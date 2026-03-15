Книга Эвелин Кленгель-Брандт «Древний Вавилон» представляет собой увлекательный и научно достоверный очерк истории одного из самых прославленных городов древности. Автор, известный немецкий археолог и востоковед, ставит задачу реконструировать облик Вавилона не только как политического центра месопотамских империй, но и как живого мегаполиса, бывшего на протяжении веков культурным эталоном Ближнего Востока. Основная идея произведения заключается в том, чтобы за библейскими легендами и греческими мифами о «вавилонской блуднице» и «смешении языков» показать реальный город с его выдающейся архитектурой, сложной социальной структурой и повседневной жизнью обычных граждан.

Содержательная часть книги охватывает историю Вавилона от его возникновения до заката в эллинистическую эпоху, с особым акцентом на периоды расцвета при Хаммурапи и Навуходоносоре II. Кленгель-Брандт детально описывает планировку города, его мощные фортификационные сооружения, величественные храмы-зиккураты и легендарные Висячие сады. Автор уделяет значительное внимание археологическим открытиям, которые позволили восстановить детали быта вавилонян: от особенностей клинописного делопроизводства до устройства жилых домов и организации городских праздников. В работе также рассматривается влияние вавилонской религии и науки на соседние народы, что подтверждает статус города как интеллектуальной столицы древнего мира.

Текст написан в доступном научно-популярном стиле, что делает его одинаково ценным как для специалистов, так и для широкого круга любителей истории. Эвелин Кленгель-Брандт мастерски сочетает данные письменных источников с результатами многолетних раскопок, создавая объективный и лишенный излишней мистификации портрет великого города. Работа служит прекрасным путеводителем по истории месопотамской цивилизации, помогая читателю осознать величие архитектурной и культурной мысли древних вавилонян. Это чтение позволяет по-новому взглянуть на наследие города, который на протяжении тысячелетий оставался символом человеческого могущества и стремления к познанию мира.

Эвелин Кленгель-Брандт - Древний Вавилон

(Популярная историческая библиотека.)

Смоленск: Русич, 2001. - 368 с., ил. -

ISBN 5-8138-0273-8

Эвелин Кленгель-Брандт - Древний Вавилон - Содержание

Э. Кленгель-Брандт - Путешествие в древний Вавилон

В поисках Вавилона

Вавилон и его жители

Хозяйственная жизнь

На кого опиралась власть царя

Мир богов

Духовный мир вавилонян

Закат

Хронологическая таблица

Примечания

Приложение