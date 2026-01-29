Клауд - Двое - как спасти свою любовную лодку

Многие пары считают, что любовь — это полное слияние и растворение друг в друге. Клауд и Таунсенд утверждают обратное: брак распадается именно тогда, когда партнеры теряют себя. «Любовная лодка» разбивается не о быт, а о неумение проводить границы. Эта книга учит, как защитить свое «Я», чтобы создать по-настоящему крепкое «Мы».

Вы узнаете, как устанавливать границы в сексе, финансах, отношениях с родителями и при этом не отталкивать, а притягивать партнера.

Генри Клауд, Джон Таунсенд - Двое: как спасти свою любовную лодку

4-е изд., исправленное и переработанное

М.: Триада, 2021. - 342 с.

ISBN 978-5-86181-604-5

Генри Клауд, Джон Таунсенд - Двое: как спасти свою любовную лодку - Содержание

4-е изд., исправленное и переработанное

Вместо предисловия

Заблуждение № 1. Мой супруг должен перемениться

Хотите изменить супруга - меняйтесь сами

Чем меньше созависимость - тем больше любви

Но ведь я-то взрослый человек!

Ты сводишь меня с ума!

И один в поле воин

Заблуждение № 2. Супруг обязан меня осчастливить

Счастье: где его искать?

Необходимость или желание?

Хватит искать свою «половинку»!

Самоотречение? Вы что, смеетесь?

Накренившаяся лодка не может не зачерпнуть воды

Заблуждение № 3. Мой спутник жизни должен идеально мне подходить

Совершенных людей не бывает

Будьте великодушны

Иногда не обойтись без хорошего толчка

Да здравствуют различия!

«Я понимаю тебя всем сердцем...»

Заблуждение № 4. Любимый человек всегда будет для меня желанным и не станет меня обижать

Отчуждение и обиды случаются, но это не смертельно

Прошлые обиды - нынешние беды

Принимать, но не одобрять

Супруги способны вызвать к жизни все худшее, что есть в их душах

Не поддавайтесь искушению разорвать отношения и уйти

Заблуждение № 5. Супруг должен читать мои мысли

Не скрывайте своих чувств

Не бегите от реальности

Вы и в самом деле говорите то, что думаете?

Не только слушать, но и слышать

Что чаще всего мешает общению

Заблуждение № 6. Мы никогда не будем ссориться

Боритесь за обоюдную победу

Фатальное несовершенство справедливости

Любовь будет длиться, пока не иссякнет прошение

Смирение не коврик возле двери, а сама дверь

Как спокойно реагировать на вспышки партнера

Заблуждение № 7. Супруг должен безоговорочно мне доверять

Доверие - это риск, без которого не обойтись

Утраченное доверие можно вернуть

Доверие процветает там, где есть свобода и независимость

Правила общения не загасят романтику

Заблуждение № 8. Я жду, что в постели ты будешь само совершенство

Интимная жизнь сама собой не налаживается

Как развязать узлы нездоровых сексуальных отношений

Как поддержать огонь в домашнем очаге

Неверность: больше, чем просто супружеская измена

Еcли вы столкнулись с половым расстройством

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На пути к спасению