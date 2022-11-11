Клюгер - Архетипическое значение Гильгамеша
Когда Ривка Шерф представила свою докторскую диссертацию в 1948 г., К.Г. Юнг немедленно заметил, что у нее талант исследователя наряду с неизменной добросовестностью. Потому он вдохновил ее начать работу на тему, которую особенно любил со времен своих исследований по мифологии: Гильгамеш. Она, естественно, с радостью приняла его предложение, не осознавая размаха стоящей перед ней задачи, не осознавая, что задача предоставить психологический комментарий к Эпосу о Гильгамеше займет ее на всю оставшуюся жизнь. Ее образование в области сравнительной истории религий было бесценным подспорьем, и она ничего не обошла вниманием. Но интерпретация текста в терминах юнгианской психологии было ее уникальным вкладом, поскольку в уже существующей необъятной литературе о Гильгамеше не было почти ничего от психологической природы. Читатель, таким образом, поймет, что в своем тексте автор цитирует только книги и статьи, дающие археологическое и филологическое основание для текста эпоса.
Ривка Клюгер верно называет Эпос о Гильгамеше мифом. Когда речь идет об интерпретации мифов, сказок и религиозного материала, мы уже имеем бесчисленные примеры от самого Юнга, демонстрирующие применение его идей к проработке таких почтенных текстов. Здесь талант автора особенно выдающийся, так как она крайне серьезно относится к тому, что работает с мифом: почтенным мифом, дошедшим до нас через четыре тысячи лет. Это требует неизменного осознавания особых культурных условий, при которых он зародился, т. е. структуру ума, присущего людям в тот период мировой истории. Только тогда можем мы оценить процесс индивидуации, каким он был в то время. Ведь всякий настоящий миф, как показал Юнг, описывает сущность процесса индивидуации своего героя. Амплификации Ривки Клюгер ясно демонстрируют ее глубокое уважение к этим процессам, за что мы ей особенно благодарны. С учетом всего этого мы можем считать Гильгамеша Ривки Клюгер классическим исследованием анализа индивидуации.
Читая эту книгу, однако, мы должны осознавать, что она была издана посмертно, благодаря огромному труду и любви мужа Ривки, доктора Иехезкеля Клюгера, составлена из многих disiecta membra, записей на пленках, лекций и семинаров, данных в старом и новом свете за много лет. Будем благодарны ему за то, что нам доступна эта мастерская работа, а также за возведение тем самым прекрасного памятника и ей, и юнгианской психологии в целом.
Ривка Шерф Клюгер - Архетипическое значение Гильгамеша: современный древний герой
«Касталия», 2018. — 214 с.
ISBN 978-5-519-65573-6
Ривка Шерф Клюгер - Архетипическое значение Гильгамеша: современный древний герой - Содержание
Содержание
ВСТУПЛЕНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ
ВВЕДЕНИЕ
- Мифы — это «материя души
- Мифы и рост человеческого сознания
ГЛАВА I. СТЕНА УРУКА
- Гильгамеш — бог на две трети
- Темное происхождение
- Тиранические наклонности
- Сотворение Энкиду
- Иеродула: проститутка или жрица
- Калили у окна
- Соблазнение Энкиду
- Сломленное «мистическое соучастие
- Обучение Энкиду
- Иеродула как высший Эрос
ГЛАВА II. ЗАГАДОЧНЫЕ СНЫ ГИЛЬГАМЕША
- О старых терминах и древних снах
- Два параллельных сна
- Звезды и воинство небесное
- Полезные люди
- Гомосексуальность в древности и в наши дни
- Топор
- Переход Энкиду в цивилизацию
ГЛАВА III. СУДЬБОНОСНАЯ ВСТРЕЧА
- Битва у ворот
- Rites d’entrée
- Молитва матери
ГЛАВА IV. В КЕДРОВОМ ЛЕСУ
- Дурное предзнаменование у ворот
- Опрокинутая гора
- Пугающий сон
- Рубка кедра и бой с Хумбабой
ГЛАВА V. ГИЛЬГАМЕШ И ИШТАР
- Предложение Иштар
- Отпор Гильгамеша
- О целях индивидуации
- Материнский мир, материнский комплекс
- Многогранная Иштар
- Ярость Иштар
- Небесный бык
- Возвращение героев
- Проблема смерти
ГЛАВА VI. УДАР СМЕРТИ
- Болезнь Энкиду
- Земля мертвых
- Скорбь Гильгамеша
ГЛАВА VII. НОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МОРЮ
- Люди-скорпионы у врат горы
- В густой тьме
- Сады драгоценных камней
- Хозяйка Сидури
- Пересечение вод смерти
- Дальний Утнапиштим
ГЛАВА VIII. ТАЙНА БОГОВ
- Раскрытый божественный замысел
- Потоп
- Реакция богов после потопа
- Тайна богов
- Семь хлебов — проваленное испытание
- Утрата растения обновления
- Возвращение в Урук
- Смысл эпоса
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