В этой книге Джек Клампенхауэр бросает вызов традиционному подходу к детскому служению, который часто сводится к «морализаторству» — обучению детей лишь тому, как быть послушными и добрыми. Автор утверждает, что такие уроки делают из детей маленьких фарисеев, полагающихся на свои силы, вместо того чтобы полагаться на Христа. Основная идея книги заключается в том, что каждый библейский урок, будь то история о Давиде или правила поведения, должен быть сосредоточен на Евангелии. Клампенхауэр учит преподавателей и родителей находить Иисуса в каждой части Писания, показывая детям, что только Божья благодать, а не их собственные усилия, дает силу для истинных изменений в жизни.

Практическая часть книги наполнена конкретными примерами того, как трансформировать обычные библейские сюжеты в глубокие евангельские истины, понятные ребенку. Автор предлагает методику, помогающую детям увидеть свою нужду в Спасителе и осознать величие Божьей любви, что пробуждает в них искреннюю ответную любовь и желание следовать за Господом. Книга служит мощным инструментом для учителей воскресных школ и родителей, стремящихся воспитать не просто «воспитанных детей», а истинных учеников Христа, чья вера основана на прочном фундаменте завершенного дела Иисуса, а не на страхе перед правилами.

Джек Клампенхауэр - Покажи им Иисуса - Преподавание Евангелия детям

Перевод с англ. - Здолбунов: ФЛП Бортнийчук А.В. (Издательство «Левит»), 2019. —240 с.

ISBN 978-617-7662-09-8

Джек Клампенхауэр - Покажи им Иисуса – Содержание

Предисловие. Команда из семидесяти учеников

Часть первая. Почему необходимо обучать Доброй Вести?

Глава 1. Учитель, который твердит только одно. Потому что всё, что нам нужно, - это Иисус

Г лава 2. Божий табель успеваемости. Потому что ничто не сравнится с Благой Вестью

Глава 3. Ловушка под названием «День Евангелия». Потому что Благая Весть предназначена и для церковных детей

Глава 4. Четвероклассник и его «настройки по умолчанию». Потому что Благая Весть изменяет неподатливые сердца

Глава 5. Мама в спальне царицы Есфирь. Потому что Благая Весть служит лейтмотивом Библии

Часть вторая. Как обучать Благой Вести

Глава 6. Говорящая ослица и Иисус. Обучение Благой Вести на основании Ветхого Завета

Глава 7. Самый длинный список в церкви. Обучение Благой Вести на основании Нового Завета

Глава 8. Виноград, который рассказал Благую Весть. Применение Благой Вести за пределами класса

Глава 9. Война с грехом и грязными песнями. Применение Благой Вести во всех сферах жизни

Глава 10. Занятие в котельной. Благая Весть в молитве

Глава 11. Лыжи, на которые я так и не встал. Благая Весть должна стать вашей самой великой надеждой

Заключение. Истинный служитель

Приложение. Двенадцать ответов, опровергающих мнение о том, что учение о свободном даре Божьей благодати ведёт к безответственности

Примечания

Указатель библейских уроков