Горт - Книга Псалмов

Перевод Веры Горт — это попытка приблизить современного читателя к аутентичному звучанию библейского текста. В отличие от синодального или церковнославянского переводов, данное издание делает акцент на еврейском контексте (Тегилим), сохраняя имена авторов и названия в их исконном звучании (Шломо, Моше, Корах).

Книга оформлена так, чтобы быть не просто предметом изучения, а живым инструментом молитвы. Она раскрывает Псалмы не только как литературный памятник, но и как «зеркало души», в котором каждый человек может найти отражение своих чувств. Особую ценность изданию придает бережное отношение переводчика к метафорам идиомам иврита, что позволяет глубже понять символику «щита», «скалы» и «светильника», которыми так богат текст Псалмов. Это фундаментальный труд, который будет интересен как верующим людям, так и филологам, ценящим точность и красоту библейского слога.

Книга Псалмов

Псалмы царя Давида, жреца Асафа, трёх Кораховых сыновей-певцов, Моше-пророка, царя Шломо, Эйтана-мудреца…

С иврита – Вера Горт. – Москва: ИП Ракитская Э.Б., 2014. – 545 с.

ISBN 978-5-000390078-8

Книга Псалмов – Содержание

Благодарности

Псалмы 1 – 150

Об авторах псалмов

Давид бэн-Ишай

Младший сын Ишая бэн-Овэда

Давид и Голиаф, царь Шауль

Царь Шауль, Йонатан, Михаль

Ахимелех, Ахиш (Авимелех)

Доэг Эдомитянин

В пустыне Зиф

В пещере Эйн-Геди

Авишай, Авнэр

Гибель царя Шауля

Вестник Амалекитянин

Авнэр, Йоав

Царь Иш-Бошет

Давид - царь Израиля и Иудеи

Бат-Шева (Вирсавия), Урия Хейтиец, Йоав (Грех Давида, не дававший ему покоя до конца дней его)

Натан-пророк

Божье наказание

Божье прощение

Амнон и Тамар

Авшалом

Ахитофель, Хушай

Гибель Авшалома, страдание Давида, упрёк Иоава

И вот - речение Давида, сына Ишая

Проступок Давида, пересчитавшего своё войско

Гад-пророк

«И состарился царь Давид...» От переводчицы

Асаф бэн-Берехьягу От переводчицы

Сыновья Кораха (Бнэй-Корах) - Асир, Элькана и Авиасаф

Корах, Датан и Авирам, восставшие против Моше и Аарона От переводчицы

Моше бэн-Амрам

«Из Вод Который»

Божье поручение, Аарон

«Отпусти народ мой!..»

10 казней Египетских

Переход моря посуху

Мара (Горечь)

Перепела и манна Небесная

Маса и Мерива (Испытание и Спор)

Иегошуа и Амалек

10 заповедей

Бог вручает Моше скрижали откровения

Грех Аарона: отлитие им золотого тельца

Моше разбивает скрижали и наказывает народ за идолопоклонство

Вторичное обретение скрижалей

Цари Сихон и Ог

«И взошёл Моше...» От переводчицы

Шломо бэн-Давид

«И состарился царь Давид...»

Суд царя Шломо

Царствование Шломо

Отрывки из трёх сочинений царя Шломо 1. «Мишлей Шломо» - «Притчи Соломона», сына Давида, «...нежного и единственного у матери своей...», царя Израиля 2. «Шир а-ширим, ашер ле Шломо» - «Песнь песней Соломона» 3. Когэлет - Экклезиаст - Проповедник

Первый храм

Беседа царя с Богом

Непослушание Шломо От переводчицы

Эйтан Эзрахи От переводчицы



Миниатюрный конспект ТаНаХа (темы и выдержки; в том числе: «О возникновении 12-ти колен Израилевых»; сравнение стихотворения А. С. Пушкина «Пророк» с видением Йешаягу (Исайи); некоторые изречения мудрецов, ставшие пословицами; оригиналы 127-го и 131-го псалма, написанные русскими буквами, и их подстрочные переводы...)

Значения имен Всевышнего

Карты (1-я карта - раздел земли между 12-ю коленами Израилевыми; 2-я карта - царство Израиля при Давиде и Соломоне)

Как это было