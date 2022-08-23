Каждую неделю я вижу христиан, страдающих от различного рода эмоциональных проблем: страхи, одиночество, печаль, оставшаяся после разрыва отношений, обиды и чувство неполноценности. Часто они пытаются решить эти проблемы годами. Боль наполняет их. В церкви двояко относятся к этим израненным, страдающим людям. Одни утверждают, что такие люди живут «в грехе», «не имеют достаточно веры», «находятся в непослушании» или «не проводят достаточно времени за чтением Слова». Придерживающиеся этой позиции склонны обвинять самих страдающих.

Советы, которые любят давать такие христиане, очень похожи на советы друзей Иова: «Бог пытается научить тебя чему-либо»; «Смотри на благословения, которыми ты все еще наслаждаешься»; «Бог испытывает тебя»; «Воздавай благодарность, несмотря на твои обстоятельства». В этих словах есть правда, но они не часто помогают страдающим людям. Отчаявшийся человек должен получать сочувствие от своих друзей. «К страждущему должно быть сожаление от друга его, если только он не оставил страха к Вседержителю» (Иов. 6: 14). Иов обнаружил (насколько это возможно для страдающего человека), что простые ответы не только не помогают избавиться от боли, но в буквальном смысле уводят человека прочь от Бога.

Если принимать советы подобного рода всерьез, то в результате вместо одной проблемы возникают сразу две: к боли, которая была изначально, прибавляется чувство вины, вызванное тем, что человек не может применить данные ему советы. Помощь, которая годами предлагалась христианам, ветретившимся с проблемами в эмоциональной сфере, нанесла непоправимый ущерб и привела многих к тому заключению, которое сделал Иов: «А вы сплетники лжи; все вы бесполезные врачи. О, если бы вы только молчали ! это было бы вменено вам в мудрость» (Иов. 13: 4, 5).

Клауд Генри - Изменения, которые исцеляют: Необходимо понять свое прошлое, чтобы обеспечить себе здоровое будущее

Пер. с англ., 3 изд.

СПб.: Мирт, 2016. 348 с.

ISBN 5-978-88869-226-4

Клауд Генри - Изменения, которые исцеляют: Необходимо понять свое прошлое, чтобы обеспечить себе здоровое будущее - Оглавление

Благодарности

Введение. Преображаясь в Его образ

Часть I. Три составляющих роста Глава 1. Благодать и истина Глава 2. Время

Часть II. Отношения с другими людьми Глава 3. Взаимосвязь Глава 4. Отсутствие отношений Глава 5. Как научиться устанавливать взаимосвязь

Часть III. Отделение от других Глава 6. Что такое личные границы ? Глава 7. Когда мы создаем личные границы Глава 8. Нарушение личных границ Глава 9. Когда мы терпим неудачу в создании личных границ Глава 10. Как научиться устанавливать личные границы

Часть IV. Разграничение добра и зла Глава 11. В чем заключается проблема ? Глава 12. Когда мы не принимаем хорошее и плохое одновременно Глава 13. Как научиться принимать хорошее и плохое

Часть V. Процесс взросления Глава 14. Что такое зрелость ? Глава 15. Когда нам не удается повзрослеть Глава 16. Как стать настоящим взрослым



Заключение

Практическое руководство