Китаев-Смык - Психология стресса

Труд Китаева-Смыка — это не просто учебник, а результат «включенного наблюдения». Автор сам участвовал в испытаниях центрифуг и находился в зонах боевых действий, что придает его выводам исключительную достоверность. Он доказывает, что стресс — это не всегда «плохо»; это универсальное средство адаптации, которое может как разрушить человека, так и вывести его на новый уровень возможностей.

Особое внимание уделено тому, как культурный фон и личные убеждения человека могут служить «щитом», смягчающим биологические удары стресса. Книга написана академическим, но при этом живым языком, снабжена множеством графиков, таблиц и уникальных протоколов испытаний. Это обязательное чтение для специалистов, работающих в экстремальных условиях, врачей и ученых, изучающих пределы человеческой выносливости.

Китаев-Смык Л.А. - Психология стресса - Психологическая антропология стресса

М.: Академический проект, 2020. — 943 с. — (Технологии психологии).

ISBN 978-5-8291-2733-6

Китаев-Смык Л.А. - Психология стресса – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

Глава 1. МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ СТРЕССА

Глава 2. ЭМОЦИОНАЛЬНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ СУБСИНДРОМ СТРЕССА

Глава 3. ВЕГЕТАТИВНЫЙ СУБСИНДРОМ СТРЕССА

Глава 4. КОГНИТИВНЫЙ СУБСИНДРОМ СТРЕССА. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ СТРЕССЕ. ДУШЕВНЫЕ (ПСИХИЧЕСКИЕ) «БОЛЕЗНИ СТРЕССА»

Глава 5. ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЙ СУБСИНДРОМ СТРЕССА. ОБЩЕНИЕ ПРИ СТРЕССЕ

ПОСЛЕСЛОВИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ