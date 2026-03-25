Кирьянова - Распятие Христово

Бесплотное тело Иисуса Христа будто парит над землей. Во имя любви к людям Бог воплотился и вочеловечился, жил и проповедовал на земле и теперь умирает на Кресте.

Умирает - чтобы воскреснуть, сломать врата ада и открыть людям путь в Царствие Небесное. Именно ради этого Он и пришел в мир: чтобы Своей смертью победить смерть. Рядом с Крестом стоит поддерживаемая женами Богородица и любимый ученик Христа - св. Иоанн Богослов. Из близких Господу людей только они не покинули Его. Они стоят возле Креста на Голгофе, соучаствуя в великом и страшном событии.

Глядя на икону, кажется, что вместе с ними вся вселенная застыла от ужаса перед свершившимся злодеянием. Вверху в рыдании замерли ангелы. И даже воин, который только что был среди палачей, со страхом и трепетом взирает на Распятого. Видя величие Господа, он уверовал в Него и признал Его истинным Сыном Божиим. Распятие Христово — краеугольный камень Священной истории. Ветхий Завет сменяется Новым Заветом, заветом любви Господней. Эту необъятную любовь Бога к Своему творению мы видим в образе Распятого Христа. Словно не палачи прибили Его руки к Кресту, а Он Сам простер их над страдающей землей, призывая к Себе людей: «Приидите ко Мне вcи труждающиеся и обремененныеу и Аз упокою вы»...

СПб.: Метропресс : ООО «Метропресс», 2013, 76 с.

ISBN 978-5-00000-010-6

Русская икона - Кирьянова Светлана - Распятие Христово - Оглавление

СЮЖЕТ И ПОЧИТАНИЕ (Светлана Александровна Кирьянова)

ОБРАЗЫ И СИМВОЛЫ (Светлана Александровна Кирьянова)

ОБРАЗ В ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ (Светлана Александровна Кирьянова)

РАССКАЗ ОБ ОДНОМ ШЕДЕВРЕ (Светлана Александровна Кирьянова)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СПИСОК ИЗОБРАЖЕНИЙ