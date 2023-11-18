Американское социальное христианство, о котором пойдет речь в данной книге, по своему происхождению и характеру является религиозным учением, проповедующим «царство божье на земле». Оно родилось в протестантской церкви, его питала протестантская теология и пропагандируют его главным образом протестантские священники. Но формировалось это учение в рамках буржуазной идеологии как реакция на распространение марксистских идей во второй половине XIX в. Поэтому ряд положений своей теологической доктрины оно прямо заимствовало из буржуазной социологии и философии.

Социальное христианство обнаруживает идейную близость с буржуазной идеологией также в своих программах и в своей практической деятельности, основное содержание которых составляет проповедь реформизма. Все это дает основание рассматривать социальное христианство как одно из течений общественной мысли США XX в., связанное с защитой и пропагандой буржуазнолиберальных идей.

Книга предлагает вниманию читателей критический анализ взглядов ведущих представителей этого течения и деятельности религиозных организаций, которые пытались реализовать программы социального христианства в массовых демократических движениях страны в XX в. Выполняя служебную роль по отношению к буржуазному обществу, социальное христианство связывало свою проповедь «царства божьего на земле» с пропагандой этических норм, приспособленных к интересам капиталистической системы и направленных на ее оправдание.

Альбина Александровна Кислова - Социальное христианство в США - Из истории общественной мысли. 90-е годы XIX в.— 30-е годы XX в.

Издательство «Наука», 1974 – 208 с.

Альбина Александровна Кислова - Социальное христианство в США - Из истории общественной мысли. 90-е годы XIX в.— 30-е годы XX в. - Содержание

Введение

Глава первая - Религиозные реформаторы в прогрессистском движении начала XX в.

Истоки американского социального христианства

Доктрины и практика

Глава вторая - Социальное христианство в годы «просперити»

Надежды и разочарования. Стачки 1919 г

«Технизация» американской церкви. Противоречия между фундаменталистами и модернистами

Организация и программы социальной деятельности либерального протестантизма

Модель «нового общества»

Литературно-пропагандистское движение религиозных либералов

Протестанты и «сухой закон»

Глава третья - Христианские либералы в политической борьбе 30-х годов

Федеральный совет церквей в период мирового экономического кризиса

Христианские радикалы

Новая социальная программа Федерального совета церквей

Религиозные либералы в антимонополистическом и антифашистском движении

Противоречия в лагере социального христианства. Неоортодоксия Нибура

Нибур — критик христианского пацифизма

Глава четвертая - Некоторые вопросы развития социального христианства в буржуазной исторической литературе США

Заключение

Источники и основная литератур

Альбина Александровна Кислова - Социальное христианство в США - Из истории общественной мысли. 90-е годы XIX в.— 30-е годы XX в. - Заключение

Из множества своеобразных условий и предпосылок, характеризующих особенности исторического развития США, следует, очевидно, отметить и то, что Маркс назвал «политической эмансипацией от религии». Во внешнем выражении — это отсутствие государственной церкви и широкое религиозное многообразие, обеспечивающее существование самых различных религиозных верований. Американское буржуазное государство эмансипировало себя от религии еще в конце XVIII в., приняв обязательство «не издавать законов, устанавливающих какую- либо религию», или «запрещать ее свободное исповедание». Так юридически было признано, что многочисленные церкви и секты, которые утвердились на американском континенте в разное время и были связаны главным образом с европейской иммиграцией, получают возможность свободной проповеди своих учений и все условия для роста своих общин.

Билль о правах формально исключал всякие попытки сделать то или иное религиозное верование условием политических привилегий. Но освобождение от государственной религии не является освобождением от религии вообще, как отмена имущественного ценза в избирательном праве не означает отмену частной собственности. Поэтому и в США, одном из первых буржуазных государств, провозгласивших отделение церкви и поставивших все верования в юридически равное положение, религия отнюдь не подлежала упразднению. Скорее произошло обратное. Именно в этой стране, которая не знала теологических пут средневековья, религия проявила наибольшую жизнеспособность, лишний раз доказав тем самым, что «бытие религии не противоречит завершенности государства».