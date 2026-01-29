Клауд - Как люди растут
Рост — это не то, что мы делаем «силой воли», а то, что происходит с нами, когда созданы правильные условия. Авторы сравнивают развитие человека с ростом растения: если есть почва, свет и вода, оно вырастет само.
Эта книга — подробная карта этих условий. Она объясняет, почему для перемен нам жизненно необходимы другие люди, как научиться принимать благодать (помощь) и почему страдание может стать топливом для роста, если его правильно прожить.
Генри Клауд - Джон Таунсенд - Как люди растут
Пер. с англ. Л.Сумм
М.: Триада, 2003,464 с.
ISBN 5–86181–300–0
Генри Клауд - Джон Таунсенд - Как люди растути растут
Предисловие
Часть первая. Потерянный рай
1. Труднее, чем я думал
2. Увидеть перспективу
3. Как большая картина отражается в малой
Часть вторая. Главный Садовник: Господь нашего роста
4. БОГ БЛАГОДАТИ
5. Иисус: Образец жизни
6. Святой Дух
Часть третья. Найти идеальный климат
7. Тело Христово
8. Открытое пространство: Сила принятия
9. Ощутить тепло прощения
Часть четвертая. Путь роста
10. Настольная Книга Садовника: Библия
11. Без боли нет результата: Роль страдания и скорби
12. Вырастить сладкий плод: Сделаться праведным человеком
13. Прививка: Ценность дисциплины
14. Вода из глубокого источника: Духовная нищета
15. Следуя за Садовником: Послушание
16. Выполоть сорняки: Проблема греха и искушения
17. Лицом к лицу с реальностью: Как истина способствует росту
18. Надеваем перчатки: Необходимо проявить активность
19. В ожидании урожая: Время
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