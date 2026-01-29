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Клауд - Как люди растут

Клауд - Как люди растут
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Рост — это не то, что мы делаем «силой воли», а то, что происходит с нами, когда созданы правильные условия. Авторы сравнивают развитие человека с ростом растения: если есть почва, свет и вода, оно вырастет само.

Эта книга — подробная карта этих условий. Она объясняет, почему для перемен нам жизненно необходимы другие люди, как научиться принимать благодать (помощь) и почему страдание может стать топливом для роста, если его правильно прожить.

Генри Клауд - Джон Таунсенд - Как люди растут

Пер. с англ. Л.Сумм

М.: Триада, 2003,464 с.

ISBN 5–86181–300–0

Генри Клауд - Джон Таунсенд - Как люди растути растут

Предисловие

Часть первая. Потерянный рай

  • 1. Труднее, чем я думал

  • 2. Увидеть перспективу

  • 3. Как большая картина отражается в малой

Часть вторая. Главный Садовник: Господь нашего роста

  • 4. БОГ БЛАГОДАТИ

  • 5. Иисус: Образец жизни

  • 6. Святой Дух

Часть третья. Найти идеальный климат

  • 7. Тело Христово

  • 8. Открытое пространство: Сила принятия

  • 9. Ощутить тепло прощения

Часть четвертая. Путь роста

  • 10. Настольная Книга Садовника: Библия

  • 11. Без боли нет результата: Роль страдания и скорби

  • 12. Вырастить сладкий плод: Сделаться праведным человеком

  • 13. Прививка: Ценность дисциплины

  • 14. Вода из глубокого источника: Духовная нищета

  • 15. Следуя за Садовником: Послушание

  • 16. Выполоть сорняки: Проблема греха и искушения

  • 17. Лицом к лицу с реальностью: Как истина способствует росту

  • 18. Надеваем перчатки: Необходимо проявить активность

  • 19. В ожидании урожая: Время

Views 259
Rating 5.0 / 5
Added 29.01.2026
Author brat lexmak
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