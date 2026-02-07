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Клэйпул - Следы любви

Клэйпул - Следы любви
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Эта книга родилась из самой черной тьмы — Джон Клэйпул написал свою часть после смерти восьмилетней дочери от лейкемии. Здесь нет попыток «объяснить» Бога или оправдать Его действия. Авторы делятся опытом того, как просто выжить, когда смысл жизни кажется утраченным.

«Следы любви» — это хроника того, как вера превращается из набора догм в тонкую нить, удерживающую человека над бездной. Это книга о «благодати на руинах» и о том, что даже в самом глубоком горе можно обнаружить следы Того, Кто сострадает нам больше, чем мы сами себе.

Джон Клэйпул и Карл-Хайнц Вальтер - Следы любви - Об опыте перенесения страданий

Европейская Баптистская Федерация. – Wuppertal und Kassel: Oncken Verlag, б.г. – 88 с.

Джон Клэйпул и Карл-Хайнц Вальтер - Следы любви – Содержание

Вступление к русскому изданию

Предисловие

Введение

  • I. Основание для надежды

  • II. Сила, чтобы выдержать

  • III. Жизнь - это дар

  • IV. Как научиться переносить страдания

Заключительное слово „друга по несчастью"

Десять лет спустя

Views 289
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Added 07.02.2026
Author brat lexmak
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Comments (1 comment)

Z
zalservik 6 months ago
Благодарю.

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