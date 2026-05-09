Кирш - Моисей
Большая часть того, что, как нам кажется, мы знаем о Моисее, не встречается в Библии. Ни один из источников не рассказывает подробно о младенчестве, детстве и отрочестве Моисея, и внимательное чтение библейского текста выявляет сорокалетний пробел в истории его жизни, который продолжает оставаться абсолютной загадкой. Но, подобно природе, человеческий разум не терпит пустоты, и история жизни Моисея украшалась подробностями, иногда чрезмерно, в еврейском фольклоре, в рассказах раввинов и мудрецов, в мечтательных историях древних летописцев и в вымышленных историях переводчиков и комментаторов Библии.
Благодаря чему один из ученых-библеистов называет «беллетристической любовью к приукрашиванию» и считает особенностью, свойственной исполнителям баллад во все века, — все выдумки и небылицы, возникшие вокруг простой, временами парадоксальной личности Моисея, каким мы видим его в Священном Писании. Биография Моисея начинается с Библии, где история его жизни разыгрывается урывками на протяжении книг Исход, Числа, Левит и Второзаконие. Моисей редко упоминается в более поздних книгах еврейской Библии, и Новый Завет повторяет только несколько основных событий из его жизни для того, чтобы показать, что Моисей был предшественником Христа. Но Библия не единственный источник повествования о Моисее в литературе древнего Израиля.
Еще до священных писаний израильтян, канонизированных в форме, которую мы называем Библией, одаренные богатым воображением жрецы и книжники начали разрабатывать историю жизни Моисея. Самые ранние переводы Библии на арамейский язык, близкородственный ивриту, который был общепринятым языком в Палестине ко времени рождения Иисуса из Назарета, включают сцены и диалог о Моисее и других библейских персонажах, которые появляются ниоткуда в оригинальном тексте на иврите. И Септуагинта, первый перевод Библии на греческий язык, включает целое собрание книг, которые не вошли в еврейскую Библию, но были добавлены в христианскую Библию как апокрифические книги в протестантском варианте и девтероканонические в католическом варианте. Эти источники (или, как их иногда называют, «свидетели») предлагают поразительные толкования жизни Моисея.
Однако богатейшим источником информации о Моисее является огромное количество легенд и преданий, которые появились в древности и накапливались на протяжении веков. Некоторые из этих историй о Моисее и других популярных библейских персонажах являются притчами и нравоучительными рассказами, авторы которых использовали Моисея в качестве образца для подражания. Некоторые из этих историй — необоснованные предположения, предназначенные для того, чтобы заполнить пробелы и устранить противоречия в библейском тексте. Некоторые — сказки, в которых известные библейские персонажи показывают фокусы и творят чудеса, отправляются в экзотические путешествия по миру и небесам и совершают подвиги силы и героизма.
Джонатан Кирш – Моисей. Жизнь пророка
Издательство – «Гермес Букс»
Москва – 2025 г. / 415 с.
ISBN 978-5-9524-6474-2
Джонатан Кирш – Моисей. Жизнь пророка – Содержание
Глава 1. Моисей, каким мы его не знали
Глава 2. Родившийся в нужное время
Глава 3. Египетский принц
Глава 4. Беглец
Глава 5. Человек, которому Бог помогал, человек, которого Он искал, чтобы убить
Глава 6. Знамения и чудеса
Глава 7. Исход
Глава 8. Волшебник и ученик волшебника
Глава 9. Бог горы, Бог пути
Глава 10. Солдат
Глава 11. «Моисей умер»
Глава 12. Поиск исторического образа Моисея
