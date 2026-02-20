Маленькое тело горело и судороги скручивали его, присту п следовал за приступом. Смерть и жизнь боролись в тельце трехлетнего малютки. Савва Клименко нежно держал дитя своими сильными руками. Он ходил взад и вперед по комнате и просил Бога, чтобы Он сохранил жизнь его сыну. “Исцели Виктора?” - взывал он. -”Боже, исцели! Исцели?”

Но казалось, что его слова застревали в пересохшем горле: он молился хриплым шепотом. Жена Саввы, обессилевшая в борьбе за жизнь умирающего сына, в изнеможении бросилась на постель.

Савва Клименко был еще молод, ему было едва за тридцать, но в своей жизни он уже не раз видел смерть в лицо. Многие из его родственников погибли, и он не мог им помочь. И вот теперь он держит на руках умирающего сына.

“Господи, помоги?”

Тельце ребенка напряглось, а потом осело и замерло. А Савва продолжал ходить поскрипу чим доскам пола, как бы в последней надежде. За окном была еще густая ночная тьма, только тикающие часы и звук шагов нарушали тишину, да слышался шепот молитвы: “Боже мой, будь милостив к нам?”



Виктор Клименко – Свободный казак

Seattle, Washington, USA: б.г. – 126 с.

Виктор Клименко – Свободный казак – Содержание