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Горт - Книга Псалмов

Книга Псалмов
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, CATHOLICISM, Bible Translations, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology

Перевод Веры Горт — это попытка приблизить современного читателя к аутентичному звучанию библейского текста. В отличие от синодального или церковнославянского переводов, данное издание делает акцент на еврейском контексте (Тегилим), сохраняя имена авторов и названия в их исконном звучании (Шломо, Моше, Корах).

Книга оформлена так, чтобы быть не просто предметом изучения, а живым инструментом молитвы. Она раскрывает Псалмы не только как литературный памятник, но и как «зеркало души», в котором каждый человек может найти отражение своих чувств. Особую ценность изданию придает бережное отношение переводчика к метафорам идиомам иврита, что позволяет глубже понять символику «щита», «скалы» и «светильника», которыми так богат текст Псалмов. Это фундаментальный труд, который будет интересен как верующим людям, так и филологам, ценящим точность и красоту библейского слога.

Книга Псалмов

Псалмы царя Давида, жреца Асафа, трёх Кораховых сыновей-певцов, Моше-пророка, царя Шломо, Эйтана-мудреца…
С иврита – Вера Горт. – Москва: ИП Ракитская Э.Б., 2014. – 545 с.
ISBN 978-5-000390078-8

Книга Псалмов – Содержание

  • Благодарности

Псалмы 1 – 150

Об авторах псалмов

  • Давид бэн-Ишай

  • Младший сын Ишая бэн-Овэда

  • Давид и Голиаф, царь Шауль

  • Царь Шауль, Йонатан, Михаль

  • Ахимелех, Ахиш (Авимелех)

  • Доэг Эдомитянин

  • В пустыне Зиф

  • В пещере Эйн-Геди

  • Авишай, Авнэр

  • Гибель царя Шауля

  • Вестник Амалекитянин

  • Авнэр, Йоав

  • Царь Иш-Бошет

  • Давид - царь Израиля и Иудеи

  • Бат-Шева (Вирсавия), Урия Хейтиец, Йоав (Грех Давида, не дававший ему покоя до конца дней его)

  • Натан-пророк

  • Божье наказание

  • Божье прощение

  • Амнон и Тамар

  • Авшалом

  • Ахитофель, Хушай

  • Гибель Авшалома, страдание Давида, упрёк Иоава

  • И вот - речение Давида, сына Ишая

  • Проступок Давида, пересчитавшего своё войско

  • Гад-пророк

  • «И состарился царь Давид...»

    • От переводчицы

  • Асаф бэн-Берехьягу

    • От переводчицы

  • Сыновья Кораха (Бнэй-Корах) - Асир, Элькана и Авиасаф

  • Корах, Датан и Авирам, восставшие против Моше и Аарона

    • От переводчицы

  • Моше бэн-Амрам

  • «Из Вод Который»

  • Божье поручение, Аарон

  • «Отпусти народ мой!..»

  • 10 казней Египетских

  • Переход моря посуху

  • Мара (Горечь)

  • Перепела и манна Небесная

  • Маса и Мерива (Испытание и Спор)

  • Иегошуа и Амалек

  • 10 заповедей

  • Бог вручает Моше скрижали откровения

  • Грех Аарона: отлитие им золотого тельца

  • Моше разбивает скрижали и наказывает народ за идолопоклонство

  • Вторичное обретение скрижалей

  • Цари Сихон и Ог

  • «И взошёл Моше...»

    • От переводчицы

  • Шломо бэн-Давид

  • «И состарился царь Давид...»

  • Суд царя Шломо

  • Царствование Шломо

  • Отрывки из трёх сочинений царя Шломо

    • 1. «Мишлей Шломо» - «Притчи Соломона», сына Давида, «...нежного и единственного у матери своей...», царя Израиля

    • 2. «Шир а-ширим, ашер ле Шломо» - «Песнь песней Соломона»

    • 3. Когэлет - Экклезиаст - Проповедник

  • Первый храм

  • Беседа царя с Богом

  • Непослушание Шломо

    • От переводчицы

  • Эйтан Эзрахи

    • От переводчицы

Миниатюрный конспект ТаНаХа (темы и выдержки; в том числе: «О возникновении 12-ти колен Израилевых»; сравнение стихотворения А. С. Пушкина «Пророк» с видением Йешаягу (Исайи); некоторые изречения мудрецов, ставшие пословицами; оригиналы 127-го и 131-го псалма, написанные русскими буквами, и их подстрочные переводы...)

Значения имен Всевышнего

Карты (1-я карта - раздел земли между 12-ю коленами Израилевыми; 2-я карта - царство Израиля при Давиде и Соломоне)

Как это было

Views 440
Rating 5.0 / 5
Added 19.01.2026
Author brat christifid
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5.0/5 (1)

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