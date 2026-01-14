Гавайские острова пронизаны мифологией, которая, словно живительный ключ, бьет из-под земли, принимая в каждой части архипелага свои уникальные формы. Рита Кнайп в своей работе «Вода жизни» предлагает читателю не просто сборник легенд, а глубокое юнгианское путешествие. Она рассматривает мифы Гавайев как «сосуды», наполненные архетипическим содержанием, где каждая история — это зеркало внутренних процессов человеческой психики и ее связи с коллективным бессознательным.

Автор мастерски переплетает экзотические образы — от светоносного Мауи и лунной богини Хины до грозной Пеле — с концепциями аналитической психологии. Особое внимание уделено дуальности и трансформации: столкновению богини вулканов Пеле с богом-свином Камапуаа, тайнам «чудесных менехуне» и символизму «алого пера». Для Кнайп гавайский фольклор — это живая материя, позволяющая «сократить дистанцию» между современным человеком и его архаическими корнями, скрытыми во тьме подсознания.

Книга сохраняет аутентичную атмосферу народного творчества, адаптируя устные предания для глубокого психологического анализа. Читатель узнает о «Воде Кане», символизирующей источник жизни, и о пути Хииаки, раскрывающем темы преданности и индивидуации. Это издание, снабженное глоссарием гавайских слов и иллюстрациями, станет бесценным путеводителем для тех, кто ищет духовное обновление и хочет услышать «барабанную дробь сердца» в ритмах самой природы.

Рита Кнайп — Вода жизни

Юнгианское путешествие по гавайскому мифу. — «Касталия», 2026. — 230 с.

ISBN 978-5-907969-83-4

Рита Кнайп — Вода жизни — Содержание