Джонатан Кларк - Страх, тревожность и посттравматический стресс

Что такое тревожность, и как она отличается от депрессии и страха? Перед тем, как мы сможем ответить на этот вопрос, нам следует поговорить о значении соответствующих слов, таких как тревожность, депрессия и страх. Чем тревожность отличается от депрессии и страха? Депрессия. Чувствовать себя депрессивно означает переживать чувства несчастья, отчаяния или горя. Если ваш ребенок или мама умерли, вы почувствуете безмерное горе, скорбь и несчастье. Депрессия определяется как отсутствие интереса к ежедневным задачам, что может быть нормальным, если вы переживаете какие-то печальные события. Например, нормально иметь некоторую степень депрессии / печали, если вы переживаете из-за того, что недавно умер ваш друг. Также нормально иметь определенный уровень депрессии / печали из-за невозможности получить конкретную работу. Ощущение депрессивности отличается от ощущения тревожности.

Тревожность. Тревожность – это эмоциональная реакция, сопровождающаяся чувством беспокойства или страха. Эти чувства вызываются реальными или предполагаемыми будущими угрозами. Так что если вы слегка обеспокоены тем, что на вашей новой работе в офисе или на предприятии в будущем у вас могут возникнуть проблемы с вашими новыми коллегами, или же, возможно, в будущем вы не сможете выполнять работу достаточно хорошо, тогда вы можете испытывать стандартный уровень тревоги. Подобным образом, если вы слегка обеспокоены тем, что вы подружитесь с кем-то, а позже этот человек может вас отвергнуть, то у вас может возникнуть нормальная тревожность. Чувство тревожности также называют стрессом. Сильная тревожность может вызывать такие реакции вашего тела, как головные боли, тошнота, одышка, дрожь или боль в животе.

Наши тела и разум были так задуманы Богом, чтобы реагировать на различные виды стресса с разными уровнями тревожности. Страх. Страх – это эмоциональная реакция на реальные или предполагаемые непосредственные угрозы. Поэтому, если вы боитесь, что потеряете работу из-за того, что ваши коллеги сейчас насмехаются или оскорбляют вас, или же ваш начальник уже сказал, что вы плохо справляетесь с вашей работой, вы можете испытывать страх. Страх тоже может заставить ваше тело реагировать: мозг переходит в состояние повышенной готовности, зрачки расширяются, а дыхание и пульс учащаются. Чувства депрессии, тревожности и страха являются нормальной человеческой реакцией на ежедневные события или предполагаемые будущие события. Ни одно из этих чувств не является обязательно злым или греховным. Так, как у нас нет времени, чтобы говорить о депрессии или страхе, большая часть этого семинара будет посвящена тревожности.

Джонатан Кларк - Страх, тревожность и посттравматический стресс

Эл. издание

Джонатан Кларк - Страх, тревожность и посттравматический стресс - Оглавление

Часть 1. Является ли тревожность грехом?

1. Что говорил Иисус относительно тревоги и беспокойства?

2. Что такое тревожность, и как она отличается от депрессии и страха?

3. Тревожность и расстройства психического здоровья

4. Насколько распространена тревожность среди украинцев?

5. Некоторые причины стресса и тревожности украинцев

6. Всегда ли являются грехом тревожность и беспокойство?

7. Когда тревожиться или беспокоиться – греховно?

8. Полезная тревожность

9. Расстройство тревожности

10. Тревожность вины

11. Тревожность доверия и приоритетов

Часть 2. Тревожность, ПТСР, моральная травма и прощение

Вступление

1. Полезная тревожность, тревожность вины и тревожность доверия и приоритетов

2. Тревожное расстройство и четыре способа снизить тревогу 2.1 Решение быть оптимистичным 2.2 Выражайте благодарность 2.3 Проявления доброты 2.4 Прощение и великодушие

3. Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) 3.1 Что такое ПТСР? 3.2 Насколько распространен ПТСР в Украине? 3.3 Модели лечения ПТСР 3.4 Флэшбэки ПТСР. Три способа их облегчить. 3.5 Четыре способа помочь человеку с ПТСР 3.6 ПТСР – не конец жизни

4. Моральная травма 4.1 Что такое моральная травма 4.2 Признаки моральной травмы 4.3 Модели лечения моральной травмы 4.4 Реагирование на потерю смысла из-за моральной травмы 4.5 Моральная травма и важность прощения 4.6 Категории прощения 4.7 Призыв Иисуса прощать других 4.8 Шесть уроков относительно прощения других 4.9 Реакция на вину, стыд и самоуничижение 4.10 Почему важно прощать себя 4.11 Шесть уроков относительно прощения себя 4.12 Переживание прощения

В заключение

ПРИЛОЖЕНИЕ Примеры прощения из реальной жизни

Китти прощает Гитлера

Мэри-Роуз прощает Адама