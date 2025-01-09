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Клауд - Надежные люди

Клауд - Надежные люди
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Мы часто задаемся вопросом: «Почему мне так не везет с людьми?». Генри Клауд и Джон Таунсенд утверждают, что дело не в везении, а в наших внутренних критериях выбора. Эта книга помогает провести ревизию своего окружения и, что еще важнее, своего собственного характера. Авторы описывают конкретные признаки «опасных» людей и противопоставляют им качества «надежных» личностей. Это глубокий анализ того, как строить отношения, которые исцеляют, а не ранят.

Генри Клауд - Джон Таунсенд - Надежные люди

М., Триада, 2002

Генри Клауд - Джон Таунсенд - Надежные люди - Содержание

Введение

Часть первая. Ненадежные люди

  • Глава 1. Кто такие «ненадежные люди»?

  • Глава 2. Личностные свойства ненадежных людей

  • Глава 3. Проявление ненадежности в отношениях между людьми

  • Глава 4. Как мы утрачиваем надежность

Часть вторая. Почему я привлекаю к себе ненадежных людей?

  • Глава 5. Достаточно ли я надежен?

  • Глава 6. Почему я постоянно вступаю в ненадежные отношения?

  • Глава 7. Неверные решения

  • Глава 8. Почему я склонен к изоляции?

Часть третья. Надежные люди

  • Глава 9. Кто такие «надежные люди»?

  • Глава 10. Почему нам нужны надежные люди?

  • Глава 11. Где найти надежных людей?

  • Глава 12. Как обрести надежность?

  • Глава 13. Чинить или менять?

Views 262
Rating 5.0 / 5
Added 09.01.2025
Author brat lexmak
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5.0/5 (1)

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