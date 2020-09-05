Генри Клауд - 9 правил успешного лидера

Я был уверен, что нечто похожее испытывают герои «Секретных материалов». Это состояние называется «дежа вю»*. Я разговариваю с человеком — во время деловой встречи или на консультации — или нахожусь в компании с действительно успешными бизнесменами. И вдруг появляется мысль: «Минуточку... Это уже было... Я его уже встречал». При этом я отлично понимал, что вижу этого человека или этих людей впервые.

Но случаи эти повторялись вновь и вновь. И каждый раз у меня возникало одно и то же ощущение. Все эти люди мне кого-то напоминали. Кого-то, с кем я встречался раньше. Но кого?

И вот однажды я сделал наблюдение. Я присутствовал на деловой встрече. Возникла проблема. Один из партнеров сказал, что решит ее. Он предложил способ решения, и мы перешли к следующему вопросу. Предложение коллеги мы оставили практически без комментариев. Лишь кто-то заметил, что идея хороша. Но я пережил состояние дежа вю. «На что это похоже?» — спрашивал я себя.

И вдруг меня осенило. Мое ощущение не имело никакого отношения ни к моему другу, ни к кому-то другому. Оно было порождено его поступком. Тем, как он подошел к решению проблемы. Вот ответ! Мне был знаком его подход к делу.

Всего неделю назад я видел, как совсем другой человек поступил подобным же образом. Я стал припоминать. Так и было: мой деловой партнер и тот, кого я видел неделю назад, в почти одинаковых обстоятельствах столкнулись с похожими проблемами и стали решать их сходным образом. Во мне росла и крепла уверенность: есть определенный тип людей, которые в определенных обстоятельствах одинаково подходят к решению проблем.

Одно интересное обстоятельство привносило в мои исследования путаницу: все эти люди были такими разными! Многие из них занимались бизнесом, были руководителями разного масштаба, но у них было разное детство, разный характер, разная жизнь, разный достаток, разные способности. Объединял их только подход к жизни. Эта общая черта и вызывала у меня состояние дежа вю.