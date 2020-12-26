История евреев

В первые месяцы 1881 года евреи Российской империи стояли на пороге новой эпохи: четырех десятилетий погромов. Правда, и до погромов ситуация была непростой. Российское еврейство уже более столетия было объектом государственного проекта социальной инженерии.

Этот проект направлялся то в одно, то в другое русло; ставившиеся перед ним задачи варьировались в соответствии с идеологией сменявшихся правительств. Тем не менее к 1881 году российское общество демонстрировало явное недовольство результатами принятых мер — как кажущимися успехами, так и очевидными неудачами. Можно было вполне предвидеть драматические изменения юридического статуса российского еврейства. Однако, столкнувшись с волной массового насилия, правительство Александра III с нехарактерной для него поспешностью приняло новый политический курс. В итоге самым заметным последствием погромов стали юридические репрессии. Сочтя, что в «ненормальных» отношениях между христианами и евреями повинна «еврейская эксплуатация», правительство предприняло шаги, призванные лишить евреев возможности «обирать своих нееврейских соседей». Погромы также оказали огромное влияние на саму еврейскую общину, поставив под сомнение идеалы интеграции и ассимиляции, которые проповедовали многие еврейские интеллектуалы, и способствуя становлению сионизма и еврейского социалистического движения.

Джон Д. Клиер, Шломо Ламброза (ред.) - Погромы в российской истории Нового времени (1881-1921)

(История евреев)

Москва: Книжники, 2016. — 400 с.

ISBN 978-5-9953-0396-1

Джон Д. Клиер, Шломо Ламброза (ред.) - Погромы в российской истории Нового времени (1881-1921) - Содержание

Предисловие к английскому изданию

Предисловие к русскому изданию. Виктория Мочалова

Часть I. Общее введение

Глава 1. Джон Д. Клиер. Русское еврейство накануне погромов

Глава 2. Джон Д. Клиер. Парадигма погромов в русской истории

Часть II. Погромы 1881-1884 годов

Глава 3. И. Майкл Аронсон. Еврейские погромы в России в 1881 году

Глава 4. Моше Мишкинский. «Черный передел» и погромы 1881-1882 годов

Приложение I. Библиографический очерк

Приложение II. От общества «Земля и воля» 1

Приложение III

Глава 5. Эрих Хаберер. Космополитизм, антисемитизм и народничество: переоценка реакции русской и еврейской общественности на погромы 1881-1882 годов

Часть III. Влияние первой волны погромов

Глава 6. Александр Орбах. Развитие еврейской общины в России в 1881-1903 годах

Глава 7. Майкл Оке. Царское чиновничество и еврейские погромы в Польше

Часть IV. Погромы 1903-1906 годов

Глава 8. Шломо Ламброза. Погромы 1903-1906 годов

Глава 9. Роберт Вейнберг. Погром 1905 года в Одессе: исследование отдельного случая

Часть V. Погромы 1919-1921 годов

Глава 10. Питер Кенез. Погромы и идеология белых в Гражданской войне в России

Ганс Роггер. Заключение и общий обзор

Авраам Гринбаум. Библиографический обзор

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Джон Д. Клиер, Шломо Ламброза (ред.) - Погромы в российской истории Нового времени (1881-1921) - Джон Д. Клиер. Парадигма погромов в русской истории

Слово «погром» имеет русское происхождение. После трех волн антиеврейских беспорядков на территории Российской империи в 1881-1882, 1903-1906 и 1919-1921 годах, его употребление неразрывно связалось с насилием против евреев. В свое время получили широкое распространение обвинения в том, что российское правительство, исходя из собственных интересов, организовывало, одобряло погромы или, по крайней мере, не вмешивалось в них. К описаниям этих событий обычно добавлялись упоминания других вспышек антиеврейского насилия на территории Восточной Европы в более ранние времена. Те, более ранние, события обычно также именовались современными исследователями словом «погром», хотя они во многих отношениях отличались от российских погромов и происходили на территории иных государств задолго до возникновения Российской империи. При детальном изучении этих вспышек насилия становится очевидным, что применение к ним слова «погром» анахронистично.

Так, к примеру, в 1113 году, после смерти великого киевского князя Святополка, в Киеве вспыхнул бунт против его сторонников и городского начальства. Беспорядки не носили антиеврейской направленности и более всего напоминали социальную революцию, что, однако, не помешало историкам средневековой Руси именовать их погромом. Еще одно злодеяние, обычно именуемое погромом, произошло в 1563 году, когда русская армия под предводительством царя Ивана IV захватила польский город Полоцк. Царь приказал утопить в реке Двине всех евреев, которые отказались креститься и принять православие. Этот эпизод отчетливо демонстрирует ненависть к евреям на религиозной почве, которая была интегральной частью культуры Московского царства. Однако связанное с ней стремление к насильственному обращению в христианскую веру совершенно отсутствует в позднейших погромах. К тому же евреи были не единственными иноверцами, навлекавшими на себя гнев фанатиков-московитян.

Самые жестокие погромы до начала Нового времени происходили на Украине, которая в тот период находилась вне сферы влияния Московии. В 1648 году вспыхнуло восстание украинских казаков под предводительством гетмана Богдана Хмельницкого. Основной причиной недовольства казаков был социально-экономический строй польского государства, в особенности распространение на Украину польских феодальных порядков. Евреи часто выступали в качестве финансовых посредников, используемых польскими аристократами-землевладельцами; живя среди сельского населения, они в первую очередь испытывали на себе ненависть крестьян и становились их жертвами. Тем не менее восстание Хмельницкого, являвшее собой сложный и запутанный клубок событий, было направлено отнюдь не только против евреев и даже не в первую очередь против них. Подобные события происходили и в 1768 году, в ходе политической и социальной сумятицы, предшествовавшей первому разделу Польши. Антироссийское восстание польской знати спровоцировало крестьянско-казацкий бунт («колиивщина»), приведший к множеству жертв среди аристократов, католических священников и евреев. К наибольшему числу жертв привела резня католиков и евреев в городе Умань: двадцать тысяч погибших. Колиивщина была направлена не только против евреев, хотя они стали одной из главных коллективных жертв беспорядков. Оба исторических эпизода заняли прочное место в казацком героическом эпосе. Когда погромы 1881 - 1882 годов на Украине достигли масштабов эпидемии, российские власти попытались дать им объяснение, сославшись на «казацкие традиции» украинцев. Тем же самым объясняли отсутствие погромов в северо-западных землях — в Литве и Белоруссии, где проживало большое количество евреев в экономических условиях, сходных с украинскими, но проявлений насилия не наблюдалось, по крайней мере до начала XX века.