывает её по структурно-содержательным особенностям сознания, позволяя фактическое выяснение её качества, происхождения и развития, не подменяя эту данность домыслами или религию - её фоном. Религия только как сознание выясняется более исторически - изменения видны не только в религии, но и в том, как религия изменялась (как, а не только во что верили). Таким образом достижима большая строгость исследования - сокращающая возможность внепознавательных отклонений; неясное качество структур религии, как бы подвешенных над миром, просмотр религии в исследовании фона, представление религии как мира благоприятны для религиозной критики и обоснования, укрепляя богословие.

Богословие использует понимание общенаучного различия сознания и мира в религиоведении, представляя указанные недостатки как проявление сверхъестественного или пример неуместного понимания. В исследовании религии только как сознания наперерез богословию мир и религия строго различимы, а их взаимодействие понятно как причинно-следственная взаимосвязь.

Об этой книге

Первая глава показывает неопределённо-расширительное понимание познания как предопределяющую концептуальную идею феноменологии и феноменологии религии и критикует её, пересматривая эти дисциплины к познавательной строгости - предложив наброски их нового понимания. Ключевые слова. Феноменология, феноменология религии, мышление и чувство, взаимонесводимость мышления и чувства, структуры сознания, религия как сознание, демаркация науки и не науки, богословие, религиоведение. Phenomenology and Phenomenology of Religion: What is the General Ideological Background? Annotation. The author criticizes uncertain broadened understanding of epistemology as primordial conceptional idea of phenomenology and phenomenology of religion and sketches new understanding of above mentioned concepts. Key words: phenomenology, phenomenology of religion, thinking and feeling. Мы не спрашиваем о взаимопереводе понятий, точности и уместности заимствований - об общности и различии феноменологии и феноменологии религии. Мы спрашиваем о предопределяющей идее: что позволяет сравнивать, различать и объединять феноменологию и феноменологию религии - пусть по отдельным идеям? Что идейно под держивает заимствования и ссылки на Гуссерля, Хайдеггера и Гада мера даже вопреки признанию нефеноменологич- ности феноменологии религии?

Такой предопределяющей идеей является, на наш взгляд, неопределённо-расширительное понимание познания (расширенная эпистемология): вера, чувства, воля, любые ценности кажутся своего рода знанием, пусть сверхразумным или смутным. Это понимание не позволяет отчётливо специфицировать познание; нет области, относительно которой его возможно определить - внепознавательное кажется ещё только непознанным или вообще непознаваемым, собственное качество внепознавательного не видно: каковы вышеназванные области вне познания. Соответственно, затруднительно отслеживать большую-меньшую строгость познания, под видом которого смешаны разнородные области, их взаимодействие не продумано. Демаркация (науки и не науки) вообще невозможна - нет критерия её осуществления; везде сплошное познание.

В третьей главе на примере этой феноменологии показана новая тенденция современного богословия - обоснование Бога посредством чувств. Критическое изложение этой феноменологии отклоняет понимание чувства как познания. В качестве внепознавательного чувство не может быть свидетельством о Боге. На примере этой феноменологии предлагается обсудить особенности веры как только чувства, позволяющего эффект присутствия Бога. Ключевые слова: Герман Шмиц, новая феноменология, атмосфера, эпифания. “New Phenomenology” as Theology: What is it? Annotation. Using this phenomenology as an example the chapter demonstrates new tendency of modern theology - to ground God through feeling. The critical exposition of this phenomenology declines understanding of feeling as cognition. Being non-cognitive feeling cannot be evidence of God. The chapter proposes to discuss a specificity of religious faith as special feeling assuming effect of God presence. Key words'. Hermann Schmitz, new phenomenology, atmosphere, epiphany. Мы хотели бы привлечь внимание к идеям Германа Шмица только в одной области их применения - богословии.

В других областях, предлагаемых автором (архитектура, география, медицина, фонетика, психиатрия, педагогика, китаистика), возможности его феноменологии концептуально для нас не очевидны. Кроме того, эта разносторонность малоопробованных идей вызывает подозрения в их серьёзности. А на фоне современного богословия, несколько отдалившегося от канона - в области абстрактной транс- ценденции и метафизики возможности обоснования Бога теперь не так очевидны, - «новая феноменология» выглядит перспективной. Она тоже предполагает развитие к эмпирической науке; не притязая на безусловную достоверность, признаёт достоверность как регулятив выборки феноменов. Феномен рассматривается не как самопоказывающееся, непредвзято увиденное, «сама вещь», а ввиду применения языка и исторически отчеканенных точек зрений или отношений - как «положение вещей». Такой пересмотр феноменологии к релятивизму приближает её, по мнению Г. Шмица, к непосредственному жизненному опыту и тем самым к науке. Перестраиваясь к науке, богословие не изменяет своей нормативной цели - обоснованию Бога, по-прежнему не создаёт модели сущего, пусть и неверные. Строгость познания только придаёт ей видимость научного блеска. В фактах, проверках и понятиях нет понимания, если в них не показано, а только обосновано то, о чём они свидетельствуют. Как заполнила бы эту познавательную пустоту «новая феноменология» - не видно. «Положение вещей» объявлено фактом, так как опыт видимо кажется Шмицу общей эмпирической основой «новой феноменологии» и естествознания, однако такая общность, тем более ввиду авторских поправок к феноменологии, нуждается в прояснениях; откуда видно, что отказ от трансцендентальных рассуждений или сущностного видения безусловно несомненного последнего основания достаточен, чтобы обеспечить такую общность.