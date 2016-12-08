Стыдно вспомнить, что некоторые из наших отечественных историков колеблются в произведении этого имени от славы, выставляя как-то нерешительно и слово и славу корнем ему. Имена лиц, городов, рек и других урочищ, даже улицы носят на себе отпечаток того, что слава и честь были постоянной стихией характера Руссов и их соплеменников. Мы даже находим во многих древнейших песнях слова: "ищучи себе чти (или чести), а Князю славе". Самое море хвалисское получило свое название от похвальбы.

Греки и Римляне называли хотя Славян вначале и различно, а именно: Stavani, Stlavani, Suoveni, Slavi, Slavini, Sklavini, но буква "а", господствующая во всех этих видах, кроме слова Suoveni, ведет к тому же заключению, что корнем этому прозванию служила слава, а не слово. Dubravius то же доказывал, говоря: ub ipsa praeterea gloria, quae apud illos Slava appellate, Slowutnii dicti.

Производящие название Славян бт слова должны бы были обратить внимание на то, что Славяне и Словене суть имена нарицательные. Но первое может принадлежать одному, двум, трем или более племенам; однако же нет необходимости, по словопроизводству, чтобы оно принадлежало всем племенам без исключения. Название же Словене должно быть общим, между тем как по истории оно есть действительно частное, присвоенное себе славными.

Егор Классен - Новые материалы для древнейшей истории славян вообще и Славянов-Руссов до рюриковского времени в особенности с легким очерком истории руссов до Рождества Христова

Выпуски 1—3.1854—1861.

Изд третье. М.: Белые альвы, 2008. 320 с: ил.

ISBN 5-91464-009-2

Егор Классен - Новые материалы для древнейшей истории славян вообще и Славянов-Руссов до рюриковского времени в особенности с легким очерком истории руссов до Рождества Христова - Содержание

От издателя

Выпуск I

Предисловие

Введение

Указание некоторых славянских названий, с их переводом на греческий, латинский, германский и скандинавские типы, как руководство для применения и других исковерканных славянских имен к прототипу своему Славяне.

Откуда производят Славяне то нарицательное имя свое - от слова или от славы?

Древняя письменность Славяно-Руссов, Троя, Трояне, Илиада, Омир

Новгород и древность его основания Города Знаменитые люди из славян Мореходство и кораблестроение славян Воинственность славян Промышленность славян Торговля славяно-руссов Образование славян и их нравственность Общий вывод и заключение

Послесловие

Выпуск II

Предисловие

Варяги Варяги что составляли, народ или касту? Где сидели Варяги? Чем занимались варяги? Когда возникли варяги и куда ушли они в 14-м веке, так что имя их утратилось совершенно для истории?

Скифы и Сарматы

Алане

Агафирсы

Выпуск III

Предисловие

Введение

Древние Парси

Скифы и Сарматы (дополнение к прежней статье)

Агафирсы или Ахтырцы (дополнение к прежней статье)

Варяги (дополнение к прежней статье)

Трояне (дополнение к прежней статье)

2000 или 1000 лет будет в 1862 году со времени основания Русского государства?

Описание памятников, объясняющих славяно-русскую историю

Выпуск I

Введение

Надгробная надпись Энея №1

Огниво №11

Северно-Славянская камея №111

Русский талисман №IV

Славяно-Оскийская надпись №V

Надгробный камень №VI

Надпись I №VII

Надпись II №VIII

Надпись III №1Х

Двухсторонняя славяно-гностическая камея №Х, XI

Мальчик с птицею №ХІІ

Славяно-финикийская надпись №ХІІІ

Надпись №XIV

Таблица I

Таблица II

Таблица III

Выпуск II

Камень Купры № XV

Оскийская надпись № XVI

Гностическая камея № XVII

Гностическая камея№ XVIII

Статуя Венеры № XIX

Статуя лесного бога Сильвана № XX

Мальчик с гусем № XXI

Гений № XXII

Две, Ириану посвященные Гермовы

колонны № XXIII и XXIV

Изгнание бесов № XXV

Подобное тому изображение № XXVI

Битва гладиаторов № XXVII

Славянский Геркулес № XXVIII

Надгробные надписи № XXIX до XXXXVI и XLIII до XLVI

Надгробная надпись младенцу № XXIX

Надгробная надпись № XXX

Надгробная надпись№ XXXI

Надгробная надпись младенцу № XXXII

Надгробная надпись № XXXIII

Надгробная надпись младенцу № XXXIV

Таблица IV

Таблица V

Таблица VI

Таблица VII

Выпуск III

Надгробная надпись № XXXV

Надгробная надпись младенцу № XXXVI

Жертвенный кинжал № XXXVII №XXXVIII и XXXIX

Гностическая камея № XL

Поправки № XLI

Надпись на гроте № XLII

Намогильная надпись № XLIII

Намогильная надпись № XLIV

Намогильная надпись № XLV

Намогильная надпись № XLVI

Надпись № XLVII

Надпись № XLVIII

Надпись на жертвенном камне № XLIX

Жертвенник № L

Этрусский воин № LI

Статуя Аполлона № LII

Пес, гриф и химера № LHI и LIV

Люди и животные № LV

Намогильная надпись № LVI

Таблица VIII

Таблица IX

Таблица X

Егор Классен - Новые материалы для древнейшей истории славян вообще и Славянов-Руссов до рюриковского времени в особенности с легким очерком истории руссов до Рождества Христова - Предисловие

Всё почти народы, кроме народа Божия, начинают свою историю с какой-либо сказки, ставя в главу ей и i родоначальника, давшего народу свое имя. Но Русская история начата с такого периода, когда Русь представляла огромное звено, сильный народ, заселявший собою уже несколько сот тысяч квадратных верст; богатый торговлей и промышленностью и разделенный на два главных государства, кроме нескольких малых, из которых одно — южное или Киевское — гроза для Византии — осиротело, лишившись правителей, а другое — северное, или Новгородское, отжив века республики, подверглось уже обыкновенным ее следствиям, т.е. всеобщему разъединению и совершенному разладу в делах управления, и для спасения своей самобытности бросилось в объятия монархической власти, призвав к себе правителя — Князя из соплеменного себе народа.

Тут уже нет мифологического лица, поставленного родоначальником народа; нет сказочных исполинов с волшебным оружием; нет волчицы — воспитательницы, не поставлен в праотцы Юпитер или Плутон, или какое-либо земноводное чудовище. — Нить Русской истории начинается с того периода, когда Россия представляет собою уже огромное политическое тело, свидетельствующее как своей огромностью, так и своим разладом, что оно существовало уже за много веков до этого периода. Это заключение основано не на вымысле или предположении, но на фактах, которые затерты, затемнены пустословием некоторых западных историков; оно основано на выводах из естественных законов, по которым образуются, возвышаются и падают царства и народы, и на строгом критическом разборе сказаний древних.

Факты, служащие основанием для созиждения древнейшей Русской истории, долго лежали под спудом не разобранные, не рассмотренные и не пропущенные сквозь горнило здравой и беспристрастной критики, подобно тому, как Геркулан скрывался несколько веков под пеплом. Между тем история древнейшей славянской Руси так богата фактами, что везде находятся ее следы, вплетшиеся в быт всех народов Европейских, при строгом разборе которых Русь сама собою выдвинется вперед и покажет все разветвление этого величайшего в мире племени.

Хотя путь к тому, по обширности своей, довольно трудный, но уже несколько знакомый; по нему пускались Катанчич, Венелин, Шаффарик, Савельев-Ростиславич и многие другие и — скажем с благодарностью — не без успеха. Некоторые германские историки занимались также добросовестно Русскою историей, но редко встречающееся у них в одном лице знание всех главнейших славянских наречий и происшедших в течение веков перемен в них от внутреннего развития слова и от соседнего влияния, также малое знакомство их с характером, нравами, обычаями, домашним бытом и внутренним движением славянского мира, затрудняло это дело.

Не станем много говорить о тех, которые ставили себе в обязанность унижать все то, что относится до Славян, в особенности же до Руссов; к этим недобросовестным лицам принадлежат: Байер, Мюллер, Шлецер, Гебгарди, Паррот, Галлинг, Георги и целая фаланга их последователей. Они все русское, характеристическое усвоили своему племени и даже покушались отнять у Славяно-Руссов не только их славуs величие, могущество, богатство, промышленность, торговлю и все добрые качества сердца, но даже и племенное их имя — имя Руссов, известное исстари как Славянское, не только всем племенам Азийским, но и Израильтянам, со времени пришествия их в обетованную землю. И у них Руссы стоят во главе не только Римлян, но и древних Греков — как их прародители.

Однако же не попустим им присваивать себе наше родное и величаться чужою силою, славою, могуществом и знаниями! Отнимем у них доводами те факты, которые они так насильственно приурочили к истории своих предков, ограбив историю Славяно-Руссов! Мы знаем, что история не должна быть панегириком, но не дозволим же и им обращать Русскую историю в сатиру.

Может быть, наши русские Шлецерианцы, не разбирая сущности дела, по одному пристрастию, вступятся за своего кумира, в чем нет даже никакого сомнения; но чтобы наперед уже охладить жар этой партии, выводившей огромнейшее племя Руссов, занимавшее собою половину Европы, из крошечного племечка скандинавского — выразимся сравнительно: натягивавших басовую струну, чтобы извлечь из нее тон квинты — для охлаждения жара этих партизанов напомним им, что Шлецер — этот, по их мнению, великий критик и филолог, производил славянское слово: «дева» от германского «Tiffe (сука)»: одного такого производства достаточно, чтобы понять Шлецера без дальнейших исследований его доводов, чтоб уничтожить апофеозу, воссозданную ему ослепленными его поклонниками!

Но чтобы доказать грубое лжеучение Шлецерианцев, что будто Россия развила свои силы от влияния на нее Скандинавов и что и самое имя свое она получила от них же, мы представляем здесь материалы для Русской истории, которых тля не тлит. Эти материалы состоят из племенных названий, рассеянных по всем историям и ныне очищенных критикою от перелада их на Греческий, Римский, Монгольский, Немецкий и Скандинавский типы и доведенных тем до прототипа своего; не менее того служат тут названия городов, живых урочищ, городища, могилы, насыпи, клады, развалины, монеты, медали, кумиры, памятники разного рода, оружие, образ жизни, сохранившиеся местные остатки славянского языка, нравы, обычаи, поверья, порядок ведения войны, домашняя утварь, обряды и бесчисленные другие предметы.

Созвучность выводов из этих материалов дает нам не только что надежную точку опоры, но и рисует ясный облик древнейшей славяно-русской истории. Греки и Римляне давали многим славянским племенам свои, произвольно составленные прозвища, относя их то к местности, то к наружности, то к суровости в войнах, то к образу их жизни; но кое-где в их сказаниях проявляются и настоящие имена тех племен. От этого толпится в древней истории более полусотни имен лишних, ничего особого не означающих, которые должны быть наперед уничтожены, если мы хотим прояснить сколько-нибудь этот хаос и отделить из него резкою чертою славянское племя, которое станет тогда в свое место непринужденно, ненасильственно, не по приговору своеволия и красноречия, а во однознаменательности и сродству обстоятельств.

Что мы стоим на незыблемом материке относительно выбора фактов, принадлежащих Славяно-руссам, из исторического конгломерата, пущенного под названиями Скифов, Сарматов, Этрусков, Кельтов, Алан, Норманнов, Варягов и пр., то подтвердят живые урочища и разные другие памятники, повсюду рассеянные. Действительно Славяно-руссы, как народ, ранее Римлян и Греков образованный, оставили по себе во всех частях старого света множество памятников, свидетельствующих об их там пребывании и о древнейшей их письменности, искусствах и просвещении. Памятники пребудут навсегда неоспоримыми доказательствами; они говорят нам о действиях наших предков на языке, нам родном, составляющем прототип всех славянских наречий, сливающихся в нем, как в общем своем источнике.

Объяснением этих памятников, даже первою мыслию к способу их объяснения, мы обязаны Ф. Воланскому, сделавшему первый и значительный шаг к тому и неутомимо трудящемуся в продолжение своих разысканий и объяснений. Не станем писать ему заслуженных похвал и благодарности, пусть послужит таковыми принятие нами его трудов в параллельное нашим выводам со доказательство. Мы ставим здесь рука об руку наши критические выводы с его разъясненными надписями.

Хотя наши выводы взяты из тех же источников, из которых черпали и скандинавоманы; но мы взяли все то, что ими случайно, а большею частью с намерением пропущено как противоречащее их предположению, что ими своевольно и без доказательств на то отвергнуто и, наконец, все то, что ими превратно истолковано, а нами возведено опять к прежнему смыслу своему и значению. Полноты круглой обещать в этом деле было бы и безуспешно и дерзко, но мы обязываемся представить просвещенным читателям несколько новых фаз древней Славянской Руси, могущих служить точками опоры для развития нити древней Русской истории и для совершенного поражения лжеучений школы скандинавоманов!

При дальнейшем разборе надписей на памятниках славянских, которые в числе тьмы тем рассыпаны по лицу земли, образуется, конечно, и возможность соединить всю древнюю Русь с новой в неразрывную цепь и в постоянно гигантском размере. Конечно, подвигаются такие труды медленно вперед; пойдем и мы медленно, не спеша, но верною стопою и пожелаем: да свершатся они к чести и славе России!