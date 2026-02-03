Клауд - Дети - Границы - границы
Многие из нас живут с ощущением, что их жизнью распоряжаются другие: властные родители, требовательные начальники или друзья-манипуляторы. Мы боимся обидеть отказом, берем на себя чужую ответственность и в итоге теряем контроль над собственным временем и счастьем. «Границы» — это детальное руководство по установке психологических пределов.
Авторы объясняют, что границы — это не стены для изоляции, а «забор с калиткой», который позволяет впускать в жизнь хорошее и закрывать путь плохому.
Генри Клауд - Джон Таунсенд - Дети - Границы - границы
Пер. с англ. И. Стариковская. /Генри Клауд, Джон Таунсенд. — 5-е изд. - М: Триада, 2008. - 304 с.
ISBN 978-5-86181-404-1
Генри Клауд - Джон Таунсенд - Дети - Границы - границы - Содержание
Предисловие. Зачем нужны границы в отношениях с детьми?
Часть 1. Почему дети нуждаются в границах?
1. Будущее начинается сегодня
2. Что такое характер?
3. Детям нужны родители, имеющие свои границы
Часть 2. Десять принципов формирования границ, которые необходимо знать детям
4. Что случится, если я это сделаю? Закон «Что посеешь, то и пожнешь»
5. Люби и саночки возить Закон ответственности
6. Я не всесилен, но и не беспомощен. Закон власти
7. Мое «я» — далеко не единственное, что имеет значение Закон уважения
8. Не действуйте по принципу «Потому что я твоя мама».. Закон побудительных причин
9. Боль может быть даром Закон объективной оценки
10. Капризы не должны продолжаться вечно Закон действия
11. Я становлюсь счастливее, испытывая благодарность Закон зависти
12. Завести свой мотор с полоборота Закон инициативности
13. Честность — самая лучшая тактика Закон открытости
Часть 3. Возводим границы в отношениях с детьми
14. Засучите рукава Шесть шагов по возведению границ у ребенка
Шесть шагов по возведению границ у ребенка
No comments yet. Be the first!