Кирш - Моисей

Большая часть того, что, как нам кажется, мы знаем о Моисее, не встречается в Библии. Ни один из источников не рассказывает подробно о младенчестве, детстве и отро­честве Моисея, и внимательное чтение библейского текста выявляет сорокалетний пробел в истории его жизни, кото­рый продолжает оставаться абсолютной загадкой. Но, по­добно природе, человеческий разум не терпит пустоты, и история жизни Моисея украшалась подробностями, иногда чрезмерно, в еврейском фольклоре, в рассказах раввинов и мудрецов, в мечтательных историях древних летописцев и в вымышленных историях переводчиков и комментаторов Библии.

Благодаря чему один из ученых-библеистов назы­вает «беллетристической любовью к приукрашиванию» и считает особенностью, свойственной исполнителям баллад во все века, — все выдумки и небылицы, возникшие вокруг простой, временами парадоксальной личности Моисея, ка­ким мы видим его в Священном Писании. Биография Моисея начинается с Библии, где история его жизни разыгрывается урывками на протяжении книг Исход, Числа, Левит и Второзаконие. Моисей редко упоминается в более поздних книгах еврейской Библии, и Новый Завет по­вторяет только несколько основных событий из его жизни для того, чтобы показать, что Моисей был предшественни­ком Христа. Но Библия не единственный источник пове­ствования о Моисее в литературе древнего Израиля.

Еще до священных писаний израильтян, канонизирован­ных в форме, которую мы называем Библией, одаренные богатым воображением жрецы и книжники начали разраба­тывать историю жизни Моисея. Самые ранние переводы Би­блии на арамейский язык, близкородственный ивриту, кото­рый был общепринятым языком в Палестине ко времени рождения Иисуса из Назарета, включают сцены и диалог о Моисее и других библейских персонажах, которые появля­ются ниоткуда в оригинальном тексте на иврите. И Септуагинта, первый перевод Библии на греческий язык, включает целое собрание книг, которые не вошли в еврейскую Биб­лию, но были добавлены в христианскую Библию как апо­крифические книги в протестантском варианте и девтероканонические в католическом варианте. Эти источники (или, как их иногда называют, «свидетели») предлагают порази­тельные толкования жизни Моисея.

Однако богатейшим источником информации о Моисее является огромное количество легенд и преданий, которые появились в древности и накапливались на протяжении ве­ков. Некоторые из этих историй о Моисее и других попу­лярных библейских персонажах являются притчами и нра­воучительными рассказами, авторы которых использовали Моисея в качестве образца для подражания. Некоторые из этих историй — необоснованные предположения, предна­значенные для того, чтобы заполнить пробелы и устранить противоречия в библейском тексте. Некоторые — сказки, в которых известные библейские персонажи показывают фо­кусы и творят чудеса, отправляются в экзотические путеше­ствия по миру и небесам и совершают подвиги силы и ге­роизма.

Джонатан Кирш – Моисей. Жизнь пророка

Издательство – «Гермес Букс»

Москва – 2025 г. / 415 с.

ISBN 978-5-9524-6474-2

Джонатан Кирш – Моисей. Жизнь пророка – Содержание