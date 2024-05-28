Клири - Что такое Руна? - И другие эссе

Иногда люди спрашивают меня, кем я являюсь в первую очередь: философом или приверженец Асатру и рун. Ответ: в первую очередь я философ, любитель муд- роста, ищущий правду.

Я чувствую сильную, дорациональную притягательность к знаниям моих предков. Мыслить и верить также, как мои предки, кажется мне столь же верным, как и питаться подобно им (возможно, это самая разумная из современных диетических причуд).

Но если я подумаю на секунду, что мировоззрение моих предков было неверным, тогда я буду вынужден, как искатель правды, оставить его. Фактически, я не оставил его потому, что всегда был и поныне убеждён, что мои предки узрели фундаментальные истины. Чем глубже я погружался в их знания, тем больше я утверждался в истинности этого мнения. Доказательства моей правоты содержатся в книге, которую вы сейчас держите в руках (и не только в ней).

Я ценю истину больше традиции или авторитета. И в поисках правды я готов сделать что угодно, пойти куда угодно и ставить под сомнение всё подряд — в том числе Асатру. Это философская природа, которую Платон определял как демоническую. В этом состоит суть того, что значит быть одинистом. Таким образом, подвергая Асатру проверке, будучи философом, я верен Асам.

Тацит говорил, что никто не превосходит германскис племена в верности и, преданный этому духу, я дол- жен признать свой долг. Эдред Торссон — это единственный человек, которого я встречал лично из повлияв- н1их на идеи, изложенные в этой книге — и он повлиял на них чрезвычайно, поэтому я посвятил книгу ему. Без Эдреда, ничего из написанного мною не было бы возможным, и я бы никогда не оказался на своём настоящем пуги. (Я также благодарен за разрешение перепечатать его диаграмму девяти миров, изначально опубликованную в книге «Runelore»).

Мои принципиальные философские долги, как отметил во введении Грег Джонсон, это Гегель и Хайдеггер. Что он не упомянул, так это что сам повлиял на мою интерпретацию Хайдеггера. Я также в большом долгу Грегу за его Введение, которое лучше суммировало мою фило- Софию, чем это мог сделать я сам. Все эти эссе изначально были опубликованы на сайте, который редактирует Грег: Counter-CurrentsWor/Ä American New Right.

Клири К. - Что такое Руна? - И другие эссе

Μ.: Тотенбург, 2018. — 298 с.

ISBN 978-5-9216-2261-6

Клири К. - Что такое Руна? – Содержание

ФИЛОСОФИЯ КОЛЛИНА КЛИРИ. ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА

КОЛЛИН КЛИРИ: ФИЛОСОФИЯ, ОБРАЩЕННАЯ К МИФУ

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

ЧТО ТАКОЕ РУНА?

1. Введение: руны и философия

2. Значение скота

3. Ансуз, Тейваз, Ингваз

4. Заключение: руны или философия

ЧЕТВЕРИЦА

1. Вступление

2. Земля и небо

3. Боги и смертные

4. Заключение: «Поэтически человек обитает»

ДЕВЯТИРИЦА

1. Обзор германской космологии

2. «Проблемы» германской космологии

3. Интерпретация германской космологии

4. Заключение

ДАРЫ ОДИНА И ЕГО БРАТЬЕВ

1. Обзор германского антропогенеза

2. Антропогенез в Старшей Эдде

3. Антропогенез в Младшей Эдде и его отношение к Старшей Эдде

4. Be и открытость сакральному

5. Ekstasis, Воля и Освящение

6. Заключение

КАМНИ ВЗЫВАЮТ: НАСКАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ И ЗАРОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДУХА

1. Проблема

2. Теории об искусстве каменного века

3. Искусство начинается с изумления

4. «Быть человеком значит: быть сказывающим»

5. Может ли биология объяснить ekstasis?

6. Всё и ничто

7. Цель Вселенной

8. Почему Европа?

АСАТРУ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ

1. Введение

2. Асатру как этническая религия

3. «Мы» vs. «Они»

4. Кто это «наш народ»?

5. Заключение: quo vadis, Асатру?

СВОБОДНЫ ЛИ МЫ?

1. Проблема

2. Противопоставленное «Я»

З.Кто«Я»?

4. Истинная и ложная свобода

5. Ответы на возможные возражения

ХАЙДЕГГЕР: ВВЕДЕНИЕ ДЛЯ АНТИМОДЕРНИСТА

1. Что такое метафизика?

2. Онтологическое различие и забвение Бытия

3. Введение в метафизику

4. Бытие и люди

5. Упадок Dasein

6. Современность и забвение Бытия

7. Грамматика и этимология слова «Бытие»

8. Вопрос о сути Бытия

9. Ограничение Бытия

10. «Внутренняя сила и величие» национал-социализма...

11. Заключение: некоторые критические размышления....

«ВСЁ ИЛЬ НИЧЕГО»: СЕРИАЛ «ЗАКЛЮЧЁННЫЙ» И ПЬЕСА «БРАНД» ГЕНРИКА ИБСЕНА