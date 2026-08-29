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Клещенко - ДНК и её человек

Клещенко - ДНК и её человек
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, **Theology and Science, Science and Technology, History, Educational, Reference
Series Primus (1 book)

Книга научного журналиста Елены Клещенко посвящена практическому вопросу о связи ДНК и человеческой индивидуальности: насколько надежно по генетическому материалу можно идентифицировать конкретного человека, установить родство и происхождение, реконструировать отдельные признаки внешности. Автор объясняет устройство ДНК, принципы секвенирования, ДНК-дактилоскопии и ПЦР, показывая, как фундаментальные открытия молекулярной биологии превратились в инструменты криминалистики, генеалогии, археогенетики и исторического исследования.

Научная история здесь постоянно переходит в детективную: от работ Алека Джеффриса и Кэри Муллиса до идентификации останков семьи Николая II, генетических исследований потомков Томаса Джефферсона, споров о происхождении Рюриковичей, поисков серийных убийц и анализа древней ДНК. Особое внимание уделено пределам метода: вероятностному характеру некоторых выводов, загрязнению образцов, химерам, геномной приватности и опасности воспринимать ДНК как безошибочного свидетеля, способного рассказать о человеке абсолютно всё.

Клещенко Елена – ДНК и её человек – Краткая история ДНК-идентификации

Клещенко Е. ДНК и её человек: Краткая история ДНК-идентификации / Елена Клещенко. – М.: Альпина нон-фикшн, 2019. – 314 с. – (Серия PRIMUS).
ISBN 978-5-00139-120-3

Клещенко Елена – ДНК и её человек – Содержание

  • От автора

  • Как устроена ДНК

    • Краткая предыстория

    • Вещество наследственности: где находится, из чего состоит

    • Явление двойной спирали

    • Теперь мы знаем, что такое ген!

  • Как читать ДНК

    • Фредерик Сенгер и его метод секвенирования

    • Автоматическое распознавание

    • Новое поколение выбирает…

  • ДНК-дактилоскопия сэра Алека Джеффриса

    • Сын и внук изобретателей

    • Салат из ДНК и саузерн-блоттинг

    • STR и момент «Эврика!»

    • Дело об иммигрантах из Ганы

    • Убийца — кондитер

  • Кэри Муллис и полимеразная цепная реакция

    • Ракетное топливо и другие вещества

    • Ночь на трассе

    • К Нобелевской премии и далее

    • «Аналитики склонились к приборам ПЦР…»

    • Выделить главное

    • Охота на доктора Менгеле

    • Дела семейные

  • И цари земные…

    • Моникагейт

    • Секрет президента Джефферсона

    • Сестра его жены

    • Домашние слуги, свободные цветные, почти белые

    • Y-хромосома отца-основателя

    • Консенсус

    • «Куда, куда стремитесь вы, безумцы?»

    • Ричард Третий

    • Джек-потрошитель: вопросы остаются

  • Дело об убийстве царской семьи

    • «На твою долю выпало счастье разстрелять и схоронить…»

    • Судмедэкспертиза 75 лет спустя

    • ДНК-идентификация: первая попытка

    • Альтернативная версия

    • Ископаемые молекулы

    • «Худший случай для анализа ДНК…»

    • Митотип королевы Виктории, Y-хромосома дома Романовых и рубаха из Эрмитажа

    • Критика: мать принца Филиппа и царская жилетка

  • История Древней Руси в четырех буквах

    • «Пойдите к нам и княжите и владейте нами»

    • Переселения народов

    • Начнем от Адама

    • Существует ли «славянская гаплогруппа»?

    • Ярослав Мудрый, Олав Святой, Харальд Суровый и другие

    • Скандинавские корни русских князей

    • Есть ли шанс у антинорманистов?

    • Звездный кластер Чингиза

    • Хромосома клана нирун

  • Время тысяч геномов

    • Когда не с чем сравнить

    • База данных и кусок пиццы

    • «Молитесь, у нас на работе взорвали бомбу»

    • Серийный убийца и вся его родня

    • Береги свой геном

    • Законы о защите ДНК

  • ДНК о своем человеке

    • Дева-щитоносец из Бирки

    • Мой неолитический дедушка

    • Сибирская язва в конверте и гепатит C в шприце

    • Свидетель, который не ошибается

    • ДНК-фотороботы: уже сегодня?

    • «Нарисую портрет по геному»

    • Не так быстро

  • Ошибки и недоразумения

    • Несуществующая убийца и улики против невиновных

    • Я — это я и моя сестра

  • Подводим итоги

  • Благодарности

  • Литература

Views 51
Rating 4.0 / 5
Added 29.08.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
4.0/5 (1)

Comments (1 comment)

T
tarasenko 21 hours ago
Интересная книга, спасибо! Поставил в очередь на чтение в начале след. года. В запасниках Эсхотоса черпать не вычерпать ...

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