Клауд - 9 правил успешного лидера
Меня восхищает в Генри Клауде его страсть помогать людям. Его книги и выступления помогли множеству людей изменить свою жизнь. Он и сам добился успеха, а теперь протягивает руку людям, чтобы помочь им стать успешными. Успешными в эмоциональном, духовном, профессиональном плане.
Всю свою взрослую жизнь я изучал вопросы лидерства. Генри — специалист по взаимоотношениям между людьми, и он привносит в тему лидерства удивительные откровения. Его наблюдения — наблюдения человека с чистым сердцем — почерпнуты в общении с людьми. В этой книге много живых историй.
Для Генри тема лидерства — выстраданная. Он говорит с позиций лидера и при этом не забывает о главной теме всех своих работ — о личной ответственности каждого человека за себя и свою жизнь и о влиянии такого подхода на взаимоотношения между людьми. Автор предлагает и конкретные действия, с помощью которых мы могли бы расти и совершенствоваться, используя разработанные им девять правил.
Читайте эту книгу с открытым разумом и открытым сердцем. Я молю Бога, чтобы вы смогли перейти на новый уровень и повести за собой других. Именно такова суть лидерства.
Джон Максвелл
Генри Клауд - 9 правил успешного лидера
Пер. с англ. — М.: Триада, 2007. — 191 с.
ISBN-10: 5-86181-338-4
ISBN-13: 978-5-86181-338-4
Генри Клауд - 9 правил успешного лидера - Содержание
Предисловие Джона Максвелла
Введение: лидеры из дежа вю
9 ПРАВИЛ УСПЕШНОГО ЛИДЕРА
- Правило 1: загляни внутрь себя
- Правило 2: вырви больной зуб
- Правило 3: прокрути пленку до конца
- Правило 4: оставь Супермена без работы
- Правило 5: разбуди в себе муравья
- Правило 6: научись ненавидеть
- Правило 7: забудь о справедливости
- Правило 8: проявляй смирение
- Правило 9: не гонись за популярностью
Послесловие: как стать лидером из дежа вю
Вопросы, которые помогут выработать свой лидерский стиль
Генри Клауд - 9 правил успешного лидера - Введение: лидеры из дежа вю
Я был уверен, что нечто похожее испытывают герои «Секретных материалов». Это состояние называется «дежа вю»*. Я разговариваю с человеком — во время деловой встречи или на консультации — или нахожусь в компании с действительно успешными бизнесменами. И вдруг появляется мысль: «Минуточку... Это уже было... Я его уже встречал». При этом я отлично понимал, что вижу этого человека или этих людей впервые.
Но случаи эти повторялись вновь и вновь. И каждый раз у меня возникало одно и то же ощущение. Все эти люди мне кого-то напоминали. Кого-то, с кем я встречался раньше. Но кого?
И вот однажды я сделал наблюдение. Я присутствовал на деловой встрече. Возникла проблема. Один из партнеров сказал, что решит ее. Он предложил способ решения, и мы перешли к следующему вопросу. Предложение коллеги мы оставили практически без комментариев. Лишь кто-то заметил, что идея хороша. Но я пережил состояние дежа вю. «На что это похоже?» — спрашивал я себя.
И вдруг меня осенило. Мое ощущение не имело никакого отношения ни к моему другу, ни к кому-то другому. Оно было порождено его поступком. Тем, как он подошел к решению проблемы. Вот ответ! Мне был знаком его подход к делу.
Всего неделю назад я видел, как совсем другой человек поступил подобным же образом. Я стал припоминать. Так и было: мой деловой партнер и тот, кого я видел неделю назад, в почти одинаковых обстоятельствах столкнулись с похожими проблемами и стали решать их сходным образом. Во мне росла и крепла уверенность: есть определенный тип людей, которые в определенных обстоятельствах одинаково подходят к решению проблем.
Одно интересное обстоятельство привносило в мои исследования путаницу: все эти люди были такими разными! Многие из них занимались бизнесом, были руководителями разного масштаба, но у них было разное детство, разный характер, разная жизнь, разный достаток, разные способности. Объединял их только подход к жизни. Эта общая черта и вызывала у меня состояние дежа вю.
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