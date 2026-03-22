Кирьянов - Полное изложение истины о Тысячелетнем Царстве Господа на Земле
Книга священника Бориса Никитича Кирьянова посвящена вопросам христианской эсхатологии — учения о последних временах, судьбе мира и грядущем Царстве Божием. Автор стремится представить целостное богословское изложение библейских и святоотеческих представлений о Тысячелетнем Царстве, Втором пришествии Христа и конечной судьбе человечества.
В работе рассматриваются пророчества Священного Писания, их толкование в православной традиции, а также духовное значение ожидания будущего Царства для жизни верующего. Особое внимание уделяется судьбе России в контексте мировой истории и духовных процессов, происходящих в последние времена.
Книга сочетает богословские размышления, исторические наблюдения и публицистические тексты, отражающие религиозные ожидания и духовные поиски эпохи.
Издание будет интересно читателям, интересующимся православным богословием, библейской эсхатологией и религиозно-философскими размышлениями о судьбах мира и истории.
Священник Борис Никитич Кирьянов - Полное изложение истины о Тысячелетнем Царстве Господа на Земле - Последние судьбы России и мира, и другие сочинения
СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2016. — 672 с.
ISBN 978-5-903525-85-0
Священник Борис Никитич Кирьянов - Полное изложение истины о Тысячелетнем Царстве Господа на Земле - Последние судьбы России и мира, и другие сочинения - Содержание
От авторов
Предисловие
Биографическая справка
БИОГРАФИЯ БАТЮШКИ БОРИСА Воспоминания о священнике Борисе Никитиче Кирьянове (24.08.1924-11.09.2006)
ПОЛНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ИСТИНЫ О ТЫСЯЧЕЛЕТНЕМ ЦАРСТВЕ ГОСПОДА НА ЗЕМЛЕ
Из аннотации ко второму изданию (СПб., 2000)
СВИДЕТЕЛИ И ВОЗВЕСТИТЕЛИ истины Первого воскресения мертвых и Тысячелетнего Царства Господа на Земле, которые
известны нам по истории древней Церкви и которые прямо свидетельствовали и возвещали об этой истине в Церкви с самого начала
ЧАСТЬ I. ОПРОВЕРЖЕНИЕ КНИЖНИЧЕСКИХ И ОРИГЕНОВСКИХ ДОВОДОВ митр. МАКАРИЯ ПРОТИВ ТЫСЯЧЕЛЕТНЕГО ЦАРСТВА ГОСПОДА, КОТОРОЕ ВОЗВЕЩАЕТСЯ ОТКРОВЕНИЕМ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА В КНИГЕ АПОКАЛИПСИСА (20,4-6)
Глава 1. ВОЗВЕЩЕНИЕ ИСТИНЫ ТЫСЯЧЕЛЕТНЕГО ЦАРСТВА В АПОКАЛИПСИСЕ
Глава 2. СВЯТЫЕ ДРЕВНИЕ МУЖИ АПОСТОЛЬСКИЕ — ПРОПОВЕДНИКИ ИСТИНЫ ТЫСЯЧЕЛЕТНЕГО ЦАРСТВА
Глава 3. СВИДЕТЕЛЬСТВО св. ИУСТИНА ФИЛОСОФА ОБ ИСТИНЕ ТЫСЯЧЕЛЕТНЕГО ЦАРСТВА
Глава 4. СВИДЕТЕЛЬСТВО св. ИРИНЕЯ ЛИОНСКОГО ОБ ИСТИНЕ ТЫСЯЧЕЛЕТНЕГО ЦАРСТВА
Глава 5. СВИДЕТЕЛЬСТВО св. МЕФОДИЯ ПАТАРСКОГО ОБ ИСТИНЕ ТЫСЯЧЕЛЕТНЕГО ЦАРСТВА
Глава 6. УЧЕНИЕ О ПЕРВОМ ВОСКРЕСЕНИИ МЕРТВЫХ — ВАЖНОЕ АПОСТОЛЬСКОЕ ПРЕДАНИЕ И СОКРОВЕННОЕ УЧЕНИЕ ЦЕРКВИ, ПРЕДВОЗВЕЩЕННОЕ ПРОРОКАМИ, КОТОЮЕ ЕСТЬ ВОЖДЕЛЕННОЕ ЧАЯНИЕ ПЕРВЫХ ХРИСТИАН И ПРАВЕДНИКОВ ВЕТХОГО ЗАВЕТА
Глава 7. РАССМОТРЕНИЕ ВОЗРАЖЕНИЙ митр. МАКАРИЯ
Глава 8. РАССМОТРЕНИЕ ИМЕН, ПРИВОДИМЫХ м. МАКАРИЕМ В КАЧЕСТВЕ ПРОТИВНИКОВ И ОПРОВЕРГАТЕЛЕЙ УЧЕНИЯ О ТЫСЯЧЕЛЕТНЕМ ЦАРСТВЕ
Глава 9. ОПРОВЕРЖЕНИЕ АВГУСТИНОВСКОГО И ЦЕЗАРЕПАПИСТСКОГО ТОЛКОВАНИЯ митр. МАКАРИЯ на гл. 20 АПОКАЛИПСИСА.
ЧАСТЬ II. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАСКРЫТИЕ ИСТИНЫ ТЫСЯЧЕЛЕТНЕГО ЦАРСТВА ГОСПОДНЕГО НА ЗЕМЛЕ. ОБЛИЧЕНИЕ НОВОГО НЫНЕ САДДУКЕЙСТВА, НЕ ВЕРУЮЩЕГО В ПЕРВОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ МЕРТВЫХ. ЕЩЕ ОДИН АПОСТОЛЬСКИЙ СВИДЕТЕЛЬ ИСТИНЫ — ап. ВАРНАВА.
Глава 1. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАСКРЫТИЕ ИСТИНЫ
Глава 2. ЗНАЧЕНИЕ ВОСКРЕСНОГО ДНЯ И ЕГО ПОЧИТАНИЕ
Глава 3. ВОСКРЕШЕНИЕ ЛАЗАРЯ
Глава 4. ОБЛИЧЕНИЕ НОВОГО САДДУКЕЙСТВА
Глава 5. АПОСТОЛ ВАРНАВА.
Глава 6.О ЛЕТОСЧИСЛЕНИИ
Глава 7. УЧЕНИЕ АПОСТОЛОВ О ТЫСЯЧЕЛЕТНЕМ ДНЕ ГОСПОДА НА ЗЕМЛЕ
ЧАСТЬ III. ДОПОЛНЕНИЯ
Св. ИРИНЕЙ ЛИОНСКИЙ
Тщательные выписки с примечаниями свящ. Б. Н. Кирьянова
ПЯТЬ КНИГ ПРОТИВ ЕРЕСЕЙ Выписки особо примечательных мест и мыслей по потребности нашего времени
ОТРЫВКИ ИЗ УТРАЧЕННЫХ СОЧИНЕНИЙ св. ИРИНЕЯ (Выписки из них)
ЗАКЛИНАНИЕ
Приложение. СВ. ИРИНЕЙ ЛИОНСКИЙ О ПОЗНАНИИ ДОБРА И ЗЛА (из его сочинения «Пять книг против ересей». Кн. IV, гл. 39, п. 1)
НАСТАВЛЕНИЯ ИЗ СВ. ПИСАНИЯ ДЛЯ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
БИБЛИЯ — СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ: НАСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ И СПАСЕНИЯ, особенно потребные в наше нынешнее время
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
НОВЫЙ ЗАВЕТ
ЭСХАТОЛОГИЯ. Состояние людей и события Последнего времени
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИСТОРИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ И ЗНАЧЕНИЕ ПЛАЩАНИЦЫ ГОСПОДА
Образ и характер Господа по Св. Писанию
Часть 1.О ПЛАЩАНИЦЕ ГОСПОДА, сохраняющейся доныне
Часть 2. ИСТОРИЯ ПЛАЩАНИЦЫ И ЕЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Часть 3. ПОСЛЕДНИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ ТУРИНСКОЙ ПЛАЩАНИЦЫ (по газетным сообщениям 1998-2000 гг.)
Приложение. ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ О. А. ПЛАТОНОВА «ТАЙНА БЕЗЗАКОНИЯ. ИУДАИЗМ И МАСОНСТВО ПРОТИВ ХРИСТИАНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИСТОЧНИКИ
СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА ПЕРЕД ПАСХОЙ
ПОСЛЕДНИЕ СУДЬБЫ РОССИИ И МИРА КРАТКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ПРОРОЧЕСТВ И ПРЕДСКАЗАНИЙ
ЧАСТЬ 1. Посмертные Вещания преп. Нила Мироточивого Афонского 1817 г. (краткие выписки)
ЧАСТЬ 2. Эсхатология св. Иринея Лионского (ІІ в.)
ЧАСТЬ 3. Предсказания о России и состоянии людей Последнего времени
ЧАСТЬ 4. «Византийские пророчества»
ЧАСТЬ 5. Дополнения
О ВНУТНЕННЕМ ХРИСТИАНСТВЕ
ЛЕЧЕБНОЕ ГОЛОДАНИЕ
К НАПЕЧАТАНИЮ ЭТОГО ДАРСТВЕННОГО ТОМА ПРОПОВЕДЕЙ ВЛАДЫКИ ЛУКИ, АРХИЕПИСКОПА СИМФЕРОПОЛЬСКОГО
В ПАМЯТЬ МИТРОПОЛИТА ГРИГОРИЯ
ИСТОРИЧЕСКИЕ И ДУХОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИОВЕКИЕ И ДУХОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИОВЕ
No comments yet. Be the first!