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Клауд - Двое - как спасти свою любовную лодку

Клауд - Двое - как спасти свою любовную лодку
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Многие пары считают, что любовь — это полное слияние и растворение друг в друге. Клауд и Таунсенд утверждают обратное: брак распадается именно тогда, когда партнеры теряют себя. «Любовная лодка» разбивается не о быт, а о неумение проводить границы. Эта книга учит, как защитить свое «Я», чтобы создать по-настоящему крепкое «Мы».

Вы узнаете, как устанавливать границы в сексе, финансах, отношениях с родителями и при этом не отталкивать, а притягивать партнера.

Генри Клауд, Джон Таунсенд - Двое: как спасти свою любовную лодку

4-е изд., исправленное и переработанное

М.: Триада, 2021. - 342 с.

ISBN 978-5-86181-604-5

Генри Клауд, Джон Таунсенд - Двое: как спасти свою любовную лодку - Содержание

4-е изд., исправленное и переработанное

  • Вместо предисловия

Заблуждение № 1. Мой супруг должен перемениться

  • Хотите изменить супруга - меняйтесь сами

  • Чем меньше созависимость - тем больше любви

  • Но ведь я-то взрослый человек!

  • Ты сводишь меня с ума!

  • И один в поле воин

Заблуждение № 2. Супруг обязан меня осчастливить

  • Счастье: где его искать?

  • Необходимость или желание?

  • Хватит искать свою «половинку»!

  • Самоотречение? Вы что, смеетесь?

  • Накренившаяся лодка не может не зачерпнуть воды

Заблуждение № 3. Мой спутник жизни должен идеально мне подходить

  • Совершенных людей не бывает

  • Будьте великодушны

  • Иногда не обойтись без хорошего толчка

  • Да здравствуют различия!

  • «Я понимаю тебя всем сердцем...»

Заблуждение № 4. Любимый человек всегда будет для меня желанным и не станет меня обижать

  • Отчуждение и обиды случаются, но это не смертельно

  • Прошлые обиды - нынешние беды

  • Принимать, но не одобрять

  • Супруги способны вызвать к жизни все худшее, что есть в их душах

  • Не поддавайтесь искушению разорвать отношения и уйти

Заблуждение № 5. Супруг должен читать мои мысли

  • Не скрывайте своих чувств

  • Не бегите от реальности

  • Вы и в самом деле говорите то, что думаете?

  • Не только слушать, но и слышать

  • Что чаще всего мешает общению

Заблуждение № 6. Мы никогда не будем ссориться

  • Боритесь за обоюдную победу

  • Фатальное несовершенство справедливости

  • Любовь будет длиться, пока не иссякнет прошение

  • Смирение не коврик возле двери, а сама дверь

  • Как спокойно реагировать на вспышки партнера

Заблуждение № 7. Супруг должен безоговорочно мне доверять

  • Доверие - это риск, без которого не обойтись

  • Утраченное доверие можно вернуть

  • Доверие процветает там, где есть свобода и независимость

  • Правила общения не загасят романтику

Заблуждение № 8. Я жду, что в постели ты будешь само совершенство

  • Интимная жизнь сама собой не налаживается

  • Как развязать узлы нездоровых сексуальных отношений

  • Как поддержать огонь в домашнем очаге

  • Неверность: больше, чем просто супружеская измена

  • Еcли вы столкнулись с половым расстройством

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На пути к спасению

Views 320
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Added 29.01.2026
Author brat lexmak
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