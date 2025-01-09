Клауд - Надежные люди
Мы часто задаемся вопросом: «Почему мне так не везет с людьми?». Генри Клауд и Джон Таунсенд утверждают, что дело не в везении, а в наших внутренних критериях выбора. Эта книга помогает провести ревизию своего окружения и, что еще важнее, своего собственного характера. Авторы описывают конкретные признаки «опасных» людей и противопоставляют им качества «надежных» личностей. Это глубокий анализ того, как строить отношения, которые исцеляют, а не ранят.
Генри Клауд - Джон Таунсенд - Надежные люди
М., Триада, 2002
Генри Клауд - Джон Таунсенд - Надежные люди - Содержание
Введение
Часть первая. Ненадежные люди
Глава 1. Кто такие «ненадежные люди»?
Глава 2. Личностные свойства ненадежных людей
Глава 3. Проявление ненадежности в отношениях между людьми
Глава 4. Как мы утрачиваем надежность
Часть вторая. Почему я привлекаю к себе ненадежных людей?
Глава 5. Достаточно ли я надежен?
Глава 6. Почему я постоянно вступаю в ненадежные отношения?
Глава 7. Неверные решения
Глава 8. Почему я склонен к изоляции?
Часть третья. Надежные люди
Глава 9. Кто такие «надежные люди»?
Глава 10. Почему нам нужны надежные люди?
Глава 11. Где найти надежных людей?
Глава 12. Как обрести надежность?
Глава 13. Чинить или менять?
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