Олесницкий - Книга притчей Соломоновых и ее критики

Внутреннее обозрѣніе книги Притчей или разсмотрѣніе ея содержанія трудно сдѣлать обыкновеннымъ способомъ, въ порядкѣ главъ и стиховъ книги, такъ какъ между собранными здѣсь изреченіями часто нѣтъ логической связи. Гораздо удобнѣе представить ея содержаніе путемъ отвлеченія или упорядоченнаго изложенія того что, по обычаю древняго времени, изложено здѣсь въ видѣ смѣшенныхъ отрывковъ и афоризмовъ, тѣмъ болѣе что эти отрывки и афоризмы вездѣ проникнуты однимъ и тѣмъ же общимъ духомъ, такъ что въ каждомъ стихѣ нашей книги, какъ ни кажется малообъемлющимъ, дана частица одной и той же вѣчвой истины.

Іосифъ Флавій (Antiqu. VIII. 2,5), называя царя Соломонам философствующимъ, даетъ поводъ считать книгу Притчей, какъ главное произведеніе богопросвѣщенной мудрости Соломона, Философіею. Хотя названіе философскихъ книгъ можетъ •быть приложимо и къ нѣкоторымъ другимъ библейскимъ книгамъ, каковы книга Іова и Екклезіастъ, но такъ какъ послѣднія касаются только отдѣльныхъ вопросовъ, а книга Притчей обнимаетъ всю совокупность вопросовъ, представлявшихся наблюденію древняго міра, то ее мы можемъ по преимуществу назвать системою священной философіи, разумѣя подъ системою не логическое развитіе философскихъ матерій, а только всеобщность и всесторонность міровоззрѣнія.

Жизнь въ глупости и неправедности,разсматриваемая со стороны ея необходимыхъ послѣдствій, представляетъ самую печальную картиву. Гоняясь постоянно за благами, нечестивый лишенъ дѣйствительныхъ благъ, и то мнимое благо, котораго онъ достигаетъ, является для него зломъ, сѣтью, въ которую онъ запутывается 12.». 24,16. 29,в. 28,ю. 26,ів—что казалось сладкимъ для него, то обращается въ горькое и печальное 20, п. Удрученный бременемъ прегрѣшенія, человѣкъ едва уже въ состояніи узнавать прямой путь,—такъ бываетъ извращено его разумѣніе и ограничена область его возможной дѣятельности 28,е,—и наконецъ, ожесточившись въ виду первыхъ постигающихъ его печальныхъ послѣдствій, человѣкъ тѣмъ рѣшительнѣе и неизбѣжнѣе подвергается послѣднему удару: нечестивый, будучи обличаемъ, ожесточаетъ выю свою, пока не сокрушится окончательно, такъ что исцѣленіе его дѣлается невозможнымъ 29,і. Жертва и выкупъ, который онъ вздумалъ бы представить, не будутъ имѣть никакой силы 14,э; въ виду самой очевидной опасности, ему не будетъ заступника (онъ будетъ бѣжать въ ровъ, и никто не удержитъ его 28,и), и если существованіе нечестиваго имѣетъ какое-либо назначеніе, то только назначеніе послужить жертвою для дня погибели 16,*.

Съ другой стороны человѣка праведнаго сопровождаютъ веѣ истинныя блага. Этимъ благомъ прежде всего служитъ самая жизнь въ высшемъ смыслѣ слова. Если человѣкъ не противорѣчитъ указанному Богомъ идеалу жизни, то онъ принимаетъ участіе и въ ея блаженствѣ, и притомъ не только въ низшемъ смыслѣ, поколику его дни идутъ покойнѣе и продолжительнѣе, чѣмъ дни нечестивыхъ 10,и. < 11,іб ср. 15,ю. 21,ів, но и въ высшемъ смыслѣ, поколику онъ принимаетъ дѣйствительное участіе въ безсмертіи и истинной вѣчной жизни. яНа пути правды жизнь и уравненная трона безсмертія11 12,ю. 15,•*. 21,и. При самой смерти человѣкъ праведный не лишенъ надежды 14,и. Отъ этой жизни нераздѣльно ближайшее общеніе съ Іеговою и Его благоволеніе какъ награда 12,». 14,is, (благоволеніе, которое, какъ такое, называется здѣсь даже просто р5П ебЗохіа): напр. 14,посреди праведныхъ—благоволеніе 14.9. 11,и (т. е. благоволеніе по преимуществу или благоволеніе божественное). Эго благоволеніе открывается въ услышаніи молитвъ и исполненіи желаній праведнаго и удовлетвореніи его нуждъ: „Іегова не допустить, чтобы душа праведнаго страдала отъ голода0 10,».

„Іегова слышитъ молитву праведныхъ0 15,»9. Вмѣстѣ съ этимъ кругозоръ праведника размеряется и его просвѣщенный духъ легко различаетъ вещи и ихъ отношенія: „ищущіе Іегову понимаютъвсе0 28,в. 29,7, между тѣмъ какъ нечестивые не понимаютъ самыхъ обыкновенныхъ вещей. Человѣкъ на этомъ пути дѣлается снисходительнымъ и мягкимъ, между тѣмъ какъ нечестивый бываетъ жестокъ и грубъ 13,«. 10,з». 16,11—1*. За то ему бываетъ и честь среди людей 21,и. 12,в. 18,s, и добрая память 10,7. Если у него будутъ враги, то Іегова предастъ ихъ въ его руки 16,7, и вообще нечестивые или глупые будутъ покорены благочестивому или мудрому 11,»в—ю: „мудрый уловляетъ души своею мудростію, и дѣлаетъ своимъ рабомъ глупаго0 17,і. 14,і9. Вмѣстѣ съ тѣмъ къ праведному течетъ богатство, не какъ слѣдствіе скупости, а какъ божественное благословеніе 10,и. 13,в. 14,і». 15,в, богатство, увеличивающее свою силу въ рукахъ праведнаго 22,7 и неуменьшающееся отъ его благотворительности 11,і*. Наконецъ такое просвѣщенное направленіе и жизнь наполняютъ праведника увѣренностію и надеждою въ дни опасности, такъ что его невинность служитъ ему постояннымъ руководителемъ и спасителемъ 10,9. м. 11,». в. 13,в. 18,ю. 28,і. Вообще праведному никакое зло не можетъ приключиться 12,н. Между тѣмъ какъ на долю нечестиваго выпадаютъ только смятенія и волненія, такъ что онъ обманомъ начиная обманомъ и оканчиваетъ (II,18-), у человѣка праведнаго есть твердое основаніе, нѣчто недоступное никакимъ измѣненіямъ какъ глубокій неискоренимый жизненный корень 1О.іВ. »о. 12,1.7.19. 14,и; спасеніе и честь переводятъ даже на потомство праведнаго И,». 14,га 20,і. 22,іі. Такимъ образомъ погубленіе нечестивыхъ и вѣчное спасеніе праведныхъ, какъ стоящія одно противъ другаго , какъ бы восполняютъ себя взаимно, какъ будто нечестивый для того и погибаетъ, чтобы дать мѣсто праведному и выкупъ за него 11,в 21,ie.