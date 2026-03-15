Книга Эвелин Кленгель-Брандт «Древний Вавилон» представляет собой увлекательный и научно достоверный очерк истории одного из самых прославленных городов древности. Автор, известный немецкий археолог и востоковед, ставит задачу реконструировать облик Вавилона не только как политического центра месопотамских империй, но и как живого мегаполиса, бывшего на протяжении веков культурным эталоном Ближнего Востока. Основная идея произведения заключается в том, чтобы за библейскими легендами и греческими мифами о «вавилонской блуднице» и «смешении языков» показать реальный город с его выдающейся архитектурой, сложной социальной структурой и повседневной жизнью обычных граждан.
Содержательная часть книги охватывает историю Вавилона от его возникновения до заката в эллинистическую эпоху, с особым акцентом на периоды расцвета при Хаммурапи и Навуходоносоре II. Кленгель-Брандт детально описывает планировку города, его мощные фортификационные сооружения, величественные храмы-зиккураты и легендарные Висячие сады. Автор уделяет значительное внимание археологическим открытиям, которые позволили восстановить детали быта вавилонян: от особенностей клинописного делопроизводства до устройства жилых домов и организации городских праздников. В работе также рассматривается влияние вавилонской религии и науки на соседние народы, что подтверждает статус города как интеллектуальной столицы древнего мира.
Текст написан в доступном научно-популярном стиле, что делает его одинаково ценным как для специалистов, так и для широкого круга любителей истории. Эвелин Кленгель-Брандт мастерски сочетает данные письменных источников с результатами многолетних раскопок, создавая объективный и лишенный излишней мистификации портрет великого города. Работа служит прекрасным путеводителем по истории месопотамской цивилизации, помогая читателю осознать величие архитектурной и культурной мысли древних вавилонян. Это чтение позволяет по-новому взглянуть на наследие города, который на протяжении тысячелетий оставался символом человеческого могущества и стремления к познанию мира.
Эвелин Кленгель-Брандт - Древний Вавилон
(Популярная историческая библиотека.)
Смоленск: Русич, 2001. - 368 с., ил. -
ISBN 5-8138-0273-8
Эвелин Кленгель-Брандт - Древний Вавилон - Содержание
Э. Кленгель-Брандт - Путешествие в древний Вавилон
В поисках Вавилона
Вавилон и его жители
Хозяйственная жизнь
На кого опиралась власть царя
Мир богов
Духовный мир вавилонян
Закат
Хронологическая таблица
Примечания
Приложение
Ассиро-вавилонская поэзия. Перевод В. К. Шилейко
Краткий словарь шумеро-аккадской мифологии
