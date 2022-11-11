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Клюгер - Архетипическое значение Гильгамеша

Клюгер - Архетипическое значение Гильгамеша
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Category ESXATOS BOOKS, History, Psychology Psychotherapy, Religious Studies Atheism
Когда Ривка Шерф представила свою докторскую диссертацию в 1948 г., К.Г. Юнг немедленно заметил, что у нее талант исследователя наряду с неизменной добросовестностью. Потому он вдохновил ее начать работу на тему, которую особенно любил со времен своих исследований по мифологии: Гильгамеш. Она, естественно, с радостью приняла его предложение, не осознавая размаха стоящей перед ней задачи, не осознавая, что задача предоставить психологический комментарий к Эпосу о Гильгамеше займет ее на всю оставшуюся жизнь. Ее образование в области сравнительной истории религий было бесценным подспорьем, и она ничего не обошла вниманием. Но интерпретация текста в терминах юнгианской психологии было ее уникальным вкладом, поскольку в уже существующей необъятной литературе о Гильгамеше не было почти ничего от психологической природы. Читатель, таким образом, поймет, что в своем тексте автор цитирует только книги и статьи, дающие археологическое и филологическое основание для текста эпоса.
Ривка Клюгер верно называет Эпос о Гильгамеше мифом. Когда речь идет об интерпретации мифов, сказок и религиозного материала, мы уже имеем бесчисленные примеры от самого Юнга, демонстрирующие применение его идей к проработке таких почтенных текстов. Здесь талант автора особенно выдающийся, так как она крайне серьезно относится к тому, что работает с мифом: почтенным мифом, дошедшим до нас через четыре тысячи лет. Это требует неизменного осознавания особых культурных условий, при которых он зародился, т. е. структуру ума, присущего людям в тот период мировой истории. Только тогда можем мы оценить процесс индивидуации, каким он был в то время. Ведь всякий настоящий миф, как показал Юнг, описывает сущность процесса индивидуации своего героя. Амплификации Ривки Клюгер ясно демонстрируют ее глубокое уважение к этим процессам, за что мы ей особенно благодарны. С учетом всего этого мы можем считать Гильгамеша Ривки Клюгер классическим исследованием анализа индивидуации.
Читая эту книгу, однако, мы должны осознавать, что она была издана посмертно, благодаря огромному труду и любви мужа Ривки, доктора Иехезкеля Клюгера, составлена из многих disiecta membra, записей на пленках, лекций и семинаров, данных в старом и новом свете за много лет. Будем благодарны ему за то, что нам доступна эта мастерская работа, а также за возведение тем самым прекрасного памятника и ей, и юнгианской психологии в целом.

Ривка Шерф Клюгер - Архетипическое значение Гильгамеша: современный древний герой

«Касталия», 2018. — 214 с.
ISBN 978-5-519-65573-6

Ривка Шерф Клюгер - Архетипическое значение Гильгамеша: современный древний герой - Содержание

Содержание
ВСТУПЛЕНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ
ВВЕДЕНИЕ
  • Мифы — это «материя души
  • Мифы и рост человеческого сознания
ГЛАВА I. СТЕНА УРУКА
  • Гильгамеш — бог на две трети
  • Темное происхождение
  • Тиранические наклонности
  • Сотворение Энкиду
  • Иеродула: проститутка или жрица
  • Калили у окна
  • Соблазнение Энкиду
  • Сломленное «мистическое соучастие
  • Обучение Энкиду
  • Иеродула как высший Эрос
ГЛАВА II. ЗАГАДОЧНЫЕ СНЫ ГИЛЬГАМЕША
  • О старых терминах и древних снах
  • Два параллельных сна
  • Звезды и воинство небесное
  • Полезные люди
  • Гомосексуальность в древности и в наши дни
  • Топор
  • Переход Энкиду в цивилизацию
ГЛАВА III. СУДЬБОНОСНАЯ ВСТРЕЧА
  • Битва у ворот
  • Rites d’entrée
  • Молитва матери
ГЛАВА IV. В КЕДРОВОМ ЛЕСУ
  • Дурное предзнаменование у ворот
  • Опрокинутая гора
  • Пугающий сон
  • Рубка кедра и бой с Хумбабой
ГЛАВА V. ГИЛЬГАМЕШ И ИШТАР
  • Предложение Иштар
  • Отпор Гильгамеша
  • О целях индивидуации
  • Материнский мир, материнский комплекс
  • Многогранная Иштар
  • Ярость Иштар
  • Небесный бык
  • Возвращение героев
  • Проблема смерти
ГЛАВА VI. УДАР СМЕРТИ
  • Болезнь Энкиду
  • Земля мертвых
  • Скорбь Гильгамеша
ГЛАВА VII. НОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МОРЮ
  • Люди-скорпионы у врат горы
  • В густой тьме
  • Сады драгоценных камней
  • Хозяйка Сидури
  • Пересечение вод смерти
  • Дальний Утнапиштим
ГЛАВА VIII. ТАЙНА БОГОВ
  • Раскрытый божественный замысел
  • Потоп
  • Реакция богов после потопа
  • Тайна богов
  • Семь хлебов — проваленное испытание
  • Утрата растения обновления
  • Возвращение в Урук
  • Смысл эпоса
Views 437
Rating 5.0 / 5
Added 11.11.2022
Author brat christifid
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5.0/5 (3)

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