Пол Клейнман - Психология. Люди, концепции, эксперименты

В переводе с греческого psyche означает «дух, душа, дыхание», а logos — «учение о чем-либо». Психология — это наука о поведении и умственных процессах. Собственно говоря, люди, работающие в этой области науки, стараются ответить на вопросы: что заставляет человека поступать определенным образом или как он видит этот мир? Эти предельно простые, на первый взгляд, вопросы включают в себя огромное количество разных и сложных тем, в том числе эмоции, мышление, сны, воспоминания, восприятие, характер, психические расстройства и их лечение и многое-многое другое.

Следует отметить, что психология возникла очень давно, еще во времена древнегреческих философов, но лишь в конце XIX века, в 1879 году, немецкий ученый Вильгельм Вундт создал первую лабораторию, специально предназначенную для психологических исследований, после чего, собственно, и началось фактическое развитие этой науки. С тех пор психология развивалась семимильными шагами и предложила поистине разнообразное поле для научной деятельности, пересекаясь со многими другими областями исследований: медициной, генетикой, социологией, антропологией, лингвистикой, биологией и историей — и даже с такими сторонами человеческой жизни, как спорт и романтические отношения.

Итак, настройтесь на размышление, устраивайтесь поудобнее (например, откиньтесь на спинку кресла) и подготовьтесь к моменту озарения: настало время изучить и постичь самого себя способами, о которых вы прежде даже не подозревали. Возможно, эта книга просто напомнит вам о том, что вы и так знали; а может, вы откроете нечто новое для себя. Что ж, как бы то ни было, начнем. Добро пожаловать!