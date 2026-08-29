Клещенко - ДНК и её человек
Книга научного журналиста Елены Клещенко посвящена практическому вопросу о связи ДНК и человеческой индивидуальности: насколько надежно по генетическому материалу можно идентифицировать конкретного человека, установить родство и происхождение, реконструировать отдельные признаки внешности. Автор объясняет устройство ДНК, принципы секвенирования, ДНК-дактилоскопии и ПЦР, показывая, как фундаментальные открытия молекулярной биологии превратились в инструменты криминалистики, генеалогии, археогенетики и исторического исследования.
Научная история здесь постоянно переходит в детективную: от работ Алека Джеффриса и Кэри Муллиса до идентификации останков семьи Николая II, генетических исследований потомков Томаса Джефферсона, споров о происхождении Рюриковичей, поисков серийных убийц и анализа древней ДНК. Особое внимание уделено пределам метода: вероятностному характеру некоторых выводов, загрязнению образцов, химерам, геномной приватности и опасности воспринимать ДНК как безошибочного свидетеля, способного рассказать о человеке абсолютно всё.
Клещенко Елена – ДНК и её человек – Краткая история ДНК-идентификации
Клещенко Е. ДНК и её человек: Краткая история ДНК-идентификации / Елена Клещенко. – М.: Альпина нон-фикшн, 2019. – 314 с. – (Серия PRIMUS).
ISBN 978-5-00139-120-3
Клещенко Елена – ДНК и её человек – Содержание
От автора
Как устроена ДНК
Краткая предыстория
Вещество наследственности: где находится, из чего состоит
Явление двойной спирали
Теперь мы знаем, что такое ген!
Как читать ДНК
Фредерик Сенгер и его метод секвенирования
Автоматическое распознавание
Новое поколение выбирает…
ДНК-дактилоскопия сэра Алека Джеффриса
Сын и внук изобретателей
Салат из ДНК и саузерн-блоттинг
STR и момент «Эврика!»
Дело об иммигрантах из Ганы
Убийца — кондитер
Кэри Муллис и полимеразная цепная реакция
Ракетное топливо и другие вещества
Ночь на трассе
К Нобелевской премии и далее
«Аналитики склонились к приборам ПЦР…»
Выделить главное
Охота на доктора Менгеле
Дела семейные
И цари земные…
Моникагейт
Секрет президента Джефферсона
Сестра его жены
Домашние слуги, свободные цветные, почти белые
Y-хромосома отца-основателя
Консенсус
«Куда, куда стремитесь вы, безумцы?»
Ричард Третий
Джек-потрошитель: вопросы остаются
Дело об убийстве царской семьи
«На твою долю выпало счастье разстрелять и схоронить…»
Судмедэкспертиза 75 лет спустя
ДНК-идентификация: первая попытка
Альтернативная версия
Ископаемые молекулы
«Худший случай для анализа ДНК…»
Митотип королевы Виктории, Y-хромосома дома Романовых и рубаха из Эрмитажа
Критика: мать принца Филиппа и царская жилетка
История Древней Руси в четырех буквах
«Пойдите к нам и княжите и владейте нами»
Переселения народов
Начнем от Адама
Существует ли «славянская гаплогруппа»?
Ярослав Мудрый, Олав Святой, Харальд Суровый и другие
Скандинавские корни русских князей
Есть ли шанс у антинорманистов?
Звездный кластер Чингиза
Хромосома клана нирун
Время тысяч геномов
Когда не с чем сравнить
База данных и кусок пиццы
«Молитесь, у нас на работе взорвали бомбу»
Серийный убийца и вся его родня
Береги свой геном
Законы о защите ДНК
ДНК о своем человеке
Дева-щитоносец из Бирки
Мой неолитический дедушка
Сибирская язва в конверте и гепатит C в шприце
Свидетель, который не ошибается
ДНК-фотороботы: уже сегодня?
«Нарисую портрет по геному»
Не так быстро
Ошибки и недоразумения
Несуществующая убийца и улики против невиновных
Я — это я и моя сестра
Подводим итоги
Благодарности
Литература
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