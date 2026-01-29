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Клауд - Искусство трудного разговора

Клауд - Искусство трудного разговора
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

У каждого из нас есть «тот самый» разговор, который мы откладываем месяцами: с партнером, который перестал вкладываться в быт, с начальником о повышении или с другом, который постоянно занимает деньги. Клауд и Таунсенд объясняют, что трудный разговор — это не способ «выпустить пар», а инструмент для созидания.

Книга учит, как подготовить себя внутренне, как начать беседу и что делать, если собеседник уходит в глухую оборону.

Генри Клауд - Джон Таунсенд - Искусство трудного разговора

Г. Клауд, Дж. Таунсенд; пер. с англ. — 2-е изд. - М.: Триада, 2009.— 384 с.

ISBN 978-5-86181-331-0

Генри Клауд - Джон Таунсенд - Искусство трудного разговора - Содержание

ЧАСТЬ I. Почему нельзя прожить без трудных разговоров

  • Глава 1. Один разговор может изменить вашу жизнь

  • Глава 2. Как важно правильно построить разговор.

ЧАСТЬ II. Основы правильного разговора

  • Глава 3. Участие души

  • Глава 4. Граница между «Я» и «Ты»

  • Глава 5. Определите суть проблемы

  • Глава 6. Равновесие между милосердием и истиной

  • Глава 7. Первым делом - главное

  • Глава 8. Формула успеха: «Ты делаешь А —> я чувствую В»

  • Глава 9. Ободряйте и поддерживайте

  • Глава 10. Попросите прощения за свой вклад в проблему

  • Глава 11. Как не надо говорить

  • Глава 12. Положите начало изменениям

  • Глава 13. Говорите конкретно

  • Глава 14. Прощение, примирение и доверие

ЧАСТЬ III. Переходим к практике

  • Глава 15. «Просите, и дано будет вам...»

  • Глава 16. Сообщите о проблеме

  • Глава 17. Как избавиться от нездорового поведения

  • Глава 18. Как справиться с чувством вины, отразить нападение и решить другие проблемы

ЧАСТЬ IV. Как подготовиться к трудному разговору

  • Глава 19. Зачем нужна подготовка?

  • Глава 20. Подготовка к разговору

ЧАСТЬ V. Возможные сценарии трудного разговора

  • Глава 21. Сценарий для супругов

  • Глава 22. Сценарий для тех, кто ходит на свидания

  • Глава 23. Воспитательные беседы

  • Глава 24. Разговор с родителями

  • Глава 25. Разговор со взрослым ребенком

  • Глава 26. Конфронтация на работе

  • Глава 27. Разговоры с вышестоящими лицами

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Added 29.01.2026
Author brat lexmak
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