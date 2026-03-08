Двухтомник «Свидетельствую до конца» (2025) — это одно из самых значимых документальных свидетельств эпохи Третьего рейха. Автор, выдающийся немецкий филолог-романист Виктор Клемперер, будучи этническим евреем, на протяжении двенадцати лет (1933–1945) вел тайный дневник, фиксируя «тиранию повседневности». Находясь в Дрездене, он шаг за шагом описывал процесс лишения прав, унижения и уничтожения еврейского населения Германии. Клемперер выжил лишь благодаря «привилегированному» браку с немкой (Евой Шлеммер), что позволило ему оставаться в городе до самой бомбардировки Дрездена в феврале 1945 года.

Уникальность этих дневников заключается в методе автора. Как ученый-лингвист, Клемперер анализировал нацизм не через политические лозунги, а через изменения в языке и быту. Он фиксировал «тысячи комариных укусов» режима: запрет на владение домашними животными, радиоприемниками, пишущими машинками, ограничения в передвижении и продуктовые карточки. Его записи — это «аффидевит истории», показания свидетеля, данные под присягой собственной совести. В первый том вошли записи с момента прихода Гитлера к власти в 1933 году до рокового 1941 года, когда начались массовые депортации в лагеря смерти.

Издание подготовлено при участии Еврейского музея и центра толерантности. Вступительная статья историка К. А. Залесского помещает труд Клемперера в контекст «истории повседневности» (Alltagsgeschichte), подчеркивая, что именно такие субъективные, глубоко личные документы позволяют почувствовать истинный масштаб трагедии, скрытый за сухими цифрами официальной истории.

Виктор Клемперер — Свидетельствую до конца (в 2-х томах)

Пер. Т. Ф. Датченко, ред. К. А. Залесский. — М.: Кучково поле, 2025. — 776 с. (Т. 1)

ISBN 978-5-907171-96-1

Ключевые аспекты и хронология первого тома

1933–1935: Иллюзия того, что режим долго не продержится. Потеря университетской кафедры, принятие Нюрнбергских расовых законов.

1936–1938: Олимпиада в Берлине, «Хрустальная ночь». Усиление изоляции и запрет на посещение культурных учреждений.

1939–1941: Начало Второй мировой войны. Жизнь в «еврейских домах» (Judenhaus), ношение желтой звезды, предчувствие катастрофы.

Основные концепции дневника