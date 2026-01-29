Клауд - Как люди растут

Рост — это не то, что мы делаем «силой воли», а то, что происходит с нами, когда созданы правильные условия. Авторы сравнивают развитие человека с ростом растения: если есть почва, свет и вода, оно вырастет само.

Эта книга — подробная карта этих условий. Она объясняет, почему для перемен нам жизненно необходимы другие люди, как научиться принимать благодать (помощь) и почему страдание может стать топливом для роста, если его правильно прожить.

Генри Клауд - Джон Таунсенд - Как люди растут

Пер. с англ. Л.Сумм

М.: Триада, 2003,464 с.

ISBN 5–86181–300–0

Генри Клауд - Джон Таунсенд - Как люди растути растут

Предисловие

Часть первая. Потерянный рай

1. Труднее, чем я думал

2. Увидеть перспективу

3. Как большая картина отражается в малой

Часть вторая. Главный Садовник: Господь нашего роста

4. БОГ БЛАГОДАТИ

5. Иисус: Образец жизни

6. Святой Дух

Часть третья. Найти идеальный климат

7. Тело Христово

8. Открытое пространство: Сила принятия

9. Ощутить тепло прощения

Часть четвертая. Путь роста