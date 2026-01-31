Действие разворачивается в XIV веке, в канун разгрома Ордена Тамплиеров. Великий магистр Жак де Моле принимает в обитель юного и прекрасного Ожье де Гувиля. Однако за стенами замка разыгрывается вовсе не политическая драма, а «Золотая игра» — метафизический эксперимент по переселению душ, алхимия духа и плоти.

О чем эта книга на самом деле:

Теория симулякров: Клоссовски исследует грань между подлинным и поддельным, телом и его призрачным отражением.

Сакральный эротизм: Автор превращает чувственное влечение в инструмент познания божественного (или дьявольского).

Ницшеанское «вечное возвращение»: Герои заперты в циклическом времени, где грехопадение и искупление повторяются бесконечно.

«Золотая игра» — это лабиринт, где под маской исторического романа скрывается теологический трактат, написанный языком де Сада и Ницше.

Почему это стоит прочесть?

Уникальный стиль: Плотный, барочный текст, требующий от читателя максимальной концентрации и эрудиции. Провокация: Клоссовски (брат великого художника Бальтюса) создает образы, которые шокируют и завораживают одновременно. Философская глубина: Книга считается одной из ключевых для понимания французского постструктурализма (Фуко и Делез были в восторге от идей Клоссовски).

Станислаc Клоссовски - Золотая игра. Алхимические гравюры XVII века

Касталия, 2015. - 336 с.

Станислаc Клоссовски - Золотая игра. Алхимические гравюры XVII века - Содержание

Предисловие «Касталии» к первому русскому изданию

Предисловие

Введение

ГРАВЮРЫ И КОММЕНТАРИИ

От автора

Франсуа Бероальд де Вервиль, ОБОЗРЕНИЕ ВЕЛИКОЛЕПНЫХ ИЗОБРЕТЕНИЙ, 1610 - Франсуа Бероальд де Вервиль, ПУТЕШЕСТВИЕ УДАЧЛИВЫХ ПРИНЦЕВ, 1610 - Генрих Купрат, АМФИТЕАТР ВЕЧНОЙ МУДРОСТИ, 1602 - Андреас Либавий, АЛХИМИЯ, 1606 - Штефан Михельшпахер, КАББАЛА, 1616 - Михаэль Майер, ARCANA ARCANISSIMA, 1614 - Михаэль Майер, LUSUS SERIUS, 1616 - Михаэль Майер, EXAMEN FUCORUM, 1617 - Михаэль Майер, JOCUS SEVERUS, 1617 - Михаэль Майер, ATALANTA FUGIENS, 1618 - Михаэль Майер, SYMBOLA AUREAE MENSAE, 1617 - Михаэль Майер, TRIPUS AUREUS, 1618 - Михаэль Майер, VIATORIUM, 1618 - Иоганн Даниэль Милиус, OPUS MEDICO-CHYMICUM, 1618 - Иоганн Даниэль Милиус, ANTIDOTARIUM, 1620 - Освальд Кролл, BASILICA CHYMICA, 1622 - Михаэль Майер, SEPTIMANA PHILOSOPHICA, 1620 - Иоганн Даниэль Милиус, PHILISOPHIA REFORMATA, 1622 - MUSAEUM HERMETICUM, 1625 - Ламбспринк, DE LAPIDE PHILOSOPHICO, 1625 - Иоганн Даниэль Милиус, ANATOMIA AURI, 1628 - Давид де Плани-Кампи, L’HYDRE MORBIFIQUE EXTERMINÉE, 1628 - Давид де Плани-Кампи, L'OUVERTURE DE L’ESCOLLE, 1633 - Элиас Эшмол, THEATRUM CHEMICUM BRITANNICUM, 1652 - Иоганн Иоахим Бехер, OEDIPUS CHIMICUS, 1664 - Иоганн де Монте-Снайдер, METAMORPHOSIS PLANETARUM, 1663 - Теодор Керкринг, COMMENTARIUS IN CURRUM TRIUMPHALEM ANTIMONII, 1671 - Иоганн де Монте-Снайдер (?), CHYMICA VANNUS, 1666 - Гуссен ван Вресвик, DE ROODE LEEUW, 1674 - Гуссен ван Вресвик, DE GROENE LEEUW, 1674 - Гуссен ван Вресвик, DE GOUDE LEEUW, 1675 - Гуссен ван Вресвик, DE GOUDE SON, 1675 - Альтус, MUTUS LIBER, 1677 - Барент Кундерс ван Гельпен, ESCALIER DES SAGES, 1689 - Александр Туссен де Лиможон де Сен-Дидье, LE TRIOMPHE HERMETIQUE, 1689 - Баро Урбигерус, APHORISMI URBIGERANI, 1690 - Кристофер Лав Морли и Теодор Майкенс, COLLECTANEA CHYMICA, 1693 - Якоб Бёме, THEOSOPHISCHE WERCKEN, 1682