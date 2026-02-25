Книга «Скрытые сокровища» (2012) Веры Климошенко — это уникальное интерактивное пособие, изданное миссией «Вестник Мира» (FriedensBote). Сборник представляет собой мозаику из интеллектуальных задач, созданных на основе глубокого изучения библейских текстов. Главная цель книги — пробудить в читателе интерес к самостоятельному исследованию Священного Писания через игровую и исследовательскую форму, превращая чтение Библии в увлекательный поиск духовных истин.

Издание включает в себя широкое разнообразие жанров: от классических кроссвордов и чайнвордов до сложных головоломок, викторин и ребусов. Чтобы подготовить эти задания, автору потребовалось не только безупречное знание первоисточника, но и обращение к обширному пласту богословской и справочной литературы. Каждая задача выверена до мелочей, заставляя читателя внимательно относиться к деталям библейских сюжетов, именам и числам. Книга оформлена художником Стасом Жалобнюком, что делает её визуально привлекательной и доступной для детского восприятия.

Пособие «Скрытые сокровища» является незаменимым инструментом для учителей воскресных школ, родителей и организаторов детского христианского досуга. Она помогает структурировать знания о Библии, развивает логическое мышление и терпение. Благодаря наличию ответов в конце книги, её можно использовать как для групповых занятий, так и для семейного чтения, способствуя живому и глубокому погружению в неисследимые богатства библейской мудрости.

Meinerzhagen: Missionswerk FriedensBote, 2012. — 138 с.

ISBN 978-3-937032-64-1

Вера Климошенко — Скрытые сокровища - Содержание