Когда Ривка Шерф представила свою докторскую диссертацию в 1948 г., К.Г. Юнг немедленно заметил, что у нее талант исследователя наряду с неизменной добросовестностью. Потому он вдохновил ее начать работу на тему, которую особенно любил со времен своих исследований по мифологии: Гильгамеш. Она, естественно, с радостью приняла его предложение, не осознавая размаха стоящей перед ней задачи, не осознавая, что задача предоставить психологический комментарий к Эпосу о Гильгамеше займет ее на всю оставшуюся жизнь. Ее образование в области сравнительной истории религий было бесценным подспорьем, и она ничего не обошла вниманием. Но интерпретация текста в терминах юнгианской психологии было ее уникальным вкладом, поскольку в уже существующей необъятной литературе о Гильгамеше не было почти ничего от психологической природы. Читатель, таким образом, поймет, что в своем тексте автор цитирует только книги и статьи, дающие археологическое и филологическое основание для текста эпоса.

Ривка Клюгер верно называет Эпос о Гильгамеше мифом. Когда речь идет об интерпретации мифов, сказок и религиозного материала, мы уже имеем бесчисленные примеры от самого Юнга, демонстрирующие применение его идей к проработке таких почтенных текстов. Здесь талант автора особенно выдающийся, так как она крайне серьезно относится к тому, что работает с мифом: почтенным мифом, дошедшим до нас через четыре тысячи лет. Это требует неизменного осознавания особых культурных условий, при которых он зародился, т. е. структуру ума, присущего людям в тот период мировой истории. Только тогда можем мы оценить процесс индивидуации, каким он был в то время. Ведь всякий настоящий миф, как показал Юнг, описывает сущность процесса индивидуации своего героя. Амплификации Ривки Клюгер ясно демонстрируют ее глубокое уважение к этим процессам, за что мы ей особенно благодарны. С учетом всего этого мы можем считать Гильгамеша Ривки Клюгер классическим исследованием анализа индивидуации.

Читая эту книгу, однако, мы должны осознавать, что она была издана посмертно, благодаря огромному труду и любви мужа Ривки, доктора Иехезкеля Клюгера, составлена из многих disiecta membra, записей на пленках, лекций и семинаров, данных в старом и новом свете за много лет. Будем благодарны ему за то, что нам доступна эта мастерская работа, а также за возведение тем самым прекрасного памятника и ей, и юнгианской психологии в целом.

Ривка Шерф Клюгер - Архетипическое значение Гильгамеша: современный древний герой

«Касталия», 2018. — 214 с.

ISBN 978-5-519-65573-6

Ривка Шерф Клюгер - Архетипическое значение Гильгамеша: современный древний герой - Содержание

Содержание

ВСТУПЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Мифы — это «материя души

Мифы и рост человеческого сознания

ГЛАВА I. СТЕНА УРУКА

Гильгамеш — бог на две трети

Темное происхождение

Тиранические наклонности

Сотворение Энкиду

Иеродула: проститутка или жрица

Калили у окна

Соблазнение Энкиду

Сломленное «мистическое соучастие

Обучение Энкиду

Иеродула как высший Эрос

ГЛАВА II. ЗАГАДОЧНЫЕ СНЫ ГИЛЬГАМЕША

О старых терминах и древних снах

Два параллельных сна

Звезды и воинство небесное

Полезные люди

Гомосексуальность в древности и в наши дни

Топор

Переход Энкиду в цивилизацию

ГЛАВА III. СУДЬБОНОСНАЯ ВСТРЕЧА

Битва у ворот

Rites d’entrée

Молитва матери

ГЛАВА IV. В КЕДРОВОМ ЛЕСУ

Дурное предзнаменование у ворот

Опрокинутая гора

Пугающий сон

Рубка кедра и бой с Хумбабой

ГЛАВА V. ГИЛЬГАМЕШ И ИШТАР

Предложение Иштар

Отпор Гильгамеша

О целях индивидуации

Материнский мир, материнский комплекс

Многогранная Иштар

Ярость Иштар

Небесный бык

Возвращение героев

Проблема смерти

ГЛАВА VI. УДАР СМЕРТИ

Болезнь Энкиду

Земля мертвых

Скорбь Гильгамеша

ГЛАВА VII. НОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МОРЮ

Люди-скорпионы у врат горы

В густой тьме

Сады драгоценных камней

Хозяйка Сидури

Пересечение вод смерти

Дальний Утнапиштим

ГЛАВА VIII. ТАЙНА БОГОВ