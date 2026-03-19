Клубник - Библейская этика

Книга Джима Клубника «Библейская этика» представляет собой систематическое руководство по применению вечных духовных истин к сложным моральным дилеммам современности. Автор ставит задачу перевести этические принципы из разряда абстрактных богословских идей в область практических решений, с которыми верующий сталкивается каждый день. Основная идея произведения заключается в том, что библейская этика — это не просто список запретов, а целостное мировоззрение, в центре которого находится характер Бога и Его воля для процветания человечества, выраженная через любовь и справедливость.

Содержательная часть книги детально анализирует фундамент этического выбора: авторитет Писания, роль совести и руководство Святого Духа. Клубник последовательно разбирает острые социальные и личные вопросы, такие как честность в бизнесе, сексуальная чистота, отношение к власти, биоэтика и вопросы войны и мира. Автор уделяет значительное внимание процессу принятия решений, предлагая библейские критерии для оценки ситуаций, где нет прямого библейского предписания. В книге подчеркивается, что целью христианской этики является не законническое совершенство, а прославление Бога через жизнь, отражающую Его святость и милосердие в падшем мире.

Текст написан в ясном, дидактическом и глубоко практичном стиле, что делает его ценным пособием как для индивидуального изучения, так и для малых групп. Джим Клубник мастерски соединяет экзегетику библейских текстов с актуальными примерами из жизни, помогая читателю развить навыки духовного различения. Работа служит фундаментальным ресурсом для тех, кто стремится построить свою жизнь на твердом основании Слова Божьего в условиях меняющихся общественных стандартов. Это чтение помогает осознать, что каждый этический выбор — это возможность засвидетельствовать о своей вере и преображающей силе Евангелия.

М.: Ассоциация «Духовное возрождение» ЕХБ, 2004. — 128 с.

ISBN 5-87727-085-0

Клубник Джим - Библейская этика – Содержание

Об авторе

Введение в курс библейской этики

Цели курса

Построение курса

Глава 1. Необходимость изучения библейской этики

Глава 2. Сопоставление библейской и небиблейской этики

Глава 3. Основания библейской этики .

Глава 4. Два измерения библейской этики

Глава 5. Знание и философско-этические системы

Рационализм, эмпиризм и вера

Относительные небиблейские философско-этические системы

Этические системы

Этика, определяемая группой или оказывающая на нее влияние

Этика, определяемая самим человеком

Совершенный образец нравственного поведения

Глава 6. Абсолют в сравнении с относительной этикой

Абсолютизм в Библии

Грех как абсолют библейской этики

Действие греха

Десять заповедей

Релятивизм в Библии

Неясные вопросы («серые зоны»)

Иерархия библейских норм

Наш пример - Иисус

Ограничения библейских норм

Страх Господень

Глава 7. Частные вопросы этики

Цельность характера

Честность

Ложь

Проблема греха Раав

Вопросы жизни и смерти

Аборт

Самоубийство

Эвтаназия

Биомедицинская этика

Смертная казнь

Вопросы сексуальной жизни

Сексуальные отношения в браке

Регулирование рождаемости

Порнография

Гомосексуализм

Развод и повторный брак

Основание брака

Развод и повторный брак в Ветхом Завете

Развод и повторный брак в Евангелиях

Развод и/или повторный брак в Посланиях

Муж одной жены

Выводы по вопросу развода и повторного брака

Резюме библейского учения о разводе

Государственные вопросы

Христианин и война

Христианин и светское государство

Социальные и культурные вопросы

Бедность и богатство

Расизм

Музыка

Религиозные и светские танцы

Библейское искусство ПО

Азартные игры

Светская психология

Глава 8. Непорочность

Обзор библейской этики

Применение библейской этики

Приложение А. Словарь терминов

Приложение Б. Гуманизм утверждает

Приложение В. Поиск Божьей воли

Приложение Г. Советы преподавателям курса