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Кнайп - Вода жизни

Кнайп - Вода жизни
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Psychology Psychotherapy, **Analytical/Depth Psychology, Cultural Studies Art, Mythology Legends

Гавайские острова пронизаны мифологией, которая, словно живительный ключ, бьет из-под земли, принимая в каждой части архипелага свои уникальные формы. Рита Кнайп в своей работе «Вода жизни» предлагает читателю не просто сборник легенд, а глубокое юнгианское путешествие. Она рассматривает мифы Гавайев как «сосуды», наполненные архетипическим содержанием, где каждая история — это зеркало внутренних процессов человеческой психики и ее связи с коллективным бессознательным.

Автор мастерски переплетает экзотические образы — от светоносного Мауи и лунной богини Хины до грозной Пеле — с концепциями аналитической психологии. Особое внимание уделено дуальности и трансформации: столкновению богини вулканов Пеле с богом-свином Камапуаа, тайнам «чудесных менехуне» и символизму «алого пера». Для Кнайп гавайский фольклор — это живая материя, позволяющая «сократить дистанцию» между современным человеком и его архаическими корнями, скрытыми во тьме подсознания.

Книга сохраняет аутентичную атмосферу народного творчества, адаптируя устные предания для глубокого психологического анализа. Читатель узнает о «Воде Кане», символизирующей источник жизни, и о пути Хииаки, раскрывающем темы преданности и индивидуации. Это издание, снабженное глоссарием гавайских слов и иллюстрациями, станет бесценным путеводителем для тех, кто ищет духовное обновление и хочет услышать «барабанную дробь сердца» в ритмах самой природы.

Рита Кнайп — Вода жизни

Юнгианское путешествие по гавайскому мифу. — «Касталия», 2026. — 230 с.
ISBN 978-5-907969-83-4

Рита Кнайп — Вода жизни — Содержание

  • Иллюстрации и Предисловие

  • I–III. Истоки: Барабанная дробь сердца, Вода Кане и корни, уходящие во тьму.

  • IV–VI. Небесные образы: Чарующие лики мифа, подвиги Мауи-Светоносца и архетип лунной богини Хины.

  • VII–IX. Силы земли и огня: Секреты маленького народа менехуне, ярость богини Пеле и страсти бога-свина Камапуаа.

  • X–XI. Трансформация: Путь Хииаки в лоне Пеле и символизм Алого пера.

  • Глоссарий гавайских слов

Views 260
Rating 5.0 / 5
Added 14.01.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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