Клири - Что такое Руна? - И другие эссе
Иногда люди спрашивают меня, кем я являюсь в первую очередь: философом или приверженец Асатру и рун. Ответ: в первую очередь я философ, любитель муд- роста, ищущий правду.
Я чувствую сильную, дорациональную притягательность к знаниям моих предков. Мыслить и верить также, как мои предки, кажется мне столь же верным, как и питаться подобно им (возможно, это самая разумная из современных диетических причуд).
Но если я подумаю на секунду, что мировоззрение моих предков было неверным, тогда я буду вынужден, как искатель правды, оставить его. Фактически, я не оставил его потому, что всегда был и поныне убеждён, что мои предки узрели фундаментальные истины. Чем глубже я погружался в их знания, тем больше я утверждался в истинности этого мнения. Доказательства моей правоты содержатся в книге, которую вы сейчас держите в руках (и не только в ней).
Я ценю истину больше традиции или авторитета. И в поисках правды я готов сделать что угодно, пойти куда угодно и ставить под сомнение всё подряд — в том числе Асатру. Это философская природа, которую Платон определял как демоническую. В этом состоит суть того, что значит быть одинистом. Таким образом, подвергая Асатру проверке, будучи философом, я верен Асам.
Тацит говорил, что никто не превосходит германскис племена в верности и, преданный этому духу, я дол- жен признать свой долг. Эдред Торссон — это единственный человек, которого я встречал лично из повлияв- н1их на идеи, изложенные в этой книге — и он повлиял на них чрезвычайно, поэтому я посвятил книгу ему. Без Эдреда, ничего из написанного мною не было бы возможным, и я бы никогда не оказался на своём настоящем пуги. (Я также благодарен за разрешение перепечатать его диаграмму девяти миров, изначально опубликованную в книге «Runelore»).
Мои принципиальные философские долги, как отметил во введении Грег Джонсон, это Гегель и Хайдеггер. Что он не упомянул, так это что сам повлиял на мою интерпретацию Хайдеггера. Я также в большом долгу Грегу за его Введение, которое лучше суммировало мою фило- Софию, чем это мог сделать я сам. Все эти эссе изначально были опубликованы на сайте, который редактирует Грег: Counter-CurrentsWor/Ä American New Right.
Клири К. - Что такое Руна? - И другие эссе
Μ.: Тотенбург, 2018. — 298 с.
ISBN 978-5-9216-2261-6
Клири К. - Что такое Руна? – Содержание
ФИЛОСОФИЯ КОЛЛИНА КЛИРИ. ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА
КОЛЛИН КЛИРИ: ФИЛОСОФИЯ, ОБРАЩЕННАЯ К МИФУ
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
ЧТО ТАКОЕ РУНА?
- 1. Введение: руны и философия
- 2. Значение скота
- 3. Ансуз, Тейваз, Ингваз
- 4. Заключение: руны или философия
ЧЕТВЕРИЦА
- 1. Вступление
- 2. Земля и небо
- 3. Боги и смертные
- 4. Заключение: «Поэтически человек обитает»
ДЕВЯТИРИЦА
- 1. Обзор германской космологии
- 2. «Проблемы» германской космологии
- 3. Интерпретация германской космологии
- 4. Заключение
ДАРЫ ОДИНА И ЕГО БРАТЬЕВ
- 1. Обзор германского антропогенеза
- 2. Антропогенез в Старшей Эдде
- 3. Антропогенез в Младшей Эдде и его отношение к Старшей Эдде
- 4. Be и открытость сакральному
- 5. Ekstasis, Воля и Освящение
- 6. Заключение
КАМНИ ВЗЫВАЮТ: НАСКАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ И ЗАРОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДУХА
- 1. Проблема
- 2. Теории об искусстве каменного века
- 3. Искусство начинается с изумления
- 4. «Быть человеком значит: быть сказывающим»
- 5. Может ли биология объяснить ekstasis?
- 6. Всё и ничто
- 7. Цель Вселенной
- 8. Почему Европа?
АСАТРУ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ
- 1. Введение
- 2. Асатру как этническая религия
- 3. «Мы» vs. «Они»
- 4. Кто это «наш народ»?
- 5. Заключение: quo vadis, Асатру?
СВОБОДНЫ ЛИ МЫ?
- 1. Проблема
- 2. Противопоставленное «Я»
- З.Кто«Я»?
- 4. Истинная и ложная свобода
- 5. Ответы на возможные возражения
ХАЙДЕГГЕР: ВВЕДЕНИЕ ДЛЯ АНТИМОДЕРНИСТА
- 1. Что такое метафизика?
- 2. Онтологическое различие и забвение Бытия
- 3. Введение в метафизику
- 4. Бытие и люди
- 5. Упадок Dasein
- 6. Современность и забвение Бытия
- 7. Грамматика и этимология слова «Бытие»
- 8. Вопрос о сути Бытия
- 9. Ограничение Бытия
- 10. «Внутренняя сила и величие» национал-социализма...
- 11. Заключение: некоторые критические размышления....
«ВСЁ ИЛЬ НИЧЕГО»: СЕРИАЛ «ЗАКЛЮЧЁННЫЙ» И ПЬЕСА «БРАНД» ГЕНРИКА ИБСЕНА
- 1. Введение
- 2. История «Бранда»
- 3. «Бранд» на сцене и телеэкране
- 4. «Бранд» и «Заключённый»
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