Пресвятая Матерь Божия родилась от престарелых бесплодных родителей в городе Назарете, лежащем на откосе горы, на три дня расстояния от Иерусалима. Во всей Галилее не было более маловажного городка, как Назарет; «от Назарета может ли что добро быти», — говорили евреи, когда услышали, что оттуда явился великий пророк Иисус. Согласно с предсказаниями пророков, обетованный Спаситель мира должен был произойти из царского племени Давидова.

Но со времени вавилонского плена потомки Царя Давида теряли мало-помалу свои права, и, когда возвысилось племя Маккавеев, исчезло все отличие царского племени и стало оно наряду с простым народом. Когда в предсказанное пророками время скипетр царский перешел к чужеземцу Ироду; когда наступило железное, все разбивающее царство Римское; когда обнаружился общий упадок нравственности и религии, — тогда иудеи сознали, что седмицы Данииловы приходят к концу, и с нетерпением стали ожидать появления Мессии, надеясь видеть Его в образе великого Царя-завоевателя, который освободит их от чужеземного ига и предоставит им господство над другими народами.

Книга о Пресвятой Богородице

Земная жизнь Пресвятой Богородицы. Прославленные иконы Божией Матери: их происхождение, древние и новые чудеса. Молитвы ко Пресвятой Богородице

М.: Сретенский монастырь; «Новая книга»; «Ковчег», 2000. 512 с.; ил.

ISBN 5-7850-0099-7

Книга о Пресвятой Богородице - Содержание

Земная жизнь Пресвятой Богородицы (С. Снессорева)

Учение Православной Церкви о Божией Матери

Рождество Пресвятой Богородицы

Введение во храм Пресвятой Богородицы

Обручение Пречистой Девы

Благовещение Пресвятой Богородицы

Рождество Христово

Поклонение волхвов

Обрезание Господне

Сретенье Господне

Бегство в Египет

Жизнь Святого Семейства по возвращении из Египта

Вступление Господа Иисуса Христа в открытое служение спасению человечества

Матерь Божия при Кресте Сына и Бога Своего

Воскресение Господа Иисуса Христа

Вознесение Господне

Жизнь Пресвятой Богородицы по вознесении Господа нашего Иисуса Христа

Успение Пресвятой Богородицы

Внешний вид Пресвятой Богородицы

Величие Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

Прославленные иконы Божией Матери: их происхождение, древние и новые чудеса. Молитвы ко Пресвятой Богородице

Икона Божией Матери, именуемая «Боголюбская»

Икона Божией Матери, именуемая «Ватопедская» («Отрада», или «Утешение»)

Икона Божией Матери, именуемая «Взыскание погибших»

Икона Божией Матери, именуемая «Владимирская»

Икона Божией Матери, именуемая «Всех скорбящих Радость»

Икона Божией Матери, именуемая «Всецарица»

Икона Божией Матери, именуемая «Державная»

Икона Божией Матери, именуемая «Донская»

Икона, именуемая «Достойно есть» («Милующая»)

Икона Божией Матери, именуемая «Знамение»

Икона Божией Матери, именуемая «Иверская»

Икона Божией Матери, именуемая «Иерусалимская»

Икона Божией Матери, именуемая «Казанская»

Икона Божией Матери, именуемая «Касперовская»

Икона Божией Матери, именуемая Курская-Коренная «Знамение»

Икона Божией Матери, именуемая «Моденская» («Косинская»)

Икона Божией Матери, именуемая «Неопалимая Купина»

Икона Божией Матери, именуемая «Неупиваемая Чаша»

Икона Божией Матери, именуемая «Нечаянная Радость»

Икона Божией Матери, именуемая «Почаевская»

Икона Божией Матери, именуемая «Скоропослушница»

Икона Божией Матери, именуемая «Смоленская» — «Одигитрия»

Икона Божией Матери, именуемая «Спорительница хлебов»

Икона Божией Матери «Споручница грешных»

Икона Божией Матери, именуемая «Тихвинская»

Икона Божией Матери, именуемая «Троеручица»

Икона Божией Матери, именуемая «Умиление» Серафимо-Дивеевская

Икона Божией Матери «Утоли моя печали»

Икона Божией Матери, именуемая «Феодоровская»

Икона Божией Матери, именуемая «Черниговская-Гефсиманская»

Икона «Явление Божией Матери преподобному Сергию Радонежскому»

Акафист Пресвятой Богородице

Книга о Пресвятой Богородице - Учение Православной Церкви о Божией Матери

Божия Матерь, Приснодева Мария, есть высшее существо из всех сотворенных разумных существ, несравненно высшее самых высших Ангелов, Херувимов и Серафимов, несравненно высшее всех святых человеков. Она — Владычица и Царица всей твари, земной и небесной. Она — Приснодева, то есть до рождения Ею Богочеловека — Дева, в рождении Его — Дева, по рождении Его — Дева. Имя Мария дано Ей по велению Божию и значит Госпожа. Прежде нежели существовал мир, Дева Мария была предызбрана в вечном совете Пресвятой Троицы послужить спасению рода человеческого. Как заря искупления воссияла Пречистая Дева в то время, когда наши прародители, преступив заповедь Творца своего, внимали в страхе и трепете грозному приговору Правосудного Судии; уже в этом приговоре просияло благодатное обетование Его благости к падшим созданиям: Семя жены сотрет главу змия, — и это первое из всех Божественных обетований раскрывалось во всех последующих событиях преобразовательного времени, и со все большею точностью, по мере приближения предопределенного времени.

Господь повторял это обетование неоднократно, чтобы приготовить людей к принятию обещанного Спасителя мира; не изгладилось оно из памяти людей и после рассеяния их по лицу земли; за далекие горы и моря они уносили с собою эту отрадную, хотя далекую, надежду. Века проходили за веками, исчезали народы, появлялись новые страны, изменялись постановления и обычаи, но вера в Спасителя, грядущего от Пречистой Девы, сохранялась незыблемо. Пять тысячелетий прошло в ожиданиях, и наконец, в определенное судьбами Божиими время, исполнились все пророчества, исчезли тени Ветхого Завета и на горизонте вселенной явилась Путеводная Звезда, чтобы привести погибавшее человечество к спасительной пристани. Все события Ветхого Завета представляют как бы тень, или предызображение, новозаветных лиц и событий, имеют предметом своим главным образом Спасителя мира — Господа нашего Иисуса Христа, рожденного от Пресвятой Девы. Первобытная, девственная земля, не возделанная человеческими трудами, не орошенная дождем, произрастила все разнообразие и великолепие растительной природы и послужила для создания тела первого человека: это является, по мнению святых отцов, первым указанием на Деву Марию, из Которой благоволил воплотиться Бог Слово. Пречистая Дева, как одушевленный рай, проявила в Себе дивные плоды добродетелей, имела в Себе Господа — «древо жизни, насажденное богоначальнейше чревоносящи и рождающи» — ив Нем подала людям избавление от вечной смерти и даровала жизнь вечную, как и Сам о Себе Господь Иисус Христос говорил: Ядый мою плоть и пияй мою кровь имать живот вечный, и Аз воскрешу его в последний день. От Евы, первой согрешившей жены, произошел на землю весь род человеческий, рожденный в страданиях и для страданий; грехопадением Евы введена смерть в мир и человек изгнан из рая. Дева Мария принесла миру жизнь вечную в рожденном Ею Богочеловеке и возвратила людям вечное блаженство.

Патриарх Ной строил ковчег из негниющего дерева в продолжение ста лет и в этом ковчеге спасся со своим семейством от всемирного потопа; в этом видно ясное предызображение Пречистой Девы Марии, от Которой рождается Христос, предлагающий верное спасение всем верующим в Него и прибегающим под державный покров Его Пречистой Матери. Послепотопный мир населился от Ноя и его детей; христиане, дети Нового Завета, ведут свое начало от Христа, рожденного от Девы Марии. Голубица, выпущенная Ноем из ковчега и принесшая ему масличную ветвь, предызображает Деву Марию, родившую Спасителя мира от потопа греховного и рождением Его возвестившую окончание гнева Божия и совершенный мир на земле. Патриарх Иаков имел таинственное видение, в котором ему показана лествица, основанием утвержденная на земле, вершиною достигавшая неба; Святая Церковь называет Деву Марию Лествицею Духовною, рожденною от земли и соединившую землю с небом; чрез Нее, как чрез лествицу, сошел на землю Бог и открыл вход в Царство Небесное всем верным последователям Своим, прибегающим к покрову Матери Бога Вышнего. Образ Божией Матери видел Моисей в купине, которая горела и не сгорала. Предызображаемое пламенем и купиною ясно открылось в тайне Девы: купина горит и не сгорает, Дева рождает Свет и пребывает нетленною. По этой причине Святая Церковь Неопалимою Купиною именует Богоматерь, и нередко Она изображается окруженною огненным сиянием.