Клауд - Дети - Границы - границы

Многие из нас живут с ощущением, что их жизнью распоряжаются другие: властные родители, требовательные начальники или друзья-манипуляторы. Мы боимся обидеть отказом, берем на себя чужую ответственность и в итоге теряем контроль над собственным временем и счастьем. «Границы» — это детальное руководство по установке психологических пределов.

Авторы объясняют, что границы — это не стены для изоляции, а «забор с калиткой», который позволяет впускать в жизнь хорошее и закрывать путь плохому.

Генри Клауд - Джон Таунсенд - Дети - Границы - границы

Пер. с англ. И. Стариковская. /Генри Клауд, Джон Таунсенд. — 5-е изд. - М: Триада, 2008. - 304 с.

ISBN 978-5-86181-404-1

Генри Клауд - Джон Таунсенд - Дети - Границы - границы - Содержание

Предисловие. Зачем нужны границы в отношениях с детьми?

Часть 1. Почему дети нуждаются в границах?

1. Будущее начинается сегодня

2. Что такое характер?

3. Детям нужны родители, имеющие свои границы

Часть 2. Десять принципов формирования границ, которые необходимо знать детям

4. Что случится, если я это сделаю? Закон «Что посеешь, то и пожнешь»

5. Люби и саночки возить Закон ответственности

6. Я не всесилен, но и не беспомощен. Закон власти

7. Мое «я» — далеко не единственное, что имеет значение Закон уважения

8. Не действуйте по принципу «Потому что я твоя мама».. Закон побудительных причин

9. Боль может быть даром Закон объективной оценки

10. Капризы не должны продолжаться вечно Закон действия

11. Я становлюсь счастливее, испытывая благодарность Закон зависти

12. Завести свой мотор с полоборота Закон инициативности

13. Честность — самая лучшая тактика Закон открытости

Часть 3. Возводим границы в отношениях с детьми

14. Засучите рукава Шесть шагов по возведению границ у ребенка

Шесть шагов по возведению границ у ребенка