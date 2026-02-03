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Клауд - Дети - Границы - границы

Клауд - Дети - Границы - границы
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Family, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Многие из нас живут с ощущением, что их жизнью распоряжаются другие: властные родители, требовательные начальники или друзья-манипуляторы. Мы боимся обидеть отказом, берем на себя чужую ответственность и в итоге теряем контроль над собственным временем и счастьем. «Границы» — это детальное руководство по установке психологических пределов.

Авторы объясняют, что границы — это не стены для изоляции, а «забор с калиткой», который позволяет впускать в жизнь хорошее и закрывать путь плохому.

Генри Клауд - Джон Таунсенд - Дети - Границы - границы

Пер. с англ. И. Стариковская. /Генри Клауд, Джон Таунсенд. — 5-е изд. - М: Триада, 2008. - 304 с.

ISBN 978-5-86181-404-1

Генри Клауд - Джон Таунсенд - Дети - Границы - границы - Содержание

Предисловие. Зачем нужны границы в отношениях с детьми?

Часть 1. Почему дети нуждаются в границах?

  • 1. Будущее начинается сегодня

  • 2. Что такое характер?

  • 3. Детям нужны родители, имеющие свои границы

Часть 2. Десять принципов формирования границ, которые необходимо знать детям

  • 4. Что случится, если я это сделаю? Закон «Что посеешь, то и пожнешь»

  • 5. Люби и саночки возить Закон ответственности

  • 6. Я не всесилен, но и не беспомощен. Закон власти

  • 7. Мое «я» — далеко не единственное, что имеет значение Закон уважения

  • 8. Не действуйте по принципу «Потому что я твоя мама».. Закон побудительных причин

  • 9. Боль может быть даром Закон объективной оценки

  • 10. Капризы не должны продолжаться вечно Закон действия

  • 11. Я становлюсь счастливее, испытывая благодарность Закон зависти

  • 12. Завести свой мотор с полоборота Закон инициативности

  • 13. Честность — самая лучшая тактика Закон открытости

Часть 3. Возводим границы в отношениях с детьми

  • 14. Засучите рукава Шесть шагов по возведению границ у ребенка

Шесть шагов по возведению границ у ребенка

Views 283
Rating 5.0 / 5
Added 03.02.2026
Author brat lexmak
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