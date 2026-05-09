Кирш - Моисей

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Biblical Studies, Theology, *Biographies Memoirs

Большая часть того, что, как нам кажется, мы знаем о Моисее, не встречается в Библии. Ни один из источников не рассказывает подробно о младенчестве, детстве и отро­честве Моисея, и внимательное чтение библейского текста выявляет сорокалетний пробел в истории его жизни, кото­рый продолжает оставаться абсолютной загадкой. Но, по­добно природе, человеческий разум не терпит пустоты, и история жизни Моисея украшалась подробностями, иногда чрезмерно, в еврейском фольклоре, в рассказах раввинов и мудрецов, в мечтательных историях древних летописцев и в вымышленных историях переводчиков и комментаторов Библии.

Благодаря чему один из ученых-библеистов назы­вает «беллетристической любовью к приукрашиванию» и считает особенностью, свойственной исполнителям баллад во все века, — все выдумки и небылицы, возникшие вокруг простой, временами парадоксальной личности Моисея, ка­ким мы видим его в Священном Писании. Биография Моисея начинается с Библии, где история его жизни разыгрывается урывками на протяжении книг Исход, Числа, Левит и Второзаконие. Моисей редко упоминается в более поздних книгах еврейской Библии, и Новый Завет по­вторяет только несколько основных событий из его жизни для того, чтобы показать, что Моисей был предшественни­ком Христа. Но Библия не единственный источник пове­ствования о Моисее в литературе древнего Израиля.

Еще до священных писаний израильтян, канонизирован­ных в форме, которую мы называем Библией, одаренные богатым воображением жрецы и книжники начали разраба­тывать историю жизни Моисея. Самые ранние переводы Би­блии на арамейский язык, близкородственный ивриту, кото­рый был общепринятым языком в Палестине ко времени рождения Иисуса из Назарета, включают сцены и диалог о Моисее и других библейских персонажах, которые появля­ются ниоткуда в оригинальном тексте на иврите. И Септуагинта, первый перевод Библии на греческий язык, включает целое собрание книг, которые не вошли в еврейскую Биб­лию, но были добавлены в христианскую Библию как апо­крифические книги в протестантском варианте и девтероканонические в католическом варианте. Эти источники (или, как их иногда называют, «свидетели») предлагают порази­тельные толкования жизни Моисея.

Однако богатейшим источником информации о Моисее является огромное количество легенд и преданий, которые появились в древности и накапливались на протяжении ве­ков. Некоторые из этих историй о Моисее и других попу­лярных библейских персонажах являются притчами и нра­воучительными рассказами, авторы которых использовали Моисея в качестве образца для подражания. Некоторые из этих историй — необоснованные предположения, предна­значенные для того, чтобы заполнить пробелы и устранить противоречия в библейском тексте. Некоторые — сказки, в которых известные библейские персонажи показывают фо­кусы и творят чудеса, отправляются в экзотические путеше­ствия по миру и небесам и совершают подвиги силы и ге­роизма.

Джонатан Кирш – Моисей. Жизнь пророка

Издательство – «Гермес Букс»
Москва – 2025 г. / 415 с.
ISBN 978-5-9524-6474-2

 Джонатан Кирш – Моисей. Жизнь пророка – Содержание

  • Глава 1. Моисей, каким мы его не знали

  • Глава 2. Родившийся в нужное время

  • Глава 3. Египетский принц

  • Глава 4. Беглец

  • Глава 5. Человек, которому Бог помогал, человек, которого Он искал, чтобы убить

  • Глава 6. Знамения и чудеса

  • Глава 7. Исход

  • Глава 8. Волшебник и ученик волшебника

  • Глава 9. Бог горы, Бог пути

  • Глава 10. Солдат

  • Глава 11. «Моисей умер»

  • Глава 12. Поиск исторического образа Моисея

