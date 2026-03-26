Клауд - Пятидесятническое и харизматическое движение - история и заблуждения

Говорение иными языками между 100 и 1900 гг. н.э. - Монтанизм - Католические мистики - Примеры говорения языками в XVIII и XIX веках - Кладбище Сен-Медар - Французские пророки (они же севеннолы, или камисарды) - Ирвингиане - Шейкеры - Религиозные движения и деятели конца XIX века, предварившие появление пятидесятничества - Движение святости - Церковь Святости Крещенных Огнем - Фрэнк Сэндфорд и Шилох - Джон Доуи и Город Сион - Рождение пятидесятнического движения на заре XX века - Чарльз Пархэм - Уильям Сеймур и миссия на улице Азуза - Франк Бартельман - Мария Бьюла Вудворт-Эттер - Завет позднего дождя - Конфессиональные группы в пятидесятничестве - Объединенная пятидесятническая церковь - Известные пятидесятнические евангелисты-целители - Новый порядок позднего дождя и движение Шарона - Явление сынов Божьих - Всемирное Движение Веры (Слово Веры) - Кеннет Хейгин старший - Харизматическое движение - Пророки пятидесятнического движения - «Третья волна» - Последние скандалы в пятидесятническом движении - Смеющееся, или пьяное, пробуждение - Заключение