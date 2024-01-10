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Книга о Пресвятой Богородице

Книга о Пресвятой Богородице
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology

Пресвятая Матерь Божия родилась от престарелых бесплодных родителей в городе Назарете, лежащем на откосе горы, на три дня расстояния от Иерусалима. Во всей Галилее не было более маловажного городка, как Назарет; «от Назарета может ли что добро быти», — говорили евреи, когда услышали, что оттуда явился великий пророк Иисус. Согласно с предсказаниями пророков, обетованный Спаситель мира должен был произойти из царского племени Давидова.

Но со времени вавилонского плена потомки Царя Давида теряли мало-помалу свои права, и, когда возвысилось племя Маккавеев, исчезло все отличие царского племени и стало оно наряду с простым народом. Когда в предсказанное пророками время скипетр царский перешел к чужеземцу Ироду; когда наступило железное, все разбивающее царство Римское; когда обнаружился общий упадок нравственности и религии, — тогда иудеи сознали, что седмицы Данииловы приходят к концу, и с нетерпением стали ожидать появления Мессии, надеясь видеть Его в образе великого Царя-завоевателя, который освободит их от чужеземного ига и предоставит им господство над другими народами.

Книга о Пресвятой Богородице

Земная жизнь Пресвятой Богородицы. Прославленные иконы Божией Матери: их происхождение, древние и новые чудеса. Молитвы ко Пресвятой Богородице

М.: Сретенский монастырь; «Новая книга»; «Ковчег», 2000. 512 с.; ил.

ISBN 5-7850-0099-7

Книга о Пресвятой Богородице - Содержание

Земная жизнь Пресвятой Богородицы (С. Снессорева)

  • Учение Православной Церкви о Божией Матери

  • Рождество Пресвятой Богородицы

  • Введение во храм Пресвятой Богородицы

  • Обручение Пречистой Девы

  • Благовещение Пресвятой Богородицы

  • Рождество Христово

  • Поклонение волхвов

  • Обрезание Господне

  • Сретенье Господне

  • Бегство в Египет

  • Жизнь Святого Семейства по возвращении из Египта

  • Вступление Господа Иисуса Христа в открытое служение спасению человечества

  • Матерь Божия при Кресте Сына и Бога Своего

  • Воскресение Господа Иисуса Христа

  • Вознесение Господне

  • Жизнь Пресвятой Богородицы по вознесении Господа нашего Иисуса Христа

  • Успение Пресвятой Богородицы

  • Внешний вид Пресвятой Богородицы

  • Величие Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

Прославленные иконы Божией Матери: их происхождение, древние и новые чудеса. Молитвы ко Пресвятой Богородице

  • Икона Божией Матери, именуемая «Боголюбская»

  • Икона Божией Матери, именуемая «Ватопедская» («Отрада», или «Утешение»)

  • Икона Божией Матери, именуемая «Взыскание погибших»

  • Икона Божией Матери, именуемая «Владимирская»

  • Икона Божией Матери, именуемая «Всех скорбящих Радость»

  • Икона Божией Матери, именуемая «Всецарица»

  • Икона Божией Матери, именуемая «Державная»

  • Икона Божией Матери, именуемая «Донская»

  • Икона, именуемая «Достойно есть» («Милующая»)

  • Икона Божией Матери, именуемая «Знамение»

  • Икона Божией Матери, именуемая «Иверская»

  • Икона Божией Матери, именуемая «Иерусалимская»

  • Икона Божией Матери, именуемая «Казанская»

  • Икона Божией Матери, именуемая «Касперовская»

  • Икона Божией Матери, именуемая Курская-Коренная «Знамение»

  • Икона Божией Матери, именуемая «Моденская» («Косинская»)

  • Икона Божией Матери, именуемая «Неопалимая Купина»

  • Икона Божией Матери, именуемая «Неупиваемая Чаша»

  • Икона Божией Матери, именуемая «Нечаянная Радость»

  • Икона Божией Матери, именуемая «Почаевская»

  • Икона Божией Матери, именуемая «Скоропослушница»

  • Икона Божией Матери, именуемая «Смоленская» — «Одигитрия»

  • Икона Божией Матери, именуемая «Спорительница хлебов»

  • Икона Божией Матери «Споручница грешных»

  • Икона Божией Матери, именуемая «Тихвинская»

  • Икона Божией Матери, именуемая «Троеручица»

  • Икона Божией Матери, именуемая «Умиление» Серафимо-Дивеевская

  • Икона Божией Матери «Утоли моя печали»

  • Икона Божией Матери, именуемая «Феодоровская»

  • Икона Божией Матери, именуемая «Черниговская-Гефсиманская»

  • Икона «Явление Божией Матери преподобному Сергию Радонежскому»

Акафист Пресвятой Богородице

Книга о Пресвятой Богородице - Учение Православной Церкви о Божией Матери

Божия Матерь, Приснодева Мария, есть высшее существо из всех сотворенных разумных существ, несравненно высшее самых высших Ангелов, Херувимов и Серафимов, несравненно высшее всех святых человеков. Она — Владычица и Царица всей твари, земной и небесной. Она — Приснодева, то есть до рождения Ею Богочеловека — Дева, в рождении Его — Дева, по рождении Его — Дева. Имя Мария дано Ей по велению Божию и значит Госпожа. Прежде нежели существовал мир, Дева Мария была предызбрана в вечном совете Пресвятой Троицы послужить спасению рода человеческого. Как заря искупления воссияла Пречистая Дева в то время, когда наши прародители, преступив заповедь Творца своего, внимали в страхе и трепете грозному приговору Правосудного Судии; уже в этом приговоре просияло благодатное обетование Его благости к падшим созданиям: Семя жены сотрет главу змия, — и это первое из всех Божественных обетований раскрывалось во всех последующих событиях преобразовательного времени, и со все большею точностью, по мере приближения предопределенного времени.

Господь повторял это обетование неоднократно, чтобы приготовить людей к принятию обещанного Спасителя мира; не изгладилось оно из памяти людей и после рассеяния их по лицу земли; за далекие горы и моря они уносили с собою эту отрадную, хотя далекую, надежду. Века проходили за веками, исчезали народы, появлялись новые страны, изменялись постановления и обычаи, но вера в Спасителя, грядущего от Пречистой Девы, сохранялась незыблемо. Пять тысячелетий прошло в ожиданиях, и наконец, в определенное судьбами Божиими время, исполнились все пророчества, исчезли тени Ветхого Завета и на горизонте вселенной явилась Путеводная Звезда, чтобы привести погибавшее человечество к спасительной пристани. Все события Ветхого Завета представляют как бы тень, или предызображение, новозаветных лиц и событий, имеют предметом своим главным образом Спасителя мира — Господа нашего Иисуса Христа, рожденного от Пресвятой Девы. Первобытная, девственная земля, не возделанная человеческими трудами, не орошенная дождем, произрастила все разнообразие и великолепие растительной природы и послужила для создания тела первого человека: это является, по мнению святых отцов, первым указанием на Деву Марию, из Которой благоволил воплотиться Бог Слово. Пречистая Дева, как одушевленный рай, проявила в Себе дивные плоды добродетелей, имела в Себе Господа — «древо жизни, насажденное богоначальнейше чревоносящи и рождающи» — ив Нем подала людям избавление от вечной смерти и даровала жизнь вечную, как и Сам о Себе Господь Иисус Христос говорил: Ядый мою плоть и пияй мою кровь имать живот вечный, и Аз воскрешу его в последний день. От Евы, первой согрешившей жены, произошел на землю весь род человеческий, рожденный в страданиях и для страданий; грехопадением Евы введена смерть в мир и человек изгнан из рая. Дева Мария принесла миру жизнь вечную в рожденном Ею Богочеловеке и возвратила людям вечное блаженство.

Патриарх Ной строил ковчег из негниющего дерева в продолжение ста лет и в этом ковчеге спасся со своим семейством от всемирного потопа; в этом видно ясное предызображение Пречистой Девы Марии, от Которой рождается Христос, предлагающий верное спасение всем верующим в Него и прибегающим под державный покров Его Пречистой Матери. Послепотопный мир населился от Ноя и его детей; христиане, дети Нового Завета, ведут свое начало от Христа, рожденного от Девы Марии. Голубица, выпущенная Ноем из ковчега и принесшая ему масличную ветвь, предызображает Деву Марию, родившую Спасителя мира от потопа греховного и рождением Его возвестившую окончание гнева Божия и совершенный мир на земле. Патриарх Иаков имел таинственное видение, в котором ему показана лествица, основанием утвержденная на земле, вершиною достигавшая неба; Святая Церковь называет Деву Марию Лествицею Духовною, рожденною от земли и соединившую землю с небом; чрез Нее, как чрез лествицу, сошел на землю Бог и открыл вход в Царство Небесное всем верным последователям Своим, прибегающим к покрову Матери Бога Вышнего. Образ Божией Матери видел Моисей в купине, которая горела и не сгорала. Предызображаемое пламенем и купиною ясно открылось в тайне Девы: купина горит и не сгорает, Дева рождает Свет и пребывает нетленною. По этой причине Святая Церковь Неопалимою Купиною именует Богоматерь, и нередко Она изображается окруженною огненным сиянием.

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Rating 4.9 / 5
Added 10.01.2024
Author brat Andron
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4.9/5 (4)

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