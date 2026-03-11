Книга Ивана Кметы-Ефимовича «От сердца к сердцу» представляет собой многогранный сборник литературного и духовного наследия одного из самых ярких представителей украинской и русской евангельской эмиграции. Автор, будучи одаренным поэтом, писателем и проповедником, ставит целью создать мозаичное полотно христианской жизни, где богословская мысль тесно переплетается с житейским опытом. Основная идея произведения заключается в установлении искреннего, глубокого диалога между автором и читателем, где каждое слово направлено на созидание веры, утешение в скорбях и побуждение к духовному обновлению.

Содержательная часть книги поражает жанровым разнообразием: от лаконичных богословских статей, проясняющих сложные вопросы Писания, до захватывающих выдержек из его повестей, посвященных судьбам христиан в периоды испытаний. Рассказы из жизни, включенные в сборник, часто носят биографический или мемуарный характер, отражая быт и духовные поиски верующих на родине и в рассеянии. Особое место занимает поэзия Ивана Кметы, отличающаяся особой лиричностью и глубиной образа, где природа, история и вечность сливаются в едином гимне Творцу. Каждый раздел книги служит определенной цели — наставить разум, согреть чувства и укрепить волю человека на пути следования за Христом.

Текст написан в изящном, литературно богатом стиле, который выделяет Кмету-Ефимовича среди многих духовных авторов того времени. Его язык — это мост между классической русской и украинской литературой и живой проповеднической традицией. Работа является важным культурным свидетельством жизни славянского евангельского движения в XX веке, показывая, что вера может быть выражена через высокую художественную форму. Это чтение, которое действительно оправдывает свое название, обращаясь напрямую «от сердца к сердцу» и оставляя глубокий след в душе каждого, кто ищет не только знаний, но и живого духовного прикосновения.

Иван Кмета-Ефимович – От сердца к сердцу - Короткие богословские статьи. Выдержки из повестей. Рассказы из жизни. Поэзия

Саут Ривер, Нью-Джерси: Славянское Миссионерское Служение, 1983. – 260 с.

Иван Кмета-Ефимович – От сердца к сердцу – Содержание

От автора

Михаил Моргулис. Крылья надежды

КОРОТКИЕ БОГОСЛОВСКИЕ СТАТЬИ

”В начале Бог...” - Книга драгоценная - Только немного истории - Знаменитые люди и Библия - С Рождеством Христовым и Новым Годом! - В Рождественскую ночь (стихотворение) - Человек! Откуда он появился на Земле - Путь (стихотворение) - Только капли любви... (стихотворение) - Время бегущее, улетающее, неудержимое - ”Ее радости и скорби... Забудет ли она дитя свое?” - Не говорю... (стихотворение) - Сердце мое (стихотворение) - Тени Голгофские... Пророчества неопровержимые - Великий день и слезы царя - Сомнение (стихотворение) - Суд поспешный... Если бы Каиафа писал дневник - Предвозвещения исполнившиеся... Трилогия незабвенная - Человеку (стихотворение) - Времена особенные... Богом назначенные - Скорбящая мать... Утешающий со креста сын... Друг в скорби - Не умирай... (стихотворение) - Утро Пасхальное (стихотворение) - Тьма ужасающая... Тяжесть грехов непосильная - Еще одно сердце. Еще одно чудо. Агнец победил! - Песня любви (стихотворение) - В Пасхальный день (стихотворение) - ”Спрашивали его наедине...” - Когда сердце пробуждается - Молитва (стихотворение) - Господь помнит... Ищет одного человека! - Триумфальное шествие жизни - Христос воскресе! Воистину воскресе! - Во дворцах Каиафы и Пилата - Диавольская имитация. Ложный пророк. Страдание и победа! - Христос и Конгресс (стихотворение) - Сын человеческий. Агнец-Спаситель мира Грядущий Судья и Царь! - Президенты Америки... Их вера и утешение - Думы Пасхальные (стихотворение) - Сердце пылкое... порывы необдуманные - Ее песни... ее слезы и молитвы - Зачем? (стихотворение) - ”Тревожно житейское море...” - Вопросы древние, вопросы новые, проблемы серьезные - Когда шествие плачущих было остановлено - Она нашла себе друзей среди писателей и поэтов - ”Не говорите мне — его нет... Убеждайте!” - Песня (стихотворение) - Снова — неведомое... Снова ободрение свыше - Пожелания добрые

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПОВЕСТЕЙ

Ночь – Ураган - В кровавых степях

РА ССКА ЗЫ ИЗ ЖИЗНИ

Загадочное переживание - Сильный в немощи - Пламя мести - Человек с деревянной ногой - В сетях - Неожиданность

ЛИРИКА