Наряду с введением в сущность и задачу проповеди, книга содержит четыре главные части: изучение, размышление, концепция и презентация. Затем я рассматриваю особые формы проповеди, например, тематическая проповедь, биографическая и др. В книге также показаны все важные рабочие шаги, ведущие от текста к проповеди, - от доступного введения в методику истолкования до произнесения разработанной проповеди. Примеры и иллюстрации призваны оживить сказанное и содействовать ясному представлению, как практически применить представленные принципы и методы. На примере библейского текста из Послания к колоссянам описанные здесь рабочие шаги становятся наглядными, и вы можете сами попытаться проделать их, выполняя практические задания.

Вольфганг Клипперт - От текста к проповеди - Пособие по гомилетике

Миссия Вестник Мира, 2013 - 252 с.

ISBN 978-3-937032-25-2

Вольфганг Клипперт - От текста к проповеди - Пособие по гомилетике - Содержание

Предисловие

Первая часть. Задачи проповедника

Вторая часть. Поиск нужного текста

Третья часть. Экзегетика – систематическое изучение текста

Четвертая часть. Размышление – вдумчивое углубление в текст

Пятая часть. Концепция – составление проповеди

Шестая часть. Презентация – произнесение проповеди

Седьмая часть. Специальные формы проповеди

Слово ободрения

Приложение 1. Решение практических заданий

Приложение 2. Список литературы

Приложение 3. Список литературы для экзегетической работы