Большинство людей русской культуры, даже далеких от религии, при упоминании имени Ирод, как правило, автоматически вспоминают слова юродивого Николки из трагедии Пушкина «Борис Годунов» и одноименной оперы Мусоргского, обращенные к царю Борису: «Нельзя молиться за царя Ирода — Богородица не велит».

С такой характеристикой это имя известно среди всех людей, воспитанных в ареале христианской культуры, то есть доброй половине человечества.Такой славой этот исторический персонаж, живший и правивший Иудейским государством в I в. до н. э., обязан рассказу об обстоятельствах, связанных с рождением основателя христианства — Иисуса Христа.

Книга Ирода

[антология]

[сост., предисл., коммент. В. Вихновича]

СПб. : ООО «Издательство «Пальмира»

М. : ООО «Книга по Требованию», 2017. 442 с.

(Серия «Александрийская библиотека»)

ISBN 978-5-521-00174-3

Книга Ирода - Содержание

В. Л. Вихнович - Спаситель Иудеи, отвергнутый своим народом

ИСТОЧНИКИ

Новый Завет об Ироде Великом

Талмуд об Ироде

Иосиф Флавий и свидетельства других античных авторов — Евсевий Памфил (36), Плутарх (151), Николай Дамасский (214), Гораций (216), Плиний Старший (217), Филон Александрийский (228), Страбон Амасийский (339), Персий (340) Происхождение и воспитание Ирода Путь Ирода к власти Ирод провозглашается царем Иудеи. Борьба за Иерусалим Царь Ирод, Марк Антоний, царица Клеопатра Август утверждает царствование Ирода. Жестокая борьба с оппозицией и реформы в государстве Ирод и Израиль Ирод — строитель городов и благодетель эллинов Ирод, Рим, иудеи Семейные неурядицы и начало конфликта Ирода с сыновьями Последние, трагические годы жизни Ирода Смерть Ирода и ее последствия для страны



АПОКРИФЫ

Вознесение Моисея

А. А. Алексеев. Кто ответственен за избиение младенцев (Матфей, 2:16)? Древнеславянское апокрифическоесказание

ИССЛЕДОВАТЕЛИ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Эрнест Ренан. Ирод Великий

Теодор Моммзен. История Рима

Арнольд Джозеф Тойнби Из главы «Футуризм» Из главы «Психологические последствия контактов между современными друг другу цивилизациями» Из главы «Современный Запад и Россия»

Абрахам Шалит. Конец одного трагического заблуждения

Хронологическая таблица