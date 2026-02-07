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Китаев-Смык - Психология стресса

Китаев-Смык - Психология стресса
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Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy
Series Психологические технологии (35 books)

Труд Китаева-Смыка — это не просто учебник, а результат «включенного наблюдения». Автор сам участвовал в испытаниях центрифуг и находился в зонах боевых действий, что придает его выводам исключительную достоверность. Он доказывает, что стресс — это не всегда «плохо»; это универсальное средство адаптации, которое может как разрушить человека, так и вывести его на новый уровень возможностей.

Особое внимание уделено тому, как культурный фон и личные убеждения человека могут служить «щитом», смягчающим биологические удары стресса. Книга написана академическим, но при этом живым языком, снабжена множеством графиков, таблиц и уникальных протоколов испытаний. Это обязательное чтение для специалистов, работающих в экстремальных условиях, врачей и ученых, изучающих пределы человеческой выносливости.

Китаев-Смык Л.А. - Психология стресса - Психологическая антропология стресса

М.: Академический проект, 2020. — 943 с. — (Технологии психологии).
ISBN 978-5-8291-2733-6

Китаев-Смык Л.А. - Психология стресса – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

  • Глава 1. МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ СТРЕССА

  • Глава 2. ЭМОЦИОНАЛЬНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ СУБСИНДРОМ СТРЕССА

  • Глава 3. ВЕГЕТАТИВНЫЙ СУБСИНДРОМ СТРЕССА

  • Глава 4. КОГНИТИВНЫЙ СУБСИНДРОМ СТРЕССА. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ СТРЕССЕ. ДУШЕВНЫЕ (ПСИХИЧЕСКИЕ) «БОЛЕЗНИ СТРЕССА»

  • Глава 5. ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЙ СУБСИНДРОМ СТРЕССА. ОБЩЕНИЕ ПРИ СТРЕССЕ

ПОСЛЕСЛОВИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Views 271
Rating 5.0 / 5
Added 07.02.2026
Author brat christifid
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 6 months ago
Благодарю.

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