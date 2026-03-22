Кирьянов - Полное изложение истины о Тысячелетнем Царстве Господа на Земле

Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Eschatology, History, Religious Studies Atheism

Книга священника Бориса Никитича Кирьянова посвящена вопросам христианской эсхатологии — учения о последних временах, судьбе мира и грядущем Царстве Божием. Автор стремится представить целостное богословское изложение библейских и святоотеческих представлений о Тысячелетнем Царстве, Втором пришествии Христа и конечной судьбе человечества.

В работе рассматриваются пророчества Священного Писания, их толкование в православной традиции, а также духовное значение ожидания будущего Царства для жизни верующего. Особое внимание уделяется судьбе России в контексте мировой истории и духовных процессов, происходящих в последние времена.

Книга сочетает богословские размышления, исторические наблюдения и публицистические тексты, отражающие религиозные ожидания и духовные поиски эпохи.

Издание будет интересно читателям, интересующимся православным богословием, библейской эсхатологией и религиозно-философскими размышлениями о судьбах мира и истории.

Священник Борис Никитич Кирьянов - Полное изложение истины о Тысячелетнем Царстве Господа на Земле - Последние судьбы России и мира, и другие сочинения

СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2016. — 672 с.

ISBN 978-5-903525-85-0

Священник Борис Никитич Кирьянов - Полное изложение истины о Тысячелетнем Царстве Господа на Земле - Последние судьбы России и мира, и другие сочинения - Содержание

От авторов

Предисловие

Биографическая справка

БИОГРАФИЯ БАТЮШКИ БОРИСА Воспоминания о священнике Борисе Никитиче Кирьянове (24.08.1924-11.09.2006)

ПОЛНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ИСТИНЫ О ТЫСЯЧЕЛЕТНЕМ ЦАРСТВЕ ГОСПОДА НА ЗЕМЛЕ

Из аннотации ко второму изданию (СПб., 2000)

СВИДЕТЕЛИ И ВОЗВЕСТИТЕЛИ истины Первого воскресения мертвых и Тысячелетнего Царства Господа на Земле, которые

известны нам по истории древней Церкви и которые прямо свидетельствовали и возвещали об этой истине в Церкви с самого начала

ЧАСТЬ I. ОПРОВЕРЖЕНИЕ КНИЖНИЧЕСКИХ И ОРИГЕНОВСКИХ ДОВОДОВ митр. МАКАРИЯ ПРОТИВ ТЫСЯЧЕЛЕТНЕГО ЦАРСТВА ГОСПОДА, КОТОРОЕ ВОЗВЕЩАЕТСЯ ОТКРОВЕНИЕМ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА В КНИГЕ АПОКАЛИПСИСА (20,4-6)

  • Глава 1. ВОЗВЕЩЕНИЕ ИСТИНЫ ТЫСЯЧЕЛЕТНЕГО ЦАРСТВА В АПОКАЛИПСИСЕ

  • Глава 2. СВЯТЫЕ ДРЕВНИЕ МУЖИ АПОСТОЛЬСКИЕ — ПРОПОВЕДНИКИ ИСТИНЫ ТЫСЯЧЕЛЕТНЕГО ЦАРСТВА

  • Глава 3. СВИДЕТЕЛЬСТВО св. ИУСТИНА ФИЛОСОФА ОБ ИСТИНЕ ТЫСЯЧЕЛЕТНЕГО ЦАРСТВА

  • Глава 4. СВИДЕТЕЛЬСТВО св. ИРИНЕЯ ЛИОНСКОГО ОБ ИСТИНЕ ТЫСЯЧЕЛЕТНЕГО ЦАРСТВА

  • Глава 5. СВИДЕТЕЛЬСТВО св. МЕФОДИЯ ПАТАРСКОГО ОБ ИСТИНЕ ТЫСЯЧЕЛЕТНЕГО ЦАРСТВА

  • Глава 6. УЧЕНИЕ О ПЕРВОМ ВОСКРЕСЕНИИ МЕРТВЫХ — ВАЖНОЕ АПОСТОЛЬСКОЕ ПРЕДАНИЕ И СОКРОВЕННОЕ УЧЕНИЕ ЦЕРКВИ, ПРЕДВОЗВЕЩЕННОЕ ПРОРОКАМИ, КОТОЮЕ ЕСТЬ ВОЖДЕЛЕННОЕ ЧАЯНИЕ ПЕРВЫХ ХРИСТИАН И ПРАВЕДНИКОВ ВЕТХОГО ЗАВЕТА

  • Глава 7. РАССМОТРЕНИЕ ВОЗРАЖЕНИЙ митр. МАКАРИЯ

  • Глава 8. РАССМОТРЕНИЕ ИМЕН, ПРИВОДИМЫХ м. МАКАРИЕМ В КАЧЕСТВЕ ПРОТИВНИКОВ И ОПРОВЕРГАТЕЛЕЙ УЧЕНИЯ О ТЫСЯЧЕЛЕТНЕМ ЦАРСТВЕ

  • Глава 9. ОПРОВЕРЖЕНИЕ АВГУСТИНОВСКОГО И ЦЕЗАРЕПАПИСТСКОГО ТОЛКОВАНИЯ митр. МАКАРИЯ на гл. 20 АПОКАЛИПСИСА.

ЧАСТЬ II. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАСКРЫТИЕ ИСТИНЫ ТЫСЯЧЕЛЕТНЕГО ЦАРСТВА ГОСПОДНЕГО НА ЗЕМЛЕ. ОБЛИЧЕНИЕ НОВОГО НЫНЕ САДДУКЕЙСТВА, НЕ ВЕРУЮЩЕГО В ПЕРВОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ МЕРТВЫХ. ЕЩЕ ОДИН АПОСТОЛЬСКИЙ СВИДЕТЕЛЬ ИСТИНЫ — ап. ВАРНАВА.

  • Глава 1. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАСКРЫТИЕ ИСТИНЫ

  • Глава 2. ЗНАЧЕНИЕ ВОСКРЕСНОГО ДНЯ И ЕГО ПОЧИТАНИЕ

  • Глава 3. ВОСКРЕШЕНИЕ ЛАЗАРЯ

  • Глава 4. ОБЛИЧЕНИЕ НОВОГО САДДУКЕЙСТВА

  • Глава 5. АПОСТОЛ ВАРНАВА.

  • Глава 6.О ЛЕТОСЧИСЛЕНИИ

  • Глава 7. УЧЕНИЕ АПОСТОЛОВ О ТЫСЯЧЕЛЕТНЕМ ДНЕ ГОСПОДА НА ЗЕМЛЕ

ЧАСТЬ III. ДОПОЛНЕНИЯ

Св. ИРИНЕЙ ЛИОНСКИЙ

Тщательные выписки с примечаниями свящ. Б. Н. Кирьянова

  • ПЯТЬ КНИГ ПРОТИВ ЕРЕСЕЙ Выписки особо примечательных мест и мыслей по потребности нашего времени

  • ОТРЫВКИ ИЗ УТРАЧЕННЫХ СОЧИНЕНИЙ св. ИРИНЕЯ (Выписки из них)

  • ЗАКЛИНАНИЕ

  • Приложение. СВ. ИРИНЕЙ ЛИОНСКИЙ О ПОЗНАНИИ ДОБРА И ЗЛА (из его сочинения «Пять книг против ересей». Кн. IV, гл. 39, п. 1)

  • НАСТАВЛЕНИЯ ИЗ СВ. ПИСАНИЯ ДЛЯ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

  • БИБЛИЯ — СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ: НАСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ И СПАСЕНИЯ, особенно потребные в наше нынешнее время

  • ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

  • НОВЫЙ ЗАВЕТ

  • ЭСХАТОЛОГИЯ. Состояние людей и события Последнего времени

  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ИСТОРИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ И ЗНАЧЕНИЕ ПЛАЩАНИЦЫ ГОСПОДА

  • Образ и характер Господа по Св. Писанию

  • Часть 1.О ПЛАЩАНИЦЕ ГОСПОДА, сохраняющейся доныне

  • Часть 2. ИСТОРИЯ ПЛАЩАНИЦЫ И ЕЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

  • Часть 3. ПОСЛЕДНИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ ТУРИНСКОЙ ПЛАЩАНИЦЫ (по газетным сообщениям 1998-2000 гг.)

  • Приложение. ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ О. А. ПЛАТОНОВА «ТАЙНА БЕЗЗАКОНИЯ. ИУДАИЗМ И МАСОНСТВО ПРОТИВ ХРИСТИАНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ»

  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ

  • ИСТОЧНИКИ

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА ПЕРЕД ПАСХОЙ

ПОСЛЕДНИЕ СУДЬБЫ РОССИИ И МИРА КРАТКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ПРОРОЧЕСТВ И ПРЕДСКАЗАНИЙ

  • ЧАСТЬ 1. Посмертные Вещания преп. Нила Мироточивого Афонского 1817 г. (краткие выписки)

  • ЧАСТЬ 2. Эсхатология св. Иринея Лионского (ІІ в.)

  • ЧАСТЬ 3. Предсказания о России и состоянии людей Последнего времени

  • ЧАСТЬ 4. «Византийские пророчества»

  • ЧАСТЬ 5. Дополнения

О ВНУТНЕННЕМ ХРИСТИАНСТВЕ

ЛЕЧЕБНОЕ ГОЛОДАНИЕ

К НАПЕЧАТАНИЮ ЭТОГО ДАРСТВЕННОГО ТОМА ПРОПОВЕДЕЙ ВЛАДЫКИ ЛУКИ, АРХИЕПИСКОПА СИМФЕРОПОЛЬСКОГО

В ПАМЯТЬ МИТРОПОЛИТА ГРИГОРИЯ

ИСТОРИЧЕСКИЕ И ДУХОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИОВЕКИЕ И ДУХОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИОВЕ

