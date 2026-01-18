Клипперт - От текста к проповеди
Наряду с введением в сущность и задачу проповеди, книга содержит четыре главные части: изучение, размышление, концепция и презентация. Затем я рассматриваю особые формы проповеди, например, тематическая проповедь, биографическая и др. В книге также показаны все важные рабочие шаги, ведущие от текста к проповеди, - от доступного введения в методику истолкования до произнесения разработанной проповеди. Примеры и иллюстрации призваны оживить сказанное и содействовать ясному представлению, как практически применить представленные принципы и методы. На примере библейского текста из Послания к колоссянам описанные здесь рабочие шаги становятся наглядными, и вы можете сами попытаться проделать их, выполняя практические задания.
Вольфганг Клипперт - От текста к проповеди - Пособие по гомилетике
Миссия Вестник Мира, 2013 - 252 с.
ISBN 978-3-937032-25-2
Вольфганг Клипперт - От текста к проповеди - Пособие по гомилетике - Содержание
Предисловие
Первая часть. Задачи проповедника
Вторая часть. Поиск нужного текста
Третья часть. Экзегетика – систематическое изучение текста
Четвертая часть. Размышление – вдумчивое углубление в текст
Пятая часть. Концепция – составление проповеди
Шестая часть. Презентация – произнесение проповеди
Седьмая часть. Специальные формы проповеди
Слово ободрения
Приложение 1. Решение практических заданий
Приложение 2. Список литературы
Приложение 3. Список литературы для экзегетической работы
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