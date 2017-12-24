К вопросу о происхождении мира человек едва ли может относиться нейтрально; рассказ о Начале Всего воспринимается им как один из важнейших, ибо высвечивает самое-самое в универсуме и утверждает приобщенность к нему. Собственно, и цельность человек сохраняет лишь тогда, когда способен сказать, кто он и откуда, когда его сознанию доступен этот миф. Иначе ему грозит превратиться в пресловутого Борна, забывшего себя и удивляющегося невесть как взявшимся навыкам...

Примечательно, что начала каждой культуры располагаются в разных пространствах. Для представителя иудеохристианской цивилизации ими будут и сотворение мира, и грехопадение; для христианина добавляется еще и Воскресение, ритуально воспроизводящееся каждый год в пасхальной литургии. Для древнего язычника началом было жертвоприношение, совершенное богами, когда из тела жертвы возник весь универсум — и, соответственно, ритуалы, справляемые в память о том событии. Однако принципиально важно, что это не является результатом соглашений между людьми: «мол, давайте договоримся, с чего все повелось...».

Начало — сама реальность. Зная, как мир произошел, ты сможешь понять, что он такое есть. И если мы появились на свет вследствие смерти сказочного китайского великана Пань-гу или индийского Пуруши, значит, и мироздание, и наши тела — копии Первочеловека. Если же они дело рук Творчих, создавших нашего Праотца, который нарушил договор с Богом, то следы случившегося (своеволия Адама и Евы, смертного греха) видны в реальности и поныне.

Книга о Сотворении Мира - Александрийская библиотека

[сост., предисл., вступит, ст. Р. Светлова, А. Рахманина]

СПб.: ООО «Издательство «Пальмира» ; ООО «Книга по Требованию», 2016. 299 с.

(Серия «Александрийская библиотека»)

ISBN 978-5-521-00044-9

Книга о Сотворении Мира - Содержание

В НАЧАЛЕ БЫЛО

КНИГА БЫТИЯ. В НАЧАЛЕ БОГ СОЗДАЛ НЕБЕСА И ЗЕМЛК)

ТОЛКОВАНИЕ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО

НА БЕРЕГАХ НИЛА

КОГДА ВВЕРХУ

ЗАРАТУШТРА О ТВОРЕНИИ МИРА

ФИНИКИЙСКАЯ КОСМОГОНИЯ

ГНОСТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ТВОРЕНИЯ

ВЕДА ГИМНОВ

УПАНИШАДЫ

МИФЫ ПОДНЕБЕСНОЙ О СОЗДАНИИ КОСМОСА

«ТЕОГОНИЯ» ГЕСИОДА

ПОСЛЕ ГЕСИОДА

ПРОРИЦАНИЕ ВЁЛЬВЫ

КНИГА БЫТИЯ ОТ ИНДЕЙЦЕВ КИЧЕ

Книга о Сотворении Мира - Заратуштра о творении мира

Если пытаться систематизировать религии, разделив их на авраамический и языческий типы, то зороастризм невозможно будет отнести ни к первому, ни ко второму. Это связано с многочисленными «пересечениями» в иудейских и христианских верованиях с зороастрийскими. К числу подобных «общих мест» можно отнести представления о духовной природе благого Божества, о Спасителе, рае и аде, Страшном суде и т. д. О причинах и времени появления этих совпадений говорить сложно. Если верить традиции, которая полагает, что Заратуштра жил за 258 лет до Александра Македонского, он был почти современником Кира Старшего, основателя великой Древнеперсидской державы. В это время между Ираном и Вавилоном существовали связи, поэтому возможно говорить о влиянии вавилонской религии (склонявшейся тогда в сторону монархического монотеизма) на персидскую. После завоевания Вавилона персы начали контактировать с иудеями, и это привело к взаимному обогащению двух культур. Впрочем, едва ли все религиозные новшества следует относить на счет заимствований. Несомненно, духовный опыт Заратуштры сыграл определяющую роль в его проповеди.

Для иллюстрации воззрений раннего зороастризма на создание мира мы взяли один из древнейших гимнов, содержащихся в «Авесте» (священной книге зороастрийцев). Поражают простота и ясность схемы, к которой пришел иранский пророк: все в мире есть результат изначального выбора, который совершили два «первобытных Духа». В Гатах (авестийских гимнах) Благой именуется Спента-Майнью, а затем получает имя Ахурамазда (Господь Мудрый). Лживый дух будет называться Ангро-Майнью. Все лучшее, вечное, истинное связано с первым. Злое, лживое, бренное — со вторым. После того, как мир, созданный Словом Ахурамазды был испорчен его противником, наступает эра Смешения, в которой мы живем. Тем не менее, Заратуштра утверждает, что час расплаты с духом лжи и всеми, кто был соблазнен им, неминуем.

В дальнейшем зороастрийцы создали развернутую мифологию, касающуюся творения мира и его истории. В пантеон благих богов первоначально входили шесть высших качеств Ахурамазды, сотворенные благодаря его Духу Святости: Добрая Мысль, Лучшая Правда, Избранная Власть, Святой Мир, Целостность и Бессмертие. Постепенно к ним добавились и божества из традиционного пантеона (например, Митра), которые были объявлены «достойными поклонения». Им противостоял целый сонм дэвов, созданных Ангро- Майнью и возглавляемых Злой Мыслью и Ложью.

Таким образом, в зороастрийской доктрине произошло онтологическое закрепление моральных и обрядовых сторон человеческой жизнедеятельности. Истина и ложь — вот две противоположности созданного потенциально благим Космоса. Именно поэтому зороастрийское учение часто интерпретируют как религиозный дуализм. Впрочем, хотелось бы отметить, что тот не имеет абсолютного характера, ведь ложь способна существовать только по поводу истины, а зло остается таковым лишь тогда, когда нарушает наличествующий благой порядок. О «временности» дуализма свидетельствует и завершение истории: Ангро-Майнью будет побежден, а мир очищен от его приспешников:

1. Провозглашу, о пришедшие! хвалы тебе, Ахура- Мазда! всеведущему, и песни доброму духу [Воху-Мана]; мудрая Праведность [Аша]! молюсь, чтобы чрез небесные светила вы показали свою милость.

2. Внемлите ушами лучшему, узрите душою явное, чтобы для себя самого каждый выбирал веру. До великого дела, да явятся возбуждающие нас к этому.

3. Те два первобытных Духа [Спента-Майнью и Ангро-Майнью], будучи близнецами, считаются противоположными друг другу в мыслях, словах и делах. Они — Добро и Зло, и между ними верно различали добродетельные, но не грешные.

4. Когда эти два Духа сошлись впервые, они создали жизнь и тленность, и [назначили их], когда будет конец мира. Лукавый — для грешников, а для праведников — Добрейший Дух.

5. Из этих двух Духов выбрал Лукавый худшие дела, праведность же [выбрал] Святейший Дух, облачённый в твердейшие небеса, и те, которые удовлетворяют Ахуру

правдивыми делами, веруя в Мазду.

6. Между ними не сумели различить поклонники дэвов, так что они, советуясь между собою, попали в обман, выдуманный Лукавым Духом, и помчались к Айшме, чтобы мучить болезнями жизнь человека.

7. И ему достались богатства, и добрые мысли, и праведность, а телу его дала крепость вечная Армайти: из них тебе [одному] досталось, что её дарами ты полон [богат].

8. А когда наступит наказание этих злодеев, — о Мазда! твоё царство достигается добрыми мыслями, приобретается теми, Ахура! которые дают Друдж [Ложь] в руку Аше [Правде], —

10 (Перестановка стихов девятого и десятого требуется смыслом). Тогда, именно вследствие того, наступит поражение пагубной Друджи. Но, сделавшись вечными, соберутся в прекрасное обиталище Доброго Духа, Мазды и Праведности [Аша] те, которые вели себя достойно лучшей славы! чтобы мудрый пребывал там, где обитает премудрость.

9. Итак, да постараемся мы поспешествовать этому миру твоему, о Мазда-Ахура и дающая благодать Праведность [Аша].

11. Если вы поверите в эти откровения, которые дал Мазда, о люди, во счастие и славу, и которые — долгая беда для грешников, а польза для праведника, то ими вы достигнете блаженства.