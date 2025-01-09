Клауд - Надежные люди

Мы часто задаемся вопросом: «Почему мне так не везет с людьми?». Генри Клауд и Джон Таунсенд утверждают, что дело не в везении, а в наших внутренних критериях выбора. Эта книга помогает провести ревизию своего окружения и, что еще важнее, своего собственного характера. Авторы описывают конкретные признаки «опасных» людей и противопоставляют им качества «надежных» личностей. Это глубокий анализ того, как строить отношения, которые исцеляют, а не ранят.

Генри Клауд - Джон Таунсенд - Надежные люди

М., Триада, 2002

Генри Клауд - Джон Таунсенд - Надежные люди - Содержание

Введение

Часть первая. Ненадежные люди

Глава 1. Кто такие «ненадежные люди»?

Глава 2. Личностные свойства ненадежных людей

Глава 3. Проявление ненадежности в отношениях между людьми

Глава 4. Как мы утрачиваем надежность

Часть вторая. Почему я привлекаю к себе ненадежных людей?

Глава 5. Достаточно ли я надежен?

Глава 6. Почему я постоянно вступаю в ненадежные отношения?

Глава 7. Неверные решения

Глава 8. Почему я склонен к изоляции?

Часть третья. Надежные люди