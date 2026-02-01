Книга ангела Разиэля - Книга ангела Разиэля - Том 1

Перевод и комментарии выполнены Евгением Валерьевичем Кузьминым (Иерусалим, Израиль, PhD in History and Comparative Religion), который является исследователем истории эзотеризма, состоит в международной научной Ассоциации исследователей эзотеризма и мистицизма. В 1997 году он закончил Одесский государственный университет (теперь ОНУ). Его дипломная работа посвящена немецкому мистику Иоганну Таулеру (ум. 1361 г.). В 2010 году он защитил в Еврейском иерусалимском университете докторскую диссертацию «Алхимические образы в произведения Квирина Кульмана (1651-1689)» (англ. яз.). Его научные руководители — проф. Михаэль Гейд и проф. Ги Струмза. С 1997 года Евгений Кузьмин живет в Иерусалиме. С 2005 года является сотрудником архива мемориала Яд Вашем. Автор многочисленных работ по истории эзотерики. Д-р Евгений Кузьмин совмещает научную деятельность с записью музыки и литературной деятельностью. Ранее, в начале 2020 года, для нашего проекта он также подготовил к публикации первый в России перевод с латыни уникальной книги «Liber Runarum», приписанной Гермесу Трисмегисту и являющейся памятником соединения греко-египетской западной и рунической магии, а также латинской герметики в позднем Средневековье.

Книга ангела Разиэля — несомненно является важным и авторитетным источником, она будет полезна широкому кругу читателей, а прежде всего интересующимся еврейской каббалистической традицией. Книга «Разиэль га-Малах», источник многих известных сгул5, посвященных изучению Торы, каббалистическим иллюстрациям, именам ангелов и амулетам для защиты роженицы, детей и т. д. Простое владение книгой дома — успешная сгула для защиты от вреда и от огня, как явно написано на титульном листе книги. Эта книга полна смыслов и загадок, она была и остается популярной, считается одним из важных каббалистических писаний. Образ самого ангела Разиэля настолько же почитаем, он стал для многих узнаваем через художественные произведения, кинематограф и даже компьютерные игры. Надеемся, что Ангел Тайн для вас раскроет на страницах своей книги мудрость многовековой мистической традиции, изучение которой открывает мир познания мирского и духовного.

Книга ангела Разиэля - Том 1

(Серия Code Grimoire)

СПб.: Издательство «Академия исследования культуры», 2020. — 264 с. : ил.

ISBN 978-5-6045100-3-2

Книга ангела Разиэля - Том 1 - Содержание

Предисловие издателя

Книга ангела Разиэля (Сефер Разиэль га-Малах)

Сие есть книга Адама Кадмона, полученная им от ангела Разиэля (титул) - Предисловие (Амстердамского и Виленского изданий) - Книга одеяний (Сефер га-Мальбуш) - Вот молитва Адама - Вот книга «Великий Разиэль» (Разиэль га-Гадоль). Часть I 122 К вопросу о Духе и его силе

Приложения

Сефер Разиэль (том I). Рисунки-амулеты - Примеры страниц из Амстердамского и Виленского изданий - Титульные листы изданий «Книги ангела Разиэля»

Избранная библиография