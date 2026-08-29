Клещенко - ДНК и её человек

Книга научного журналиста Елены Клещенко посвящена практическому вопросу о связи ДНК и человеческой индивидуальности: насколько надежно по генетическому материалу можно идентифицировать конкретного человека, установить родство и происхождение, реконструировать отдельные признаки внешности. Автор объясняет устройство ДНК, принципы секвенирования, ДНК-дактилоскопии и ПЦР, показывая, как фундаментальные открытия молекулярной биологии превратились в инструменты криминалистики, генеалогии, археогенетики и исторического исследования.

Научная история здесь постоянно переходит в детективную: от работ Алека Джеффриса и Кэри Муллиса до идентификации останков семьи Николая II, генетических исследований потомков Томаса Джефферсона, споров о происхождении Рюриковичей, поисков серийных убийц и анализа древней ДНК. Особое внимание уделено пределам метода: вероятностному характеру некоторых выводов, загрязнению образцов, химерам, геномной приватности и опасности воспринимать ДНК как безошибочного свидетеля, способного рассказать о человеке абсолютно всё.

Клещенко Елена – ДНК и её человек – Краткая история ДНК-идентификации

Клещенко Е. ДНК и её человек: Краткая история ДНК-идентификации / Елена Клещенко. – М.: Альпина нон-фикшн, 2019. – 314 с. – (Серия PRIMUS).

ISBN 978-5-00139-120-3

Клещенко Елена – ДНК и её человек – Содержание