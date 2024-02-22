Клейнман - Психология. Люди, концепции, эксперименты
В переводе с греческого psyche означает «дух, душа, дыхание», а logos — «учение о чем-либо». Психология — это наука о поведении и умственных процессах. Собственно говоря, люди, работающие в этой области науки, стараются ответить на вопросы: что заставляет человека поступать определенным образом или как он видит этот мир? Эти предельно простые, на первый взгляд, вопросы включают в себя огромное количество разных и сложных тем, в том числе эмоции, мышление, сны, воспоминания, восприятие, характер, психические расстройства и их лечение и многое-многое другое.
Следует отметить, что психология возникла очень давно, еще во времена древнегреческих философов, но лишь в конце XIX века, в 1879 году, немецкий ученый Вильгельм Вундт создал первую лабораторию, специально предназначенную для психологических исследований, после чего, собственно, и началось фактическое развитие этой науки. С тех пор психология развивалась семимильными шагами и предложила поистине разнообразное поле для научной деятельности, пересекаясь со многими другими областями исследований: медициной, генетикой, социологией, антропологией, лингвистикой, биологией и историей — и даже с такими сторонами человеческой жизни, как спорт и романтические отношения.
Итак, настройтесь на размышление, устраивайтесь поудобнее (например, откиньтесь на спинку кресла) и подготовьтесь к моменту озарения: настало время изучить и постичь самого себя способами, о которых вы прежде даже не подозревали. Возможно, эта книга просто напомнит вам о том, что вы и так знали; а может, вы откроете нечто новое для себя. Что ж, как бы то ни было, начнем. Добро пожаловать!
Пол Клейнман - Психология. Люди, концепции, эксперименты
ISBN 978-5-00146-263-7
ООО «Манн, Иванов и Фербер»,2019. — 272 с.
Пол Клейнман - Психология. Люди, концепции, эксперименты -Содержание
Введение
Иван Павлов
Фредерик Скиннер
Зигмунд Фрейд
Анна Фрейд
Лоуренс Кольберг
Стэнли Милгрем
Альфред Адлер
Основные теории психологии групп
Филип Зимбардо
Соломон Аш
Джон Уотсон
Герман Роршах
Зрительное восприятие
Гештальтпсихология
Когнитивная психология
Теория когнитивного диссонанса
Концепция редукции потребности
Гарри Харлоу
Жан Пиаже
Альберт Бандура
Карл Роджерс
Абрахам Маслоу
Теории интеллекта
Курт Левин
Карл Густав Юнг
Генри Мюррей
Левое и правое полушария мозга
Любовь
Карен Хорни
Джон Боулби
Теория атрибуции
Эмоции
Индивидуальные особенности личности
Теории лидерства
Сновидения
Арт-терапия
Гипнотерапия
Альберт Эллис
Когнитивно-поведенческая психотерапия
Эвристика
Гарри Салливан
Магическое число семь плюс-минус два
Эрих Фромм
Эксперимент «Добрый самаритянин»
Расстройства личности
Диссоциативные расстройства
Эксперимент Розенхана
Стили обучения по Дэвиду Колбу
Тревожные расстройства
Мэри Эйнсворт и незнакомые ситуации
Аффективные расстройства
Лев Выготский
Соматоформные расстройства
Эффекты ложного консенсуса и ложной уникальности
Стресс
Теория самонесоответствия
Благодарности
No comments yet. Be the first!