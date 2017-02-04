Школа Христа Берт Кленденнен - Святой Дух

Украина, ПАВФ "Интрада", 2011 г, 290 с.

ISBN 978-966-2223-03-3

Берт Кленденнен - Святой Дух - Признание предшествует покаянию - Обращение пастора Берта Кленденнена к Церквям

Как большинству из вас уже известно, в данный момент я прохожу через один из самых трудных периодов всей моей жизни, но всё же я уверен, что для всего есть своя цель. На протяжении какого-то времени я умолял Бога, чтобы Он не дал мне умереть пока, я не явлю Его силы этому бедному, обманутому поколению. Я чувствую, что каким-то образом всё это взаимосвязано. Причина, почему я так сильно в этом убеждён, состоит в том, что я вижу, как эта атака на моё здоровье привела к всемирному молитвенному собранию. Со всего мира поступают звонки от Церквей и от отдельных личностей, которые сейчас постятся, молятся и стоят в вере за полную победу от Бога. Я искренне верю, что это молитвенное служение может произвести то последнее движение Божье, о котором мы так ревностно молились. Я осознаю, находясь в таком физическом состоянии, что если Господь не явит Своего чуда (которое я верю, благодаря молитве всё же произойдёт), это вполне может быть моим последним обращением к вам. Поэтому вы можете быть совершенно уверены в том, что я тщательно взвешиваю каждое слово написанное мной сейчас. Прежде всего, Дух Божий очень сильно убеждает меня в том, что для грядущего пробуждения необходимы глубокое признание и покаяние со стороны избранных. Река Святого Духа должна получить возможность потечь через нас. Поэтому в нас не должно быть ничего, что могло бы воспрепятствовать течению Реки Жизни. Мы должны в смирении предстать перед нашим Небесным Отцом и просить о Его прощении и ревностно искать Его направления и водительства. Мы знаем, что Его Слово говорит: "Горе тому, кто зло называет добром", но это именно то, что сделали мы предоставив плоти место в нашем поклонении. Мы должны признаться перед Богом в том, что мы утратили своё чувство духовного равновесия и извратили наши ценности. Мы должны признаться в том, что мы поставили под сомнение абсолютную истинность Слова Божьего, проповедуя множество всего постороннего. Мы заявляли о своей любви к Слову и в то же время игнорировали Его. Мы надменно присвоили себе титул "Пятидесятники", заявляя, что обладаем большей силой, чем все остальные, но при этом не имеем даже достаточно силы, чтобы свидетельствовать погибающим, не говоря уже о том, чтобы жить святой жизнью. Мы поклонились другим богам и назвали это "Преуспеванием". Мы научились больше от религиозных суперзвезд по телевидению, чем мы учимся от Яркой Утренней Звезды. Мы ратуем против извращений на наших улицах, но отказываемся признать то, что именно наш компромисс со Словом Божьим привёл к этим извращениям на наших улицах (Рим. 1.25-26). 4 Оставаясь в безмолвии, мы подкрепили торгашей извращениями за кафедрой и на избирательных участках, и всё же осмеливаемся называть себя святостью. Своим молчанием с кафедры мы убили нерождённых. Мы продали свои ценности из-за своей преданности нашей партии, нашему союзу, наследию наших традиций или предрассудков. Мы совершали грех расизма, покрывая ошибки прошлого и настоящего. Другие сделали себя виновными в расизме через своё непрощение и стремление к возмездию. Мы пренебрегли нищими под видом занятости более духовными целями. Мы лениво готовимся к проповедованию и удовлетворяемся, заменяя помазание шумом (остроумием и красноречием). Мы пренебрегаем воспитанием наших детей, а затем виним во всём дьявола. Мы жалуемся, что молитва стала запрещена в школе, в тоже самое время подавляющее большинство членов церкви не имеют алтаря в своём собственном доме. Мы злоупотребляли властью и называли это апостольством. Мы почитаем знатных и сильных среди людей и игнорируем мелких людей, хотя они более святы. Мы не открываем своих уст для проповеди святости, боясь перестать быть чувственными и привлекательными для неверующих. Мы стали "удобными в пользовании" не признаваясь открыто в этом. Мы отвергли прошлое как законничество и приняли новшества современной церкви. В своём служении прославления мы больше руководимы хит-парадом "Тор 40 Христианских Песен" чем по-настоящему вдохновенными псалмами. Наша надменность погрузила нас в глубокую тьму, затмив наши глаза на нашу неэффективность и нежелание учиться. Другие же вверили себя своей учености и забыли о практической жизни. Мы очень быстро судим другие группы, будучи движимы нашим воображаемым совершенством, предпочитая нашу уникальную традицию уникальным взаимоотношениям. Мы потеряли из вида Бога. В результате, в своём большинстве мы не осознаём наличие происходящего разрушительного процесса. Мы не знаем пути назад к реальности, потому что мы потеряли из поля зрения высоты, с которых ниспали. Мы приняли громкий шум за силу, актёрство за помазание и харизму за призвание. Мы заменили обличение консультированием и грех терпимостью. Мы убрали реальность ада из Библии, чтобы быть любимыми теми, кого осуждает Бог. Мы расписали на бумаге схему второго пришествия, но никогда не проповедуем о нём и не ожидаем его. Мы весело движемся вперёд по своей дороге проезжая мимо погибающих, неделю за неделей проповедуя тем, кто уже слышали. Мы создали атмосферу, где нас больше интересует восполнение наших личных нужд, чем нужды общины. У нас пастора с поверхностным складом ума, желающие сделать так чтобы все были довольны. Их преданность не в исполнении Великого Поручения, их преданность в уборке туалетов, издании бюллетеней и проведении впечатляющих званных ужинов.

Берт Кленденнен - Святой Дух - Иоанна 7:38-39

"(38) Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. (39) Сие сказал Он у Духе, Которого имели принять верующие в Него; ибо ещё не было на них Духа Святого, потому что Иисус ещё не был прославлен

Иоанна 14:26:

"Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлёт Отец во имя Моё, научит вас всему и напомнит вам всё, что Я говорил вам

2 Фессалоникийцам 2:13:

"Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братия, что Бог от начала, чрез освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению".

Мы говорим о Святом Духе и должны установить одну истину, что Он - Бог. Святой - это собственное имя Духа. Имя "Святой" учит нас, что с Ним нам стала очень близка Божья святость. Он открывается как освящающая сила. Во Святом Духе Бог Отец и Бог Сын приближаются к человеку, чтобы исполнилось обетование: "... Я Господь, освящающий... " (Исход 31:13).

Итак, мы видим, что эта недостижимая святость Бога открылась в жизни Христа. Все препятствия, отделяющие нас от участия в Его святости, были устранены Его смертью. С этого момента работа Святого Духа заключается в том, чтобы передать нам эту святость и сделать её нашей святостью. Теперь эпитет "святой" в Ветхом Завете употреблявшийся применительно к Богу, присваивается Духу, Который внутри вас. Святость Бога во Христе становится вашей святостью. "... Будьте святы, ибо Я свят... " (Левит 11:44). Та же самая святость, которая была во Христе, стала святостью в вас и во мне, через крещение Святым Духом.

Отныне слова "святой" и "Дух" нераздельно, навеки соединены. Вы можете иметь Духа только в той мере, в какой вы желаете иметь святость, и вы можете иметь лишь столько святости, сколько в вас пребывает Духа. Миллионы желают Духа ради силы, радости, но в их жизнях есть очень мало и того и другого. Почему это так? Потому что они не желают познать Его как Святого Духа. Они не познали Его в Его обжигающей чистоте и обличающем свете. Они не знают Того, Кто умерщвляет дела плоти - дела человеческого "я" с его волей и силой. Они не знают, что для этого Он и пришёл.

Во времена пробуждения Святой Дух действительно может прийти со Своими дарами и силой, но в то же время Его освящающая сила будет ограничена. Если эта освящающая сила не будет признана и принята, то дары Духа будут утрачены. Быть полным Святого Духа должно означать "быть полностью святым". Справедливо и обратное - мы можем обладать святостью лишь в той мере, в какой мы исполнены Божьим Духом.

Многие искренне ищут святости, но пытаются достичь её, главным образом, своими собственными силами и совершают дела, которые в глазах Бога как грязные лохмотья. И несмотря на все их усилия, им всё ещё недостаёт глубокого покоя, радости и силы, которые даёт пребывание во Христе и святость в Нём. Они искали святости больше, чем Святого Духа. Но им необходимо понять, что святость обретается лишь через пребывание Духа, Который и даёт её нам.

Чтобы быть святыми, мы, прежде всего, должны просить в молитве о пришествии Святого Духа в Его укрепляющей силе (Ефесянам 3:16). Во-вторых, мы должны верить, что Он пришёл (Иоанна 4:14; Иоанна 7:37). В-третьих, мы должны верою подчиняться Святому Духу, когда Он пребывает в нас (1 Коринфянам 3:16; 6:19). Для того, чтобы мы стали святыми, мы должны научиться прекратить полагаться на свои собственные усилия. Мы должны научиться возлагать упование на Бога, терпеливо ожидая Его. Он сделает нас святыми Своим Святым Духом. Быть святым означает быть исполненным Духа.

Каким образом Святой Дух освящает? Писание гласит, что "... Христос... сделался для нас... освящением..." (1 Коринфянам 1:30). Освящение означает "быть отделённым"; "быть сделанным святым". Оно означает "быть преобразованным по образу Христа". Дух Святой освящает, открывая и передавая нам святость Христа. Сама работа Святого Духа, благодаря которой Он носит это божественное имя, состоит в том, чтобы прославлять Иисуса, пребывающего в нас, делая нас с вами сопричастниками Его святости. Он совершает это, открывая нам Христа, чтобы мы могли в реальности увидеть, какая святость есть во Христе.

Во-вторых, Он делает это, показывая нам всю глубину несвятости нашей собственной природы. Прежде всего, Он открывает нам святость Христа. Когда мы увидим святость Христа, тогда приходит второе откровение о глубокой несвятости нашей собственной жизни. Он совершает это, наделяя нас благодатями и характером Христа, закладывая их глубоко в нашем духе. Сообщаемая нам таким образом святость должна из внутреннего центра нашей жизни распространиться во внешнюю жизнь. Вот в чём значение уподобления образу Христа - воспроизведение святого характера Христа в нас. Сам характер и природа Христа воспроизводятся в нас Духом Святым. Как Бог, пребывающий внутри нас, Святой Дух через нас открывает миру саму суть Божественной природы. Вне этого не может быть святости.

Иоанна 7:39: "Сие сказал Он о Духе..." Об этом же говорит нам и Иоанна 15:26. 2 Фессалоникийцам 2:13: "Мы 14 же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братия, что Бог от начала, чрез освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению". Павел не оставляет никаких сомнений, что Святой Дух - Бог. Когда Он принимает эпитет "Святой" как Своё имя собственное, Он делает это для того, чтобы научить нас, что, принимая Его, мы приняли единственную возможную Святость. Он не только является Святостью Бога, Он является силой, чтобы сделать нас святыми. Бог приходит к нам с исполнением обетования "Я - Господь, освящающий вас..." (Исход 31:13) в Личности Святого Духа. Незримая, недостижимая святость Бога была открыта и приближена к нам в жизни Иисуса, а всё, что препятствовало нашему участию в этой святости, ныне удалено Его смертью. Так что имя "Святой Дух" учит нас, что работа Духа состоит в том, чтобы передать нам Божью святость и сделать её нашей святостью.

Теперь попытайтесь вместе со мной осознать значение следующего. Эпитет, который на протяжении Ветхого Завета принадлежал Святому Богу, зачастую не приписывается Духу, Который внутри вас. Я хочу, чтобы вы обратили на это своё внимание, потому что рассматривая эту тему дальше, мы увидим, что Евангелие является служением Духа, а вы если что и представляете из себя для Бога, то потому, что являетесь продуктом Святого Духа. Религиозные правила и традиции не делают нас святыми. Святость - это святость Бога во Христе, становящаяся святостью в вас, потому что в вас Святой Дух. Вот что такое святость.

Эти слова и божественная их реальность - "Святой" и "Дух" - неразделимы и навеки соединены. И снова, вы можете иметь лишь столько Духа, сколько вы желаете иметь святости. Я не излишествую, повторяя это. По мере продолжения изучения ллетеней и проведении впечатляющих званных ужинов.етеней и проведении впечатляющих званных ужинов.