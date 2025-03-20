Уже в третий раз я пересматривал фильм «Форрест Гамп». Не помню, где в тот момент находился или почему опять пересматривал этот фильм. Но отчетливо помню мысль, которая вдруг меня озарила во время просмотра одной из сцен, где Дженни желает увидеться с Форрестом и приезжает к нему домой в Алабаму. Проходя мимо своего старого и теперь уже заброшенного дома, она вдруг сильно рассердилась. Она начала кричать и бросать в дом камни. И тут я все понял. Будучи ребенком, она стала жертвой насилия! Пазл сложился. Ее сумасбродное поведение, отстраненная любовь к Форресту (единственному мужчине, который по-настоящему любил ее), те решения, которые она принимала по жизни, – теперь мне стало понятно, почему она себя так вела. И как же я раньше до этого не додумался?

Вы, наверное, думаете: «Это было всем ясно, кроме тебя. Неужели для этого нужно было пересматривать фильм три раза?» Я и сам не знаю, что на это ответить. Сам себе удивляюсь. Но эта ситуация во многом открыла мне глаза на то, почему такие вещи ускользают от внимания верующих. Именно так верующие порой не замечают этих проблем. Подобное происходит вновь и вновь до тех пор, пока кто-нибудь не хватает нас за рукав со словами: «Мэри стала жертвой насилия, а вы ничего не делаете!» Тогда нам все становится понятно, но при этом мы не знаем, что предпринять.

С 1992 года мы с моей женой Лори помогаем жертвам насилия и сотрудничаем с приютами для таких людей. Мы провели бесчисленное количество занятий, проповедей и тренингов на тему насилия, помогая как жертвам, так и их обидчикам. Начали мы свою работу со служения женщинам, детям и сотрудникам небольшого приюта, который стал для них временным пристанищем на юге штата Миссури. Мы чувствовали необходимость помогать, поэтому обратились к нашей местной церкви за содействием в покупке пиццы для мероприятий, возведении забора (в прямом смысле), строительстве детской площадки и других работах по созданию приюта. Мы просили христиан закупать одежду и подарки детям, а также проявить заботу об этих семьях из приюта, чтобы они почувствовали себя уверенно, присоединившись к богослужебному собранию. Директор приюта воодушевила нас посещать тренинги по предупреждению домашнего насилия, а также выездные тренинги, организованные местными социальными службами и консультантами. Позже она предоставила нам возможность проводить консультации и тренинги не только с посетителями приюта, но и с местными жителями. Где бы мы ни были, мы вспоминаем персонал и гостей того небольшого приюта, которые не стеснялись привлекать нас к этому служению, чем способствовали нашим дальнейшим шагам в этом направлении. Но иногда даже нам приходится посмотреть фильм трижды, чтобы увидеть проблему. Хотя бывают ситуации, когда мы замечаем проблему, но при этом чувствуем, что ничего сделать не можем.

Рон Кларк - Освобождение от насилия

Перевод с английского – Якименко Натальи



Рон Кларк - Освобождение от насилия - Содержание

Предисловие

Благодарность

Введение

Что такое домашнее насилие?

Проблемы семей, страдающих от насилия

Как домашнее насилие влияет на семьи?

Как Бог относится к насилию?

Творит ли Бог насилие?

Проблема 1. Пока смерть не разлучит нас?

Проблема 2. Оставаться ли вместе ради детей?

Проблема 3. Может, мне следует быть жертвой?

Есть ли у церкви пророческий голос?

Библиография

