Клевенджер - Справочник для изучающих Библию

Клевенджер - Справочник для изучающих Библию
Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology

«Справочник для изучающих Библию» Эрнеста Клевенджера — это компактное практическое пособие, построенное по принципу тематического указателя стихов Священного Писания. Автор подчеркивает, что буклет не заменяет Библию, а служит лишь инструментом для быстрого поиска ответов на фундаментальные вопросы веры, жизни и вечности.

Справочник охватывает весь путь человеческой души: от рождения и предназначения до физической смерти, воскресения и Божьего суда. Особое внимание уделяется практической стороне христианства — тому, как вера должна проявляться в делах, отношении к закону, врагам и повседневным обязанностям человека перед Богом.

Эрнест Клевенджер - Справочник для изучающих Библию

Nashville: Parchment Press, 1992. — 20 с.

Эрнест Клевенджер - Справочник для изучающих Библию - Содержание

  • Жизненный цикл и вечность: Библейские обоснования рождения (дух от Бога), необходимости смерти и неотвратимости воскресения каждого человека.

  • Авторитет Писания: Утверждение Библии как единственного непогрешимого путеводителя, который «пребудет вечно» и не может быть нарушен.

  • Путь спасения: Роль Евангелия, значение веры и крещения как условий приобщения ко Христу.

  • Практическое благочестие: Обширный перечень обязанностей христианина — от ношения «всеоружия Божия» до проявления «плодов Духа».

Added 15.03.2026
Author brat Vadim
Comments (1 comment)

zalservik 4 weeks ago
Благодарю.

