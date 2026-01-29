Клауд - Искусство трудного разговора

У каждого из нас есть «тот самый» разговор, который мы откладываем месяцами: с партнером, который перестал вкладываться в быт, с начальником о повышении или с другом, который постоянно занимает деньги. Клауд и Таунсенд объясняют, что трудный разговор — это не способ «выпустить пар», а инструмент для созидания.

Книга учит, как подготовить себя внутренне, как начать беседу и что делать, если собеседник уходит в глухую оборону.

Генри Клауд - Джон Таунсенд - Искусство трудного разговора

Г. Клауд, Дж. Таунсенд; пер. с англ. — 2-е изд. - М.: Триада, 2009.— 384 с.

ISBN 978-5-86181-331-0

Генри Клауд - Джон Таунсенд - Искусство трудного разговора - Содержание

ЧАСТЬ I. Почему нельзя прожить без трудных разговоров

Глава 1. Один разговор может изменить вашу жизнь

Глава 2. Как важно правильно построить разговор.

ЧАСТЬ II. Основы правильного разговора

Глава 3. Участие души

Глава 4. Граница между «Я» и «Ты»

Глава 5. Определите суть проблемы

Глава 6. Равновесие между милосердием и истиной

Глава 7. Первым делом - главное

Глава 8. Формула успеха: «Ты делаешь А —> я чувствую В»

Глава 9. Ободряйте и поддерживайте

Глава 10. Попросите прощения за свой вклад в проблему

Глава 11. Как не надо говорить

Глава 12. Положите начало изменениям

Глава 13. Говорите конкретно

Глава 14. Прощение, примирение и доверие

ЧАСТЬ III. Переходим к практике

Глава 15. «Просите, и дано будет вам...»

Глава 16. Сообщите о проблеме

Глава 17. Как избавиться от нездорового поведения

Глава 18. Как справиться с чувством вины, отразить нападение и решить другие проблемы

ЧАСТЬ IV. Как подготовиться к трудному разговору

Глава 19. Зачем нужна подготовка?

Глава 20. Подготовка к разговору

ЧАСТЬ V. Возможные сценарии трудного разговора