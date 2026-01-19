Горт - Книга Псалмов
Перевод Веры Горт — это попытка приблизить современного читателя к аутентичному звучанию библейского текста. В отличие от синодального или церковнославянского переводов, данное издание делает акцент на еврейском контексте (Тегилим), сохраняя имена авторов и названия в их исконном звучании (Шломо, Моше, Корах).
Книга оформлена так, чтобы быть не просто предметом изучения, а живым инструментом молитвы. Она раскрывает Псалмы не только как литературный памятник, но и как «зеркало души», в котором каждый человек может найти отражение своих чувств. Особую ценность изданию придает бережное отношение переводчика к метафорам идиомам иврита, что позволяет глубже понять символику «щита», «скалы» и «светильника», которыми так богат текст Псалмов. Это фундаментальный труд, который будет интересен как верующим людям, так и филологам, ценящим точность и красоту библейского слога.
Книга Псалмов
Псалмы царя Давида, жреца Асафа, трёх Кораховых сыновей-певцов, Моше-пророка, царя Шломо, Эйтана-мудреца…
С иврита – Вера Горт. – Москва: ИП Ракитская Э.Б., 2014. – 545 с.
ISBN 978-5-000390078-8
Книга Псалмов – Содержание
Благодарности
Псалмы 1 – 150
Об авторах псалмов
Давид бэн-Ишай
Младший сын Ишая бэн-Овэда
Давид и Голиаф, царь Шауль
Царь Шауль, Йонатан, Михаль
Ахимелех, Ахиш (Авимелех)
Доэг Эдомитянин
В пустыне Зиф
В пещере Эйн-Геди
Авишай, Авнэр
Гибель царя Шауля
Вестник Амалекитянин
Авнэр, Йоав
Царь Иш-Бошет
Давид - царь Израиля и Иудеи
Бат-Шева (Вирсавия), Урия Хейтиец, Йоав (Грех Давида, не дававший ему покоя до конца дней его)
Натан-пророк
Божье наказание
Божье прощение
Амнон и Тамар
Авшалом
Ахитофель, Хушай
Гибель Авшалома, страдание Давида, упрёк Иоава
И вот - речение Давида, сына Ишая
Проступок Давида, пересчитавшего своё войско
Гад-пророк
«И состарился царь Давид...»
От переводчицы
Асаф бэн-Берехьягу
От переводчицы
Сыновья Кораха (Бнэй-Корах) - Асир, Элькана и Авиасаф
Корах, Датан и Авирам, восставшие против Моше и Аарона
От переводчицы
Моше бэн-Амрам
«Из Вод Который»
Божье поручение, Аарон
«Отпусти народ мой!..»
10 казней Египетских
Переход моря посуху
Мара (Горечь)
Перепела и манна Небесная
Маса и Мерива (Испытание и Спор)
Иегошуа и Амалек
10 заповедей
Бог вручает Моше скрижали откровения
Грех Аарона: отлитие им золотого тельца
Моше разбивает скрижали и наказывает народ за идолопоклонство
Вторичное обретение скрижалей
Цари Сихон и Ог
«И взошёл Моше...»
От переводчицы
Шломо бэн-Давид
«И состарился царь Давид...»
Суд царя Шломо
Царствование Шломо
Отрывки из трёх сочинений царя Шломо
1. «Мишлей Шломо» - «Притчи Соломона», сына Давида, «...нежного и единственного у матери своей...», царя Израиля
2. «Шир а-ширим, ашер ле Шломо» - «Песнь песней Соломона»
3. Когэлет - Экклезиаст - Проповедник
Первый храм
Беседа царя с Богом
Непослушание Шломо
От переводчицы
Эйтан Эзрахи
От переводчицы
Миниатюрный конспект ТаНаХа (темы и выдержки; в том числе: «О возникновении 12-ти колен Израилевых»; сравнение стихотворения А. С. Пушкина «Пророк» с видением Йешаягу (Исайи); некоторые изречения мудрецов, ставшие пословицами; оригиналы 127-го и 131-го псалма, написанные русскими буквами, и их подстрочные переводы...)
Значения имен Всевышнего
Карты (1-я карта - раздел земли между 12-ю коленами Израилевыми; 2-я карта - царство Израиля при Давиде и Соломоне)
Как это было
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