Клауд - Двое - как спасти свою любовную лодку
Многие пары считают, что любовь — это полное слияние и растворение друг в друге. Клауд и Таунсенд утверждают обратное: брак распадается именно тогда, когда партнеры теряют себя. «Любовная лодка» разбивается не о быт, а о неумение проводить границы. Эта книга учит, как защитить свое «Я», чтобы создать по-настоящему крепкое «Мы».
Вы узнаете, как устанавливать границы в сексе, финансах, отношениях с родителями и при этом не отталкивать, а притягивать партнера.
Генри Клауд, Джон Таунсенд - Двое: как спасти свою любовную лодку
4-е изд., исправленное и переработанное
М.: Триада, 2021. - 342 с.
ISBN 978-5-86181-604-5
Генри Клауд, Джон Таунсенд - Двое: как спасти свою любовную лодку - Содержание
4-е изд., исправленное и переработанное
Вместо предисловия
Заблуждение № 1. Мой супруг должен перемениться
Хотите изменить супруга - меняйтесь сами
Чем меньше созависимость - тем больше любви
Но ведь я-то взрослый человек!
Ты сводишь меня с ума!
И один в поле воин
Заблуждение № 2. Супруг обязан меня осчастливить
Счастье: где его искать?
Необходимость или желание?
Хватит искать свою «половинку»!
Самоотречение? Вы что, смеетесь?
Накренившаяся лодка не может не зачерпнуть воды
Заблуждение № 3. Мой спутник жизни должен идеально мне подходить
Совершенных людей не бывает
Будьте великодушны
Иногда не обойтись без хорошего толчка
Да здравствуют различия!
«Я понимаю тебя всем сердцем...»
Заблуждение № 4. Любимый человек всегда будет для меня желанным и не станет меня обижать
Отчуждение и обиды случаются, но это не смертельно
Прошлые обиды - нынешние беды
Принимать, но не одобрять
Супруги способны вызвать к жизни все худшее, что есть в их душах
Не поддавайтесь искушению разорвать отношения и уйти
Заблуждение № 5. Супруг должен читать мои мысли
Не скрывайте своих чувств
Не бегите от реальности
Вы и в самом деле говорите то, что думаете?
Не только слушать, но и слышать
Что чаще всего мешает общению
Заблуждение № 6. Мы никогда не будем ссориться
Боритесь за обоюдную победу
Фатальное несовершенство справедливости
Любовь будет длиться, пока не иссякнет прошение
Смирение не коврик возле двери, а сама дверь
Как спокойно реагировать на вспышки партнера
Заблуждение № 7. Супруг должен безоговорочно мне доверять
Доверие - это риск, без которого не обойтись
Утраченное доверие можно вернуть
Доверие процветает там, где есть свобода и независимость
Правила общения не загасят романтику
Заблуждение № 8. Я жду, что в постели ты будешь само совершенство
Интимная жизнь сама собой не налаживается
Как развязать узлы нездоровых сексуальных отношений
Как поддержать огонь в домашнем очаге
Неверность: больше, чем просто супружеская измена
Еcли вы столкнулись с половым расстройством
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На пути к спасению
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