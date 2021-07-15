Перед нами книга, принадлежащая перу известного православного французского богослова Оливье Клемана. Она посвящена проблемам разделения христиан и обсуждению перспектив христианского единства.

Несколько слов об авторе книги. Оливье Клеман — профессор Свято-Сергиевского богословского института в Париже, его перу принадлежит немалое количество трудов, посвященных актуальным богословским вопросам. В них он знакомит западного читателя с преданием Восточной церкви, пытается с православной точки зрения отвечать на вызовы современности, как часто выражается он сам, «преодолевать современность изнутри». Особенно волнуют его проблемы христианского единства. Урожденный протестант, взращенный на почве французской католической культуры, агностик по своим убеждениям, он в зрелом возрасте стал православным христианином. Подчеркнем, что о нем нельзя сказать, будто он перешел в Православие из иной конфессии. У О.Клемана не было «православных корней)) и он не искал греческой, русской или румынской традиции как таковой. По своему происхождению и культуре он является западным христианином, нашедшим в Православной Церкви свой дом. И в этом символичность его фигуры.

Для тех, кто оказался на стыке культур и конфессий, вопрос разделения между ними является вопросом личным. Книга «Рим. Взгляд со стороны.)) является примером именно личной заинтересованности. Но, прежде всего, она стала ответом на призыв ныне покойного Папы Римского Иоанна Павла II, обращенный ко всем христианам, — обсудить проблему служения Римского епископа, сущность которого, как считает католическая сторона, состоит в том, чтобы быть «видимым знаком и гарантией единства». Из православных, пожалуй, именно О.Клеман одним из первых откликнулся на этот призыв.

Оливье Клеман - Рим. Взгляд со стороны. Православное восприятие идеи первенства римского епископа

М. : Издательская группа «СКИМЕНЪ», 2006. - 126 c.

ISBN 5-94884-003-4

Оливье Клеман - Рим. Взгляд со стороны. Православное восприятие идеи первенства римского епископа - Содержание

Экклезиология общения

Петр и Павел, мученики

Petros и petra. Петр и камень

Рецепция римского первенства на востоке

Папа и Вселенский собор в неразделенной церкви. Протагонисты: два центра, каждый из которых сознает себя носителем полноты

Папа и Вселенский собор в неразделенной церкви. Чудеса и компромиссы единства

Творческое напряжение

Некоторые наблюдения над эволюцией папства вплоть до I Ватиканского собора

Православная реакция

Надеяться, несмотря ни на что. (со стороны Рима)

Надеяться, несмотря ни на что. (со стороны Православия)

Тайна служения первенства

Постскриптум. В перспективе общего будущего