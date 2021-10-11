Одним из направлений научной деятельности кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии в последние годы стали исследования в области рациональной теологии, причем как в церковном варианте — как основное богословие или фундаментальная теология, так и в светском — как философская теология и аналитическая философия религии. В рамках этой научной деятельности кафедрой проводились и проводятся различные конференции (в том числе международные), семинары и мастер-классы для студентов, посвященные тематике рационального богословия. В этих мероприятиях принимают участие не только члены профессорско-преподавательской корпорации Духовной академии, но и представители других ведущих научно-исследовательских и высших учебных заведений России (Института философии РАН, Московского государственного университета, Санкт-Петербургского государственного университета, Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена). Результатом такого плодотворного сотрудничества явилась публикация не одного десятка статей в научном журнале «Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии». Кроме этого, в рамках прохождения государственной аккредитации аспирантуры Духовной академии было утверждено преподавание новой богословской дисциплины — «Актуальные вопросы современной фундаментальной теологии».

Однако все мероприятия по развитию отечественного основного богословия, осуществляемые нашей кафедрой, не могут считаться полноценными без привлечения наработок современных западных представителей рационального богословия. Поэтому кафедрой было принято решение о подготовке и издании в рамках серии «Теология: история и современность» переводов отдельных, наиболее интересных образцов современной апологетической и фундаментально-теологической литературы, главным образом немецких и англоязычных авторов. Первым выходит в свет перевод изданного в 2009 году труда современного католического фундаментального теолога Маркуса Кнаппа, в течение 20-ти лет занимавшего кафедру основного богословия на факультете католической теологии Рурского университета (г. Бохум), «Die Vernunft des Glaubens. Einfiihrung in die Fundamentaltheologie» («Разум веры. Введение в основное богословие»). В достаточно компактной книге, состоящей из двух частей, автор предлагает описание истории возникновения и становления основного богословия как базовой теологической дисциплины, заканчивая изложением основных направлений развития данной науки, которые сформировались в конце XX — начале XXI веков на Западе, как в католическом, так и протестантском теологическом пространстве. Также в книге читатель может обнаружить и собственные решения автора по ключевым вопросам четырех традиционных разделов основного богословия. В связи с этим данное издание снабжено нами основательным критическим предисловием, выполненным одним из ведущих отечественных специалистов в области рациональной теологии, руководителем сектора философии религии Института философии РАН, профессором В. К. Шохиным.

Кнапп Маркус - Разум веры. Введение в основное богословие

пер. с нем.

Санкт-Петербургская духовная академия, кафедра богословия ; Научно-образовательная теологическая ассоциация

СПб.: Изд-во СПб ДА, 2021. — 492 с.

Серия "Теология: история и современность"

ISBN 978-5-906627-84-1

Кнапп Маркус - Разум веры. Введение в основное богословие - Содержание

Вступительное слово

В.К Шохин. Основное богословие и конъюнктурная теология

Введение

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ: К истории и задачам основного богословия

I. Возникновение основного богословия

II. Апологетическая традиция в богословии

III. Прорывы до Второго Ватикана

IV. Католическое основное богословие после Второго Ватикана

V. Евангелическое основное богословие

VI. Проект основного богословия

ВТОРАЯ ЧАСТЬ: Темы основного богословия

I. Религия: человек перед Богом

II. Откровение: Бог перед человеком

III. Церковь — место свидетельства и передачи истины Божией

IV. Основания богословского познания

Послесловие

Указатель литературы