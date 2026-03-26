Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Книга Ирода

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, JUDAICA, Biblical Studies, History, **Jewish History

Большинство людей русской культуры, даже далеких от религии, при упоминании имени Ирод, как правило, автоматически вспоминают слова юродивого Николки из трагедии Пушкина «Борис Годунов» и одноименной оперы Мусоргского, обращенные к царю Борису: «Нельзя молиться за царя Ирода — Богородица не велит».

С такой характеристикой это имя известно среди всех людей, воспитанных в ареале христианской культуры, то есть доброй половине человечества.Такой славой этот исторический персонаж, живший и правивший Иудейским государством в I в. до н. э., обязан рассказу об обстоятельствах, связанных с рождением основателя христианства — Иисуса Христа.

[антология]

[сост., предисл., коммент. В. Вихновича]

СПб. : ООО «Издательство «Пальмира»

М. : ООО «Книга по Требованию», 2017. 442 с.

(Серия «Александрийская библиотека»)

ISBN 978-5-521-00174-3

Книга Ирода - Содержание

В. Л. Вихнович - Спаситель Иудеи, отвергнутый своим народом

ИСТОЧНИКИ

  • Новый Завет об Ироде Великом

  • Талмуд об Ироде

  • Иосиф Флавий и свидетельства других античных авторов — Евсевий Памфил (36), Плутарх (151), Николай Дамасский (214), Гораций (216), Плиний Старший (217), Филон Александрийский (228), Страбон Амасийский (339), Персий (340)

    • Происхождение и воспитание Ирода

    • Путь Ирода к власти

    • Ирод провозглашается царем Иудеи. Борьба за Иерусалим

    • Царь Ирод, Марк Антоний, царица Клеопатра

    • Август утверждает царствование Ирода. Жестокая борьба с оппозицией и реформы в государстве

    • Ирод и Израиль

    • Ирод — строитель городов и благодетель эллинов

    • Ирод, Рим, иудеи

    • Семейные неурядицы и начало конфликта Ирода с сыновьями

    • Последние, трагические годы жизни Ирода

    • Смерть Ирода и ее последствия для страны

АПОКРИФЫ

  • Вознесение Моисея

  • А. А. Алексеев. Кто ответственен за избиение младенцев (Матфей, 2:16)? Древнеславянское апокрифическоесказание

ИССЛЕДОВАТЕЛИ НОВОГО ВРЕМЕНИ

  • Эрнест Ренан. Ирод Великий

  • Теодор Моммзен. История Рима

  • Арнольд Джозеф Тойнби

    • Из главы «Футуризм»

    • Из главы «Психологические последствия контактов между современными друг другу цивилизациями»

    • Из главы «Современный Запад и Россия»

  • Абрахам Шалит. Конец одного трагического заблуждения

Хронологическая таблица

Views 30
Rating
Added 26.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books