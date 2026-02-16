От администрации Эсхатоса: Следующие книги располагаются не для рекламы содержащегося в них учения, а исключительно с апологетическими целями, для исследования.

«Книга Мормона» — это священный текст движения Святых последних дней, впервые опубликованный Джозефом Смитом в 1830 году. Согласно повествованию, книга является переводом древних летописей, начертанных на золотых листах, которые Смит получил от небесного вестника — ангела Морония. Текст излагает историю древних цивилизаций американского континента, охватывающую период примерно с 600 года до н.э. по 421 год н.э., и провозглашается «Еще одним свидетельством об Иисусе Христе», дополняющим Библию.

Сюжет сосредоточен на семье пророка Лехия, которая по велению Бога покинула Иерусалим незадолго до его разрушения вавилонянами и переправилась через океан в Америку. Там их потомки разделились на две основные группы: нефийцев (часто описываемых как верные Богу и цивилизованные) и ламанийцев (отпавших от веры). Центральным событием книги является явление воскресшего Иисуса Христа жителям Америки, где Он установил Свою церковь и преподал учение, аналогичное Нагорной проповеди. Завершается летопись гибелью нефийской цивилизации в результате междоусобных войн, после чего последний пророк, Мороний, сокрыл записи в холме Кумора.

Книга поднимает фундаментальные темы покаяния, веры и завета Бога с домом Израилевым. Для последователей она служит не только историческим повествованием, но и духовным руководством, подтверждающим непрерывность божественного откровения. «Книга Мормона» оказала колоссальное влияние на религиозный ландшафт США и всего мира, став фундаментом для возникновения одной из самых быстрорастущих христианских деноминаций.

Издано Церковью Иисуса Христа Святых последних дней, Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США, 2016. – 1452 с.

Книга Мормона – Учение и Заветы – Драгоценная Жемчужина - Содержание

Книга Мормона

Введение - Удостоверение трёх свидетелей - Удостоверение восьми свидетелей - Свидетельство Пророка Джозефа Смита - Краткое разъяснение - 1 Нефий - 2 Нефий - Иаков - Енос - Иаром - Омний - Слова Мормона - Мосия - Алма - Геламан - 3 Нефий - 4 Нефий - Мормон - Ефер - Мороний

Учение и Заветы

Введение - Хронология событий - Разделы - Официальные заявления

Драгоценная Жемчужина

Введение - Моисей - Авраам - Джозеф Смит – от Матфея - Джозеф Смит – История - Символы веры

Приложение