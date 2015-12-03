Библиотека еврейских текстов - Первоисточники

Книга Тегилим — это сборник ста пятидесяти поэтических произведений: гимнов, молитв, поучений, составленных разными авторами в разные времена и эпохи.



Тегилим — множественное число от слова тегила (“прославление"). Между тем, слово тегила появляется в названии только лишь одного псалма (145-го), и, казалось бы, логичней назвать кишу Мюморим—от слова мизмор, “псалом” (“песнь"), ведь такое название вынесено в заголовки пятидесяти семи псалмов.

Вероятно, давая название книге, мудрецы пришли к выводу, что слово “прославлять” встречается в ней чаще, чем “петь", и лучше выражает ее смысл. Может бьггь, на название повлияло и то обстоятельство, что именно по этому сборнику левиты учили тексты гимнов, исполняемых в Храме, а они были приставлены к Ковчегу “.. .прославлять (лгалель) Господа, Бога Израиля”.

Или, как выразился сам царь Давид: "Четыре тысячи (левитов) прославляющих [мгалелим] Господа, (аккомпанируя] на инструментах, которые я изготовил для прославления (лгалель)". А уж коли по книге “прославляют”, то и назвать ее следует “Книгой прославлений"—Тегилим.

Тегилим, Книга псалмов, с комментарием Раши

М.: Книжники; Лехаим, 2011.— 880с. Библиотека еврейских текстов - Первоисточники

Перевод с иврита Меира Левинова

Москва - Нью-Йорк

5771/2011

ISBN 978-5-9953-0103-5 (Книжники) ISBN 978-5-9003-0962-0 (Лехаим)

Тегилим, Книга псалмов, с комментарием Раши - Содержание

Главы 1 - 41 - Первая Книга

Главы 42 - 72 - Вторая Книга

Главы 73 - 89 - Третья Книга

Главы 90 - 106 - Четвёртая Книга

Главы 107 - 150 - Пятая Книга

Тегилим, Книга псалмов, с комментарием Раши - Предисловие

Книга Тегилим является прямым продолжением Торы, хотя, наверное, трудно представить себе книги,стилистически столь непохожие друг на друга. Тора — это изложение заповедей и рассказы об истории мира и истории народа Израиля. В книге Тегилим исторических рассказов нет, а о заповедях она говорит только в самом общем виде, многократно повторяя лишь, что их следует соблюдать. Рассказы Торы очень немногословны в описании переживаний героев. Например, описание реакции первосвященника Аарона на смерть своих сыновей ограничивается одной фразой: “И умолк Аарон” (Ваикра, 10:3). К этим словам следует добавить, что и перед ними Аарон не произнес ни слова, говорил лишь брат его Моше. Поведение Аарона в этой истории можно описать стихом из книги Тегилим: “Тебя славит молчание, Бог на Сионе” (65:2). Если бы Тору писал грек, он бы размахнулся: “Горе первосвященника, ночи беззвездной подобно...”,—и так далее, не менее ста строк эпического описания. Торе хватает трех слов.

Тегилим, Книга псалмов, с комментарием раши - Отрывок из первой главы

א שרי ה אי ש Славен человек ... — Эта книга состоит из десяти разновидностей гимнов: победный, мелодичный, гимн, песнь, [гимн] прославления, молитвенный, благословляющий, [гимн] благодарности, [гимн] славословящий и [гимн] большого прославления. [Их десять] по числу десяти человек, которые их сочинили: Адам, Малкицедек, Аврагам, Моше, Давид, Шломо,Асаф, три сына Кораха. Мнения расходятся по поводу Йедутуна — некоторые утверждают, что это имя человека, упомянутого в Диврей га-Ямим I (25:3).

А некоторые утверждают, что слово ידותון (“йедутун”) в этой книге означает “указы”, высшие “приговоры”, которые были вынесены ему [автору псалма] и народу Израиля.



Славен человек ...—{Слово “славен”—lespleismenz на старофранцузском (“блага”—мн. число).}. Блага и слава человека состоят в том, что он “не ходил... Потому что если “не ходил”, то и “не вставал...”, а если “не вставал”, то и “не сидел.. .”.Двадцать два раза об исполняющих Тору в книге Тегилим сказано “славен”, а Йешаягу сказал двадцать два раза “ой” о злодеях.